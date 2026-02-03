బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026
Written By రామన్
Last Modified: బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026 (04:07 IST)

04-02-2026 బుధవారం రాశి ఫలితాలు, మీ కష్టం ఫలిస్తుంది

daily horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు, స్వాగతం పలుకుతారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అన్నివిధాలా అనుకూలమే. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టవద్దు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆప్తులకు ధనసహాయం చేస్తారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. తెగిపోయిన బంధుత్వాలు బలపడతాయి. మీ ఉన్నతి కొందరికి అపోహ కలిగిస్తుంది. రోజువారీ ఖర్చులే వుంటాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. అనవసర జోక్యం తగదు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. సోదరులతో సంభాషిస్తారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
పురోగతి లేక నిస్తేజానికి లోనవుతారు. అతిగా ఆలోచించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. మనోధైర్యంతో శ్రమిస్తారు. అనుకోని సంఘటన ఎదురవుతుంది. ప్రముఖుల జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లావాదేవీలతో తీరిక వుండదు. శ్రమాధిక్యత, అకాలభోజనం. ఆచితూచి అడుగేయండి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగుతాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. బ్యాంకు రుణం మంజూరవుతుంది. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాలు జాగ్రత్త.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. పెద్దల ఆశీస్సులందుకుంటారు. అందరితోను కలుపుగోలుగా వ్యవహరిస్తారు. మీ విజ్ఞత ఆకట్టుకుంటుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. అనవసరం బాధ్యతలు చేపట్టి ఇబ్బందులెదుర్కొంటారు.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ కృషి ప్రశంసనీయమవుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఆత్మీయుల రాక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. కొత్తపనులు మొదలుపెడతారు. అప్రమత్తంగా వుండాలి. మీ మాటతీరు అదుపులో వుంచుకోండి. ఎవరినీ తప్పుపట్టవద్దు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. కొన్ని సమస్యల నుంచి బైటపడతారు. గృహం ప్రశాంతంగా వుంటుంది. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలేసుకుంటారు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆత్మస్థైర్యంతో అడుగులేస్తారు. యత్నాలకు సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం వుంటుంది. ధనసహాయం తగదు. మీ ఇష్టాయిస్టాలను సున్నితంగా తెలియజేయండి. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. అభీష్టం నెరవేరుతుంది. పట్టుదలతో శ్రమించి అనుకున్నది సాధిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. వివాహయత్నం ఫలిస్తుంది. నిశ్చితార్థంలో జాగ్రత్త. మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా వుండవు. రావలసిన ధనానని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి. ఊహించని ఖర్చులెదురవుతాయి. ఆత్మీయులు ఆదుకుంటారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. శుభకార్యంలో పాల్గొంటారు.

షాకింగ్‌రా బంటి, ఇండిగో-ఎయిర్ ఇండియా విమానాలు ఢీకొన్నాయ్, ఎలాగంటే?

షాకింగ్‌రా బంటి, ఇండిగో-ఎయిర్ ఇండియా విమానాలు ఢీకొన్నాయ్, ఎలాగంటే?మంగళవారం ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో రెండు విమానాల రెక్కలు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. టాక్సీయింగ్ చేస్తుండగా ఎయిర్ ఇండియా విమానం, ఇండిగో విమానం రెక్కలు ఒకదానికొకటి రాసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులెవరికీ గాయాలు కాలేదు. ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఎయిర్ ఇండియా విమానం AI2732 కోయంబత్తూరుకు బయలుదేరడానికి సిద్ధమవుతుండగా, ఇండిగో విమానం 6E 791 హైదరాబాద్ నుండి వచ్చి ల్యాండ్ అయింది. రెండు విమానాలు టాక్సీవేపై నెమ్మదిగా కదులుతున్నప్పుడు వాటి కుడి రెక్కల కొనలు ఒకదానికొకటి తగిలాయి.

అసలు ధరలకే మద్యం అమ్మాలి.. ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయొద్దు.. పవన్ కల్యాణ్

అసలు ధరలకే మద్యం అమ్మాలి.. ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయొద్దు.. పవన్ కల్యాణ్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మద్యం దుకాణాల యజమానులకు కఠినమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అసలు ధరలకే మద్యం అమ్మాలని, ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయవద్దని ఆయన ఆదేశించారు. వినియోగదారుల నుండి అనేక ఫిర్యాదులు అందిన తర్వాత డిప్యూటీ సీఎం స్పందించారు. ముద్రిత ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ ధరలకు మద్యం దుకాణాలు బాటిళ్లను అమ్ముతున్నాయని చాలా మంది నివేదించారు.

Pawan Kalyan: వరంగల్‌లోని భద్రకాళి ఆలయాన్ని సందర్శించిన అన్నా లెజ్‌నోవా

Pawan Kalyan: వరంగల్‌లోని భద్రకాళి ఆలయాన్ని సందర్శించిన అన్నా లెజ్‌నోవాఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజ్‌నోవా ఇటీవల వరంగల్‌లోని భద్రకాళి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆమె తన మహిళా సహచరులతో కలిసి ఆలయానికి చేరుకోగా, ఆలయ అధికారులు ఆమెకు స్వాగతం పలికారు. ఈ చారిత్రాత్మక పుణ్యక్షేత్రంలో ఆమె కనిపించడం వల్ల ఈ పర్యటన అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా, అన్నా మొదట ఆది శంకరాచార్యులు, వల్లభ గణపతికి పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఆమె భద్రకాళి అమ్మవారికి పూజలు సమర్పించారు.

