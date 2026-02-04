బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026 (14:28 IST)

తిరుమలలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు.. ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసిన టీటీడీ

Tirumala
తిరుమలలో వార్షిక తెప్పోత్సవాల కారణంగా టీటీడీ ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసింది. రాబోయే రోజుల్లో తిరుమల సందర్శనకు ప్లాన్ చేసుకుంటున్న భక్తులు తమ ప్రణాళికలను సర్దుబాటు చేసుకోవలసి ఉంటుంది.
 
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారుల ప్రకారం, సాంప్రదాయ తెప్పోత్సవం ఫిబ్రవరి 26 నుండి మార్చి 2 వరకు జరుగుతుంది. ఈ ఐదు రోజులలో, ప్రతి సాయంత్రం 7 గంటల నుండి 8 గంటల మధ్య శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు తమ దేవేరులతో కలిసి పుష్కరిణిలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలలో భాగంగా, ఈ రోజులలో వివిధ దివ్య రూపాలలో స్వామివారు దర్శనమిస్తారు.  
 
ఈ ప్రత్యేక ఆచారాల కారణంగా, ఫిబ్రవరి 26, 27 తేదీలలో సహస్ర దీపాలంకార సేవను టీటీడీ రద్దు చేసింది. ఫిబ్రవరి 28, మార్చి 1, 2 తేదీలలో జరగాల్సిన ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలు కూడా నిర్వహించబడవు. దర్శనం కోసం ప్రణాళిక వేసుకునేటప్పుడు భక్తులు ఈ మార్పులను గమనించాలని అధికారులు కోరారు.

01-02-2026 నుంచి 07-02- 2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు.. ఏ రాశులకు లాభం?

01-02-2026 నుంచి 07-02- 2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు.. ఏ రాశులకు లాభం?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా యోగదాయకమే. తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. వివాహయత్నం ఫలించే సూచనలున్నాయి. మీ అభిప్రాయాలను పెద్దల ద్వారా తెలియజేయండి. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ప్రముఖలతో పరిచయాలేర్పడతాయి. కిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, అందరితోను మితంగా సంభాషించండి కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. అయిన వారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. ఏ విషయాన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దు. వ్యాపారాలు పురోగతిన సాగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. వృత్తి ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు.

01-02-2026 నుంచి 28-02- 2026 వరకు మాస ఫలితాలు- డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు

01-02-2026 నుంచి 28-02- 2026 వరకు మాస ఫలితాలు- డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని రంగాల వారికీ అనుకూలదాయకమే. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటారు. గౌరవప్రతిష్ఠలు ఇనుమడిస్తాయి. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త, దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. పత్రాల రెన్యువల్లో నిర్లక్ష్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం ఆసక్తి కలుగచేస్తుంది. మీ ఇష్టాయిష్టాలను ఆత్మీయుల ద్వారా తెలియజేయండి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. బంధువుల ఆతిథ్యం ఆకట్టుకుంటుంది.

31-01-2026 శనివారం ఫలితాలు : పెట్టుబడులకు మంచి తరుణం కాదు...

31-01-2026 శనివారం ఫలితాలు : పెట్టుబడులకు మంచి తరుణం కాదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పెట్టుబడులకు తరుణం కాదు. ముఖ్యులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.

30-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - కష్టమనుకున్న పసులు తేలికగా..?

30-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - కష్టమనుకున్న పసులు తేలికగా..?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా కుంగిపోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉండాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. గృహంలో స్తబ్దత నెలకొంటుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రతికూలతలకు దీటుగా స్పందిస్తారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు ప్రయోజనకరం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు.

భీష్మఏకాదశి రోజున ఏ కార్యాన్ని ప్రారంభించినా శుభమే-విష్ణు సహస్ర నామం, భగవద్గీతను?

భీష్మఏకాదశి రోజున ఏ కార్యాన్ని ప్రారంభించినా శుభమే-విష్ణు సహస్ర నామం, భగవద్గీతను?జనవరి 29, గురువారం భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా భీష్మ ఏకాదశి విశిష్టతను తెలుసుకుందాం. మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చిన అనంతరం భీష్ముడు విష్ణుమూర్తిని సహస్రనామాలతో స్తుతించి, విశ్వరూప దర్శనాన్ని పొంది తన ఇచ్ఛానుసారంగా తనువు చాలించారు. కురుక్షేత్ర యుద్ధ సమయంలో గాయపడిన భీష్ముడు ధర్మరాజుకి విష్ణు సహస్రనామాన్ని బోధించిన పరమ పవిత్రమైన రోజు ఈ భీష్మ ఏకాదశి.
