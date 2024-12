పాపం మీ అమ్మగారు పొద్దున్నే లేచి మీకోసం..: విద్యార్థులతో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ (video)

Pawan Kalyan inspirational speech with students: ఏపీ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ మెగా టీచర్స్ పేరెంట్స్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.... నా తల్లి హీరో నాకు, నా తండ్రి నాకు హీరో. ఎందుకంటే మాకోసం ఆయన ఎంతో కష్టపడ్డారు. అలా మీ తల్లిదండ్రులు కూడా మీకోసం కష్టపడుతున్నారు. పాపం మీ అమ్మగారు పొద్దున్నే లేచి మీకోసం టిఫిన్ చేసి, మధ్యాహ్నం మీరు వస్తే మీరు ఏదయినా తింటారని ఏదో ఒకటి తయారు చేస్తారు. వాళ్ల కష్టాన్ని విద్యార్థులైన మీరు వారి చిన్నపాటి బరువును తగ్గిస్తే చాలు. అలాగే ఉపాధ్యాయుల కష్టాన్ని తగ్గిస్తే చాలు.'' అంటూ బాలబాలికలకు స్ఫూర్తిదాయక సందేశం ఇచ్చారు.

We came from humble families, old houses and small town with sad stories.

We are not hustling to impress or be in any competition with anyone.

We just want to change the storyline and fight the battles our parents never won.



