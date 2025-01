Modi: విశాఖపట్నంలో ప్రధాని గ్రాండ్ రోడ్ షో.. పూల వర్షం కురిపించిన ప్రజలు

సిరిపురం జంక్షన్ నుండి ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల వరకు రోడ్డుకు ఇరువైపులా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు వారికి స్వాగతం పలికారు. ఎన్డీఏ కూటమి విజయం సాధించిన తర్వాత మోడీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు తొలి పర్యటన కావడంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి పర్యటనను ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమంగా పరిగణించింది.

రోడ్ షోలో అడుగడుగునా వేడుకల వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించేలా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. మోదీ, చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్‌లను తీసుకెళ్లే వాహనం నేరుగా ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల మైదానానికి చేరుకుంది. అక్కడ జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు.

ఈ కార్యక్రమంలో, మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం అనేక కీలక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించనున్నారు. వేదికపైకి వచ్చిన వెంటనే, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధానమంత్రి మోదీకి శయన రూపంలో ఉన్న విష్ణువు విగ్రహాన్ని (శేష శాయి), ప్రత్యేక బహుమతిగా అరకు కాఫీని బహూకరించి సత్కరించారు.





ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, హోం మంత్రి అనిత, మంత్రి నారా లోకేష్ వంటి ప్రముఖ నాయకులు మోడీతో పాటు వేదికపై ఉన్నారు.

???????? #AndhraPradesh: PM @narendramodi arrives in Visakhapatnam to inaugurate & lay the foundation stone for projects worth ₹2 Lakh Crores.



Warmly welcomed by Governor Justice S Abdul Naseer & CM N Chandrababu Naidu (@ncbn), PM Modi leads an energetic roadshow through the city.… pic.twitter.com/5s6FRio43E