తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంపై గుడ్డు బిర్యానీ తింటారా..? తమిళ భక్తులకు వార్నింగ్ (video)

తిరుమల పోలీసులు యాత్రా స్థలాన్ని సందర్శించిన సమయంలో ఈ వ్యక్తులు ఎగ్ బిర్యానీ తింటున్నట్లు గుర్తించారు. తొలుత పోలీసులు వారి చర్యలపై మండిపడ్డారు. తరువాత వారిని మౌఖికంగా హెచ్చరించి వెళ్ళనిచ్చాడు. తమిళనాడులోని తిరువళ్లూరు సమీపంలోని గుమ్మడిపూడి గ్రామం నుండి భక్తులు తిరుమలకు ప్రయాణించారు.

యూనిఫాంలో ఉన్న విజిలెన్స్ అధికారి ఆ భక్తుల బృందం దగ్గరికి వచ్చి, ఆ ప్రాంతంలో మాంసాహారం తినకూడదనే నిబంధనను వారు ఉల్లంఘించారని వారికి తెలియజేశాడు." ఇక్కడ కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మాంసాహారం తినకూడదు" అని.. గుడ్డు బిర్యానీ తింటున్న భక్తులను హెచ్చరించారు.

This is the latest, this time they are directly selling egg biryani on Tirumala hills. Some devotees identified and reported to authorities. But how did they bring this onto the hills?