చంద్రబాబుకు మంచి బుద్ధి ఇవ్వాలని పూజలు చేసేందుకు వెళితే కేసులు పెట్టారు : విడదల రజనీ

చంద్రబాబుకు మంచి బుద్ధి ఇవ్వాలని పూజలు చేసేందుకు వెళితే కేసులు పెట్టారు : విడదల రజనీటీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు మంచి బుద్ధి ఇవ్వాలని ప్రార్థించే నిమిత్తం పూజలు చేసేందుకు వెళితే పోలీసులు తమపై కేసులు పెట్టారని వైకాపా మాజీ మంత్రి, మహిళా నేత విడదల రజనీ అంటున్నారు. గుంటూరు జిల్లా యడ్లపాడులో వైకాపా నేతల పర్యటన సమయంలో వివాదం చెలరేగింది. దీంతో విడదల రజనీతో పాటు మొత్తం 21 మంది వైకాపా నేతలపై ఏపీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దీనిపై రజనీ స్పందిస్తూ, అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేశ్‌లపై ఒక పథకం ప్రకారమే దాడి చేస్తున్నారని విమర్శించారు.

మైనర్‌పై అత్యాచారం.. ఆపై బ్లాక్ మెయిల్.. నిందితుడుకి దేహశుద్ధి చేసిన లాయర్లు

మైనర్‌పై అత్యాచారం.. ఆపై బ్లాక్ మెయిల్.. నిందితుడుకి దేహశుద్ధి చేసిన లాయర్లుమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్ జిల్లాలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఓ నిందితుడుకి కోర్టు హాలులోని న్యాయవాదులు దేహశుద్ధి చేశారు. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేయడంతో పాటు ఆపై బ్లాక్ మెయిల్‍‌కు పాల్పడటంతో ఆగ్రహించిన లాయర్లు.. ఆ నిందితుడిని కోర్టులోనే చితకబాదారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు, న్యాయవాదులకు మధ్య తీవ్ర తోపులాట జరిగింది.

01-02-2026 నుంచి 07-02- 2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు.. ఏ రాశులకు లాభం?

01-02-2026 నుంచి 07-02- 2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు.. ఏ రాశులకు లాభం?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా యోగదాయకమే. తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. వివాహయత్నం ఫలించే సూచనలున్నాయి. మీ అభిప్రాయాలను పెద్దల ద్వారా తెలియజేయండి. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ప్రముఖలతో పరిచయాలేర్పడతాయి. కిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, అందరితోను మితంగా సంభాషించండి కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. అయిన వారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. ఏ విషయాన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దు. వ్యాపారాలు పురోగతిన సాగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. వృత్తి ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు.

01-02-2026 నుంచి 28-02- 2026 వరకు మాస ఫలితాలు- డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు

01-02-2026 నుంచి 28-02- 2026 వరకు మాస ఫలితాలు- డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని రంగాల వారికీ అనుకూలదాయకమే. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటారు. గౌరవప్రతిష్ఠలు ఇనుమడిస్తాయి. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త, దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. పత్రాల రెన్యువల్లో నిర్లక్ష్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం ఆసక్తి కలుగచేస్తుంది. మీ ఇష్టాయిష్టాలను ఆత్మీయుల ద్వారా తెలియజేయండి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. బంధువుల ఆతిథ్యం ఆకట్టుకుంటుంది.

31-01-2026 శనివారం ఫలితాలు : పెట్టుబడులకు మంచి తరుణం కాదు...

31-01-2026 శనివారం ఫలితాలు : పెట్టుబడులకు మంచి తరుణం కాదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పెట్టుబడులకు తరుణం కాదు. ముఖ్యులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.

30-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - కష్టమనుకున్న పసులు తేలికగా..?

30-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - కష్టమనుకున్న పసులు తేలికగా..?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా కుంగిపోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉండాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. గృహంలో స్తబ్దత నెలకొంటుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రతికూలతలకు దీటుగా స్పందిస్తారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు ప్రయోజనకరం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు.

భీష్మఏకాదశి రోజున ఏ కార్యాన్ని ప్రారంభించినా శుభమే-విష్ణు సహస్ర నామం, భగవద్గీతను?

భీష్మఏకాదశి రోజున ఏ కార్యాన్ని ప్రారంభించినా శుభమే-విష్ణు సహస్ర నామం, భగవద్గీతను?జనవరి 29, గురువారం భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా భీష్మ ఏకాదశి విశిష్టతను తెలుసుకుందాం. మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చిన అనంతరం భీష్ముడు విష్ణుమూర్తిని సహస్రనామాలతో స్తుతించి, విశ్వరూప దర్శనాన్ని పొంది తన ఇచ్ఛానుసారంగా తనువు చాలించారు. కురుక్షేత్ర యుద్ధ సమయంలో గాయపడిన భీష్ముడు ధర్మరాజుకి విష్ణు సహస్రనామాన్ని బోధించిన పరమ పవిత్రమైన రోజు ఈ భీష్మ ఏకాదశి.
