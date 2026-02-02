సోమవారం, 2 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 2 ఫిబ్రవరి 2026 (12:09 IST)

TTD EO Anil Kumar Singhal: నెయ్యిలో కల్తీ ఆరోపణలు.. టీటీడీ ఈవో బదిలీ

Tirumala
టీటీడీ ఈవో బదిలీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిపాలనా వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనిల్ కుమార్ సింఘాల్‌ను టీటీడీ కార్యనిర్వహణాధికారి పదవి నుండి బదిలీ చేసింది. ఆయనను సాధారణ పరిపాలన విభాగానికి రిపోర్ట్ చేయాలని ఆదేశించారు. ముద్దడ రవిచంద్రకు టీటీడీ కార్యనిర్వహణాధికారిగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆయన ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నారు. 
 
ఈ నిర్ణయాన్ని ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా లేదా వివరణ ఇవ్వకుండా ప్రకటించారు. ఆలయ కార్యకలాపాలలో ఉపయోగించే నెయ్యిలో కల్తీ ఆరోపణలపై జరుగుతున్న విచారణతో టీటీడీ ఈవో బదిలీకి సంబంధం ఉందని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సీబీఐ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది. 
 
ఈ నిర్ణయాలు తగినంత పరిశీలన లేదా అభ్యంతరాలు లేకుండానే ముందుకు సాగాయి. ఈ లేఖలో మాజీ ఈవో ధర్మారెడ్డి, ఆర్థిక సలహాదారు బాలాజీ పేర్లను కూడా ప్రస్తావించినట్లు చెబుతున్నారు. పేరున్న ఇతర అధికారులపై చర్యల గురించి ఇంకా అధికారిక స్పష్టత లేదు. 
 
ఎస్ఐటి పరిశీలనలను సమీక్షించిన తర్వాత ప్రభుత్వం వేగంగా స్పందించినట్లు కనిపిస్తోంది. సింఘాల్ బదిలీ మొదటి అడుగు. మరిన్ని పరిపాలనా చర్యలు ఉంటాయో లేదో ఇంకా తెలియదు. 
 
అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ 1993 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి. ఆయన గతంలో 2017 నుండి 2020 వరకు టీటీడీ ఈవోగా పనిచేశారు. కేంద్ర సర్వీసు నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్‌లో మళ్లీ ఈ పదవిని చేపట్టారు.

Naveen Chandra: మానసిక బలహీనతో షూటింగ్ లో దురుసుగా వ్యవహరించా : నవీన్ చంద్ర

Naveen Chandra: మానసిక బలహీనతో షూటింగ్ లో దురుసుగా వ్యవహరించా : నవీన్ చంద్రనవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్లై ప్రధాన పాత్రల్లో కరుణ కుమార్ రచన, దర్శకత్వం వహించిన సైకలాజికల్ హారర్ మూవీ హనీ. OVA ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రవి పీట్ల, ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని శేఖర్ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోంది. సైకాలజికల్ డెప్త్, సోషల్ రిలవెన్స్, హారర్ అంశాలతో రూపొందిన ‘హనీ’ ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. వ్యక్తితో నేను దురుసుగా ప్రవర్తించాను.

ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు కలగడం అపారమైన కృతజ్ఞతను నింపింది: రామ్ చరణ్

ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు కలగడం అపారమైన కృతజ్ఞతను నింపింది: రామ్ చరణ్రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు శనివారం రాత్రి అపోలో ఆసుపత్రిలో కవలు జన్మించారు. ఒక పాప, ఒక బాబుకు జన్మనివ్వడంతో మెగా కుటుంబంలో ఆనందం రెట్టింపు అయ్యింది. కొణిదెల, కామినేని కుటుంబాల్లో సంబరాలు మొదలయ్యాయి.

