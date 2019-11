వైసీపీ మహిళా ఎమ్మెల్యే బుగ్గగిల్లిన బుడతడు... వీడియో వైరల్

నియోజకవర్గ ప్రజల్ని కలుస్తు వస్తున్న ఆమెను ఓ స్కూల్ విద్యార్థి అకస్మాత్తుగా బుగ్గగిల్లాడు. బుగ్గ గిల్లి ముద్దు కూడా ఇచ్చాడు. అకస్మాత్తుగా జరిగిన ఈ పరిణామాతో ఎమ్మెల్యే రజని షాక్ తిని.. ఆ తర్వాత సర్ ప్రైజ్‌గా ఫీలయ్యారు. దీంతో అక్కడున్న వాళ్లంతా నవ్వులు పూయించారు.



అయితే ఆ పిల్లాడు ఎంతో అప్యాయంగా ఎమ్మెల్యేకు ముద్దివ్వడంతో ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. నెటిజన్స్ కూడా ఈ చిన్నపిల్లాడు చేసిన పని సో క్యూట్ అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Vidadala from Chilkaluripet in Andhra Pradesh taken by surprise and laughs as a boy shows some affection on her. pic.twitter.com/xfUOGu45wl