‘‘ఎన్‌డీఏకు భారీ విజయం చేకూరబోతోంది. నా శుభాకాంక్షలను, మద్దతును తెలియజేయడానికి ప్రధాని మోడీ పక్కన ఉండటం గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. ప్రధాని మోడీ మరోసారి ప్రధాని కాబోతున్నారు.''

VIDEO | Lok Sabha Elections 2024: Here’s what Janasena chief Pawan Kalyan (@PawanKalyan) said after arriving in Varanasi, ahead of PM Modi filing his nomination from the constituency tomorrow.



“It’s a sure shot victory for the NDA. It’s an honour to be here beside PM Modi topic.twitter.com/Fqd3a9eWo9