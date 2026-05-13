Written By జయ
Last Modified: Wednesday, 13 May 2026 (12:17 IST)

Period Delay Pills, ప్లీజ్ పీరియడ్స్ డిలే పిల్స్ వేసుకోకండి, ప్రాణం పోయింది, వీడియో

నెలసరి సమయం. కానీ ఫంక్షనుకి హాజరవ్వాలి లేదా ఆలయానికి వెళ్లేందుకు స్లాట్ టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యింది వెళ్లాలనో చాలామంది మహిళలు నెలసరి వాయిదాకు (Period Delay Pills) మాత్రలు వాడుతారు. కానీ ఈ టాబ్లెట్స్ కొందరిలో నెగటివ్ ఫలితాలను చూపిస్తాయి. దీనివల్ల ఒక్కోసారి ప్రాణాలకే ముప్పు ఏర్పడవచ్చు. సహజంగా పీరియడ్స్(నెలసరి) వాయిదా వేయడానికి వాడే మాత్రలు హార్మోన్ల మీద పనిచేస్తాయి. ఇవి ప్రాణాపాయం కలిగించడం అనేది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది, కానీ కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఇది ప్రమాదకరంగా మారుతుంది.
 
ప్రమాదకరంగా మారే పరిస్థితులు ఎప్పుడు తలెత్తుతాయో తెలుసుకుందాము. బ్లడ్ క్లాట్స్ (రక్తం గడ్డకట్టడం), నెలసరి వాయిదా వేసే మాత్రలలో ప్రొజెస్టిరాన్ లేదా ఈస్ట్రోజెన్ వంటి హార్మోన్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్తం గడ్డకట్టే స్వభావాన్ని పెంచుతాయి. కొందరిలో ఈ రక్తపు గడ్డలు కాళ్లలోని నరాల నుంచి (Deep Vein Thrombosis) ఊపిరితిత్తుల వరకు చేరుకోవచ్చు. ఫలితంగా ఇది ఊపిరి అందకుండా చేసి, తక్షణ మరణానికి దారి తీసే అవకాశం ఉంది.
 
అంతర్లీన ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. మాత్రలు వేసుకునే మహిళకు ముందే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ప్రమాదం పెరుగుతుంది. గుండె సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు. హృదయ స్పందనలో తేడాలు ఉన్నవారికి ఈ హార్మోన్లు భారమవుతాయి. బీపీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ మాత్రలు స్ట్రోక్(పక్షవాతం) వచ్చేలా చేయవచ్చు. కాలేయ వ్యాధులు ఉన్నవారిలో ఈ మందుల ప్రభావం విషపూరితంగా మారవచ్చు.
 
35 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలు, ముఖ్యంగా ధూమపానం చేసే అలవాటు ఉన్నవారు ఈ మాత్రలు వేసుకోవడం చాలా ప్రమాదకరం. ధూమపానం వల్ల రక్తం గడ్డకట్టే ముప్పు పదిరెట్లు పెరుగుతుంది. చాలా మంది డాక్టర్ సలహా లేకుండా మెడికల్ షాపులకు వెళ్లి మాత్రలు కొనుక్కుంటారు. తమ ఆరోగ్య చరిత్ర తెలియకుండా మందులు వాడటం వల్ల రియాక్షన్లు రావచ్చు. అందుకే వైద్యుని సలహా తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ఏ హార్మోన్ మాత్ర అయినా సరే, గైనకాలజిస్ట్‌ను సంప్రదించకుండా వాడకూడదు.
 
ఈ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు విపరీతమైన తలనొప్పి, ఛాతీలో నొప్పి, కాలు వాపు లేదా ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది అనిపిస్తే వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లాలి. వీలైనంత వరకు హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీసే మందులకు దూరంగా ఉండటమే మంచిది. వైద్య పర్యవేక్షణ లేకుండా ఇలాంటి మందులు వాడటం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చే అవకాశం ఉందని ఈ సంఘటనలు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాయి.
