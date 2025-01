NTR: ఎన్టీఆర్ 29వ వర్ధంతి.. నివాళులు అర్పించిన ఎన్టీఆర్, కళ్యాణ్ రామ్, బాలయ్య (video)

జూనియర్ ఎన్టీఆర్, కళ్యాణ్ రామ్‌లతో పాటు, నటుడు, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ, మంత్రి నారా లోకేష్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు దిగ్గజ నటుడు ఎన్టీఆర్‌కి ఘాట్ వద్ద నివాళులు అర్పించారు. ఎన్టీఆర్ పేరు మీద స్థాపించబడిన ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థ బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్‌లో కూడా బాలకృష్ణ నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, హైదరాబాద్‌లోని ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ మెగా రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించింది.

తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) వ్యవస్థాపకుడు నందమూరి తారక రామారావు (ఎన్టీఆర్) వర్ధంతి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు నివాళులర్పించి, ఆ నాయకుడి శాశ్వత వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించారు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్స్‌లో.. భారత రాజకీయాలకు ఎన్టీఆర్ చేసిన ప్రత్యేక సహకారాన్ని చంద్రబాబు హైలైట్ చేశారు. అణగారిన వర్గాలకు పాలనలో వాటా ఇవ్వడం ద్వారా వారికి సాధికారత కల్పించిన దార్శనికుడిగా ఎన్టీఆర్‌ను చంద్రబాబు ప్రశంసించారు.

అదనంగా, మహిళా సాధికారతను సాధించడంలో ఎన్టీఆర్ పరివర్తనాత్మక పాత్రను బాబు ప్రశంసించారు. ఇక మంత్రి నారా లోకేష్ కూడా తన తాతకు నివాళులు అర్పిస్తూ ఇలాంటి భావాలను ప్రతిధ్వనించారు. "ఎన్టీఆర్ కేవలం ఒక పేరు కాదు, ఒక విప్లవం" అని పేర్కొన్నారు.

వెండితెరను సినిమా ఐకాన్‌గా ఏలిన, అసాధారణ ప్రతిభ కలిగిన నాయకుడిగా రాజకీయాలను శాసించిన లెజెండ్ ఎన్టీఆర్‌ను ఆయన తెలుగు ప్రజల గర్వకారణమని అభివర్ణించారు. సమాజాన్ని దేవాలయంగా, ప్రజలను దేవుళ్లుగా చూసే ఎన్టీఆర్ తత్వాన్ని లోకేష్ పునరుద్ఘాటించారు. లక్షలాది మంది జీవితాలపై తన తాత ప్రభావాన్ని నొక్కి చెప్పారు. ఎన్టీఆర్‌తో తనకున్న లోతైన వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని కూడా లోకేష్ వ్యక్తం చేశారు.

.@tarak9999 Anna & @NANDAMURIKALYAN garu paid their tributes to Legend #SRNTR ‘s on his 101 birth anniversary at NTR Ghat today Early Morning. #NTRJayanthi #NTRLivesOn #JoharNTR #NTR2NTR #ManOfMassesNTR pic.twitter.com/u6o4tkEQVP