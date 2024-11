DuvvadaMaduriSrinivasLove: ప్రేమ గుడ్డిది కాదు.. ప్రేమను కళ్లారా చూడవచ్చు.. (video)

ఇటీవల దువ్వాడ శ్రీనివాస్ పుట్టినరోజు వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. బర్త్ డే కానుకగా దువ్వాడ శ్రీనివాస్‌కు దివ్వల మాధురి ఇచ్చిన వాచ్ ఖరీదు 2లక్షల వరకు ఉంటుందని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సహజీవనం చేస్తున్నామని చెబుతున్న ఈ జంట త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకుంటామని కూడా ప్రకటన చేసింది.

మరొక పోస్టులో దువ్వాడ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి దివ్వల మాదిరి నాగుల చవితి పూజలు చేశారు. ఓ పుట్ట వద్దకు వెళ్లి పుట్టను పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి పూజలు చేశారు. ఈ ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

తాజాగా మరో వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ వీడియోలో దువ్వాడ, మాధురీలు చక్కగా బైకుపై షికార్లు కొడుతూ కనిపించారు. ఇంకా కోట్ డ్రెస్సులో దువ్వాడ.. తెలుపు చీరలో మాధురీ పెళ్లికి సిద్ధమై నడిచారు.

ఈ వీడియోపై ఓ వైపు ట్రోల్స్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే 60 సంవత్సరాల వయస్సులో గర్ల్ ఫ్రెండ్‌ని పొందడం కష్టమని.. ఈ ప్రేమను అంగీకరించాల్సిందే అంటున్నారు మరికొందరు. అలాగే ప్రేమ గుడ్డిది కాదు.. వారి ప్రేమను కళ్లారా చూడవచ్చునని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ కామెంట్లు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Trolls a side, getting a girlfriend at the age of 60 is difficult , You have to accept it



Love is not Blind ???? I can see their love ????#DuvvadaMaduriSrinivasLove ???????? pic.twitter.com/8oqMH8wxUl