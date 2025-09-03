Seaplane: మార్చి నాటికి తిరుపతి కల్యాణి డ్యామ్లో సీప్లేన్ సేవలు
తిరుపతి సందర్శించే యాత్రికులు, పర్యాటకులు త్వరలో సీప్లేన్ రైడ్లను ఆస్వాదించవచ్చు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కళ్యాణి ఆనకట్ట వద్ద నీటి ఆధారిత విమానాశ్రయాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. సాహస, ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చే మార్చి నాటికి ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది.
ప్రాంతీయ వాయు కనెక్టివిటీని విస్తరించే ప్రయత్నాలలో భాగంగా, అమరావతి, తిరుపతి, గండికోట, అరకు, లంబసింగి, కోనసీమ, శ్రీశైలం, రుషికొండతో సహా ఎనిమిది ప్రదేశాలను సీప్లేన్ సేవల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. వీటిలో, అమరావతి, తిరుపతి, గండికోట మొదటి దశకు షార్ట్లిస్ట్ చేయబడ్డాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ లిమిటెడ్ (APADCL) ఈ ప్రాజెక్టులకు సాంకేతిక-సాధ్యాసాధ్యాల అధ్యయనాలను నిర్వహించడానికి, వివరణాత్మక ప్రాజెక్టు నివేదికలను సిద్ధం చేయడానికి బిడ్లను ఆహ్వానించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సూచన మేరకు, కార్యాచరణ విమానాశ్రయాలకు సమీపంలో ఉండటం వల్ల ఈ మూడు ప్రదేశాలను ఎంపిక చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
కొంతకాలం క్రితం, ప్రధాన దేవాలయాలను సరసమైన సీప్లేన్ సేవలతో అనుసంధానించే పర్యాటక సర్క్యూట్లను రూపొందించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అమరావతి, గండికోటకు RITES DPRలను సిద్ధం చేస్తుండగా, తిరుపతి ప్రాజెక్టుపై అధ్యయనం చేసే బాధ్యతను ఫీడ్బ్యాక్ హైవేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు అప్పగించారు.
అక్టోబర్ నాటికి సిద్ధంగా ఉండే కళ్యాణి ఆనకట్ట కోసం DPRను ఫీడ్బ్యాక్ హైవేస్ ఖరారు చేస్తోంది. సాంకేతిక, ఆర్థిక అనుమతులు పొందిన తర్వాత, ఏరోడ్రోమ్ నిర్మాణం ప్రారంభమవుతుంది.
"ఈ రిజర్వాయర్ సురక్షితమైన నీటి ఆధారిత ల్యాండింగ్లు, టేకాఫ్లకు సరైన పరిస్థితులను అందిస్తుంది, అదే సమయంలో అధిక జనసమూహ పర్యాటక సర్క్యూట్కు దగ్గరగా ఉంటుంది" అని పర్యాటక శాఖ సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.