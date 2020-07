సాయంత్రానికల్లా ఓ ట్రాక్టర్ మీ పొలాన్ని దున్నుతూ వుంటుంది.. సోనూసూద్

ఈ వీడియో సోనూసూద్ దృష్టికి చేరింది. ఈ వీడియో చూసిన సోను సాయం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చాడు. వారికి ఓ ట్రాక్టర్ కొనివ్వాలని నిర్ణయించారు. ఈ విషయాన్ని ట్విట్టర్‌లో వెల్లడించారు. తొలుత వారికి ఓ జత ఎద్దులు కొనివ్వాలని నిర్ణయించుకున్నానని తెలిపాడు. కానీ ఆపై మనసు మార్చుకుని సోనాలికా ట్రాక్టర్ అందించాలని నిశ్చయించుకున్నారు. సాయంత్రానికల్లా ఓ ట్రాక్టర్ మీ పొలాన్ని దున్నుతూ ఉంటుంది అంటూ సోనూ సూద్ ట్వీట్ చేశారు. సోనూ సేవాకార్యక్రమాలపై నెటిజన్లు ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు.



