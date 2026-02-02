TTD EO Anil Kumar Singhal: నెయ్యిలో కల్తీ ఆరోపణలు.. టీటీడీ ఈవో బదిలీ
టీటీడీ ఈవో బదిలీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిపాలనా వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ను టీటీడీ కార్యనిర్వహణాధికారి పదవి నుండి బదిలీ చేసింది. ఆయనను సాధారణ పరిపాలన విభాగానికి రిపోర్ట్ చేయాలని ఆదేశించారు. ముద్దడ రవిచంద్రకు టీటీడీ కార్యనిర్వహణాధికారిగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆయన ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నారు.
ఈ నిర్ణయాన్ని ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా లేదా వివరణ ఇవ్వకుండా ప్రకటించారు. ఆలయ కార్యకలాపాలలో ఉపయోగించే నెయ్యిలో కల్తీ ఆరోపణలపై జరుగుతున్న విచారణతో టీటీడీ ఈవో బదిలీకి సంబంధం ఉందని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సీబీఐ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది.
ఈ నిర్ణయాలు తగినంత పరిశీలన లేదా అభ్యంతరాలు లేకుండానే ముందుకు సాగాయి. ఈ లేఖలో మాజీ ఈవో ధర్మారెడ్డి, ఆర్థిక సలహాదారు బాలాజీ పేర్లను కూడా ప్రస్తావించినట్లు చెబుతున్నారు. పేరున్న ఇతర అధికారులపై చర్యల గురించి ఇంకా అధికారిక స్పష్టత లేదు.
ఎస్ఐటి పరిశీలనలను సమీక్షించిన తర్వాత ప్రభుత్వం వేగంగా స్పందించినట్లు కనిపిస్తోంది. సింఘాల్ బదిలీ మొదటి అడుగు. మరిన్ని పరిపాలనా చర్యలు ఉంటాయో లేదో ఇంకా తెలియదు.
అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ 1993 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి. ఆయన గతంలో 2017 నుండి 2020 వరకు టీటీడీ ఈవోగా పనిచేశారు. కేంద్ర సర్వీసు నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో మళ్లీ ఈ పదవిని చేపట్టారు.