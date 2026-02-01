02-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు - కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం అర్ధించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. అయిన వారిని సంప్రదిస్తారు. కీలకపత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వాక్చాతుర్యంతోనెట్టుకొస్తారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. కొత్త యత్నాలు అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. తలపెట్టిన పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. అనవసర ఆందోళనలకు గురికావద్దు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ధనయోగం, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చు,తాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఖర్చులు అధికం. గృహంలో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కొత్త పనులు చేపడతారు. సన్నిహితులు ప్రోత్సాహిస్తారు, స్వయంకృషితో లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరి చికాకుపరుస్తుంది. మీ వ్యాఖ్యులు అపార్థాలకు దారితీస్తాయి. ప్రయాణం చేయాల్సివస్తుంది.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మాట నిలబెట్టుకుంటారు. గౌరవప్రతిష్టలు పెంపొందుతాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. వాయిదా పడిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. వేడుకలో పాల్గొంటారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అనుకున్న కార్యం నెరవేరే వరకు శ్రమించండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు పురమాయించవద్దు. మితంగా సంభాషించండి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు సాగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. సన్నిహితులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
నేడు కలిసివచ్చే సమయం. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఒప్పందాలకు అనుకూలం. కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. ఆత్యీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. సన్మాన, సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోవటం ముఖ్యం. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉత్సాహపరుస్తుంది. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. వేడుకకు హాజరవుతారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లక్ష్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. ధైర్యంగా అడుగుముందుకేయండి. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తిచేస్తారు. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ధనప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. మిమ్ములను మోసగించేందుకు కొందరు యత్నిస్తారు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి పొందుతారు.