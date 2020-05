వెంటనే అమలు చేయగల సమర్థవంతమైన సంరక్షణ ప్యాకేజీని అందించడానికి కచ్చితమైన చర్యలను తక్షణమే అమలు చేస్తున్నట్టు వెల్లడించింది. బాధితులు, మరణించిన వారి కుటుంబాలకు సహాయం చేయడానికి ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్టు ఎల్‌జీ పాలిమర్స్‌ వెల్లడించింది. స్థానికులకు దోహదపడేలా మధ్య, దీర్ఘకాలిక మద్దతు కార్యక్రమాలను కూడా చేపట్టనున్నట్టు తెలిపింది.

మరోవైపు గ్యాస్ లీక్ అయిన ప్రాంతంలో తీసిన వీడియోను తెదేపా యువనేత నారా లోకేష్ ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు. విషయ వాయువు ఎంత తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపిందో ఈ దృశ్యాలను చూస్తే తెలుస్తుందని పేర్కొన్నారు.





This is how the areas surrounding the plant look like. Imagine the unbearable effect the poisonous gas would have had on the residents. #VizagDemandsJustice pic.twitter.com/PZkFec3VNZ