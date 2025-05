Vijaysai Reddy: తిరుమల దర్శనం.. మొక్కులు- బీజేపీలో చేరనున్న విజయ సాయిరెడ్డి? (video)

వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడుతున్నప్పుడు, విజయసాయి రెడ్డి రాజకీయాలను శాశ్వతంగా వదిలేస్తున్నట్లు చెప్పారు. కానీ కొద్ది రోజుల క్రితం, తాను కోరుకుంటే తన పునఃప్రవేశాన్ని ఎవరూ ఆపలేరని అన్నారు. ఇది పుకార్లకు దారితీసింది. ఇంకా తిరుమల సందర్శన ద్వారా విజయసాయి రెడ్డి ఎప్పుడైనా బీజేపీలో చేరుతారని చెబుతున్నారు.

వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి కీలకంగా వ్యవహరించిన సాయిరెడ్డి ఇప్పుడు రాజకీయాలకు దూరం అయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన మద్యం కుంభకోణంలో విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు. సిట్ విచారణకూ పలుమార్లు హాజరయ్యారు. భవిష్యత్తులో భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరొచ్చనే ప్రచారం విస్తృతంగా కొనసాగుతోంది.