తెలుగు ప్రముఖ నటుడు రఘునాథ రెడ్డి ఇకలేరు

తెలుగు ప్రముఖ నటుడు రఘునాథ రెడ్డి ఇకలేరుతెలుగు చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ నటుడు రఘునాథ రెడ్డి ఇకలేరు. ఆయన శనివారం రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని కుషాయిగూడ పరిధిలోని ప్రథమపురి కాలనీలోని ఆయన నివాసంలో శనివారం రాత్రి గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. నెల రోజుల క్రితం కూడా ఆయన తీవ్రమైన గుండెపోటు వచ్చింది.

మెగా ఫ్యామిలీకి వారసుడొచ్చాడు.. తల్లీబిడ్డా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు : చిరంజీవి

మెగా ఫ్యామిలీకి వారసుడొచ్చాడు.. తల్లీబిడ్డా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు : చిరంజీవిటాలీవుడ్ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ - ఉపాసన దంపతులకు కవల పిల్లలు జన్మించారని మెగాస్టార్ చిరంజీవి వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం తల్లీ బిడ్డలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, తమ రెండు కుటుంబాలు కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు.

మెగా ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు కవల పిల్లలు పుట్టారోచ్

మెగా ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు కవల పిల్లలు పుట్టారోచ్మెగా ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్ న్యూస్. మెగా హీరో నటుడు రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు రెండోసారి తల్లిదండ్రులైనారు. ఉపాసన కవలపిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. ఓ మగ, ఆడ శిశువుకు జన్మనిచ్చినట్లు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. తల్లీ బిడ్డలు ఆరోగ్యంగా వున్నారని.. తమ కుటుంబంలో కొత్త సభ్యులు రావడం సంతోషాన్నిచ్చిందని తెలిపారు. మరోసారి తాతయ్య అయినందుకు తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే రామ్ చరణ్ దంపతులకు క్లింకార అనే కుమార్తె వున్న సంగతి తెలిసిందే.

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శన

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: 60 ఏళ్లకు పైగా ఘనమైన వారసత్వం కలిగి, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు పొందిన PMJ జ్యువెల్స్, తన అత్యుత్తమ ఆభరణాల కలెక్షన్స్‌లను ప్రదర్శించడానికి సిద్ధమైంది. జనవరి 31 నుండి ఫిబ్రవరి 2 వరకు హైదరాబాద్‌లోని తాజ్ కృష్ణలో నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో, వివిధ శైలులకు చెందిన 10,000 కంటే ఎక్కువ రకాల ఆభరణాలను ప్రదర్శించనున్నారు. తన ప్రసిద్ధ తాజ్ కృష్ణ ప్రదర్శనలకు అదనంగా, PMJ జ్యువెల్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రదర్శనలలో ఒకదాన్ని నిర్వహిస్తోంది

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?శీతాకాలంలో పలు అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా పసుపు అదుపు చేయగలదు.ఆయుర్వేదంలో పసుపు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఈ పసుపు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు నీటిని తాగటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరగువుతుంది. పసుపు నీటిలో యాంటి ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట, అలెర్జీలు తదితర చికాకులను తగ్గించుకోవాలంటే పసుపు నీటిని తాగుతుండాలి. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించుకునేందుకు పసుపు నీటిని తాగుతుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. పసుపు నీటిని తాగితే కాలేయ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శరీరంలోని మలిన పదార్థాలను వదలగొట్టడంలో పసుపు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది.

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణ

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణహైదరాబాద్: భారతదేశంలో రేడియాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ రంగం వృద్ధిలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రజల ఆయుర్దాయం పెరగడం, ఆరోగ్య స్పృహ మెరుగుపడటం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల విస్తరణ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా సకాలంలో, కచ్చితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే డయాగ్నోస్టిక్స్ అవసరం ఎంతగానో పెరిగింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్సలోనూ, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలలోనూ స్కానింగ్ కీలకం కావడంతో... మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న పట్టణాల్లోనూ నాణ్యమైన వైద్యసేవలను అందించగల అధునాతన సాంకేతికత అవసరం ఏర్పడింది

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.
