తిరుమలలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు.. ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసిన టీటీడీ
తిరుమలలో వార్షిక తెప్పోత్సవాల కారణంగా టీటీడీ ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసింది. రాబోయే రోజుల్లో తిరుమల సందర్శనకు ప్లాన్ చేసుకుంటున్న భక్తులు తమ ప్రణాళికలను సర్దుబాటు చేసుకోవలసి ఉంటుంది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారుల ప్రకారం, సాంప్రదాయ తెప్పోత్సవం ఫిబ్రవరి 26 నుండి మార్చి 2 వరకు జరుగుతుంది. ఈ ఐదు రోజులలో, ప్రతి సాయంత్రం 7 గంటల నుండి 8 గంటల మధ్య శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు తమ దేవేరులతో కలిసి పుష్కరిణిలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలలో భాగంగా, ఈ రోజులలో వివిధ దివ్య రూపాలలో స్వామివారు దర్శనమిస్తారు.
ఈ ప్రత్యేక ఆచారాల కారణంగా, ఫిబ్రవరి 26, 27 తేదీలలో సహస్ర దీపాలంకార సేవను టీటీడీ రద్దు చేసింది. ఫిబ్రవరి 28, మార్చి 1, 2 తేదీలలో జరగాల్సిన ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలు కూడా నిర్వహించబడవు. దర్శనం కోసం ప్రణాళిక వేసుకునేటప్పుడు భక్తులు ఈ మార్పులను గమనించాలని అధికారులు కోరారు.