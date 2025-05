Chandrababu: రైతన్నల కష్టమే అమరావతి- ఏపీ చరిత్రలో ఒక స్వర్ణ దినం -చంద్రబాబు (video)

2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ), జనసేన పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) కూటమి 94 శాతం స్ట్రైక్ రేట్‌తో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించిందని చంద్రబాబు నాయుడు గుర్తు చేసుకున్నారు. సంకీర్ణం అధికారంలోకి వచ్చే సమయానికి రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ వెంటిలేటర్‌పై ఉందని, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మద్దతుతో దానిని తిరిగి గాడిలో పెట్టడానికి ఇప్పుడు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐదేళ్ల పాలనలో జరిగిన విధ్వంసం నుండి రాష్ట్రం ఇప్పుడే కోలుకోవడం ప్రారంభించిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

అమరావతి కేవలం ఒక నగరం మాత్రమే కాదని, ఐదు కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు భావోద్వేగ మరియు ప్రతీకాత్మక కేంద్రమని చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు.

రాజధాని నిర్మాణం కోసం 29,000 మంది రైతులు స్వచ్ఛందంగా తమ భవిష్యత్తును త్యాగం చేసి 34,000 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వానికి అప్పగించారని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. అమరలింగేశ్వర స్వామి, కృష్ణానది, పురాతన బౌద్ధారామాలు ఉన్న ప్రదేశంగా అమరావతి చారిత్రక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

గత ప్రభుత్వ పాలనలో, అమరావతి రైతులు చెప్పలేని కష్టాలను భరించారని, వారి పోరాటం, త్యాగాన్ని ఎప్పటికీ మరచిపోలేమన్నారు. అమరావతి ఉద్యమాన్ని ప్రశంసిస్తూ, తన జీవితకాలంలో ఇలాంటిది ఎప్పుడూ చూడలేదని గుర్తుచేసుకున్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఇచ్చిన నిర్ణయాత్మక తీర్పు అమరావతికి కొత్త జీవితాన్ని తెచ్చిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాజధాని పునర్నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించడాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఒక స్వర్ణ దినంగా చంద్రబాబు నాయుడు అభివర్ణించారు. ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు గర్వంగా తమ సొంతమని చెప్పుకునే నగరంగా అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తామని ఆయన ప్రకటించారు.

అమరావతిని విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రంగా స్థాపించడానికి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన నగరాలతో పూర్తిగా అనుసంధానించడానికి, గ్రీన్ ఎనర్జీతో నడిచే కాలుష్య రహిత నగరంగా అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలను ఆయన వివరించారు. అమరావతిలో దాదాపు 500,000 మంది విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి వీలుగా విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేయబడతాయని ఆయన అన్నారు.

హైదరాబాద్‌లో హైటెక్ సిటీ స్థాపన ఐటీ విప్లవానికి నాంది పలికిందని, దానిని అప్పటి ప్రధాన మంత్రి అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి ప్రారంభించారని చంద్రబాబు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ అనుభవం నుండి ప్రేరణ పొంది, అమరావతిలో క్వాంటం వ్యాలీని స్థాపించే ప్రణాళికలను ప్రకటించారు. ఐబీఎం, టీసీఎస్, ఎల్ అండ్ టీ వంటి ప్రధాన కంపెనీలతో ఇప్పటికే ముఖ్యమైన అవగాహన ఒప్పందాలు (ఎంఓయూలు) కుదుర్చుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో వేగంగా పురోగతి సాధిస్తుందని చంద్రబాబు నాయుడు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మూడేళ్ల తర్వాత పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన అమరావతి నగరాన్ని ప్రారంభించడానికి ప్రధాని మోదీ తిరిగి రావాలని చంద్రబాబు నాయుడు కోరికను వ్యక్తం చేశారు.

The spirit of patriotism echoed through Amaravati as we marked its restart today. On behalf of the people of Andhra Pradesh, I reaffirmed our full support to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji in his mission to protect and serve our nation. #AmaravatiRestart pic.twitter.com/yHYILHGG5Q