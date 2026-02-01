సోమవారం, 2 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

02-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు - కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి...

makara rashi
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం అర్ధించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. అయిన వారిని సంప్రదిస్తారు. కీలకపత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వాక్చాతుర్యంతోనెట్టుకొస్తారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. కొత్త యత్నాలు అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. తలపెట్టిన పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. అనవసర ఆందోళనలకు గురికావద్దు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ధనయోగం, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చు,తాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఖర్చులు అధికం. గృహంలో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కొత్త పనులు చేపడతారు. సన్నిహితులు ప్రోత్సాహిస్తారు, స్వయంకృషితో లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరి చికాకుపరుస్తుంది. మీ వ్యాఖ్యులు అపార్థాలకు దారితీస్తాయి. ప్రయాణం చేయాల్సివస్తుంది. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మాట నిలబెట్టుకుంటారు. గౌరవప్రతిష్టలు పెంపొందుతాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. వాయిదా పడిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. వేడుకలో పాల్గొంటారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అనుకున్న కార్యం నెరవేరే వరకు శ్రమించండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు పురమాయించవద్దు. మితంగా సంభాషించండి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు సాగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. సన్నిహితులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
నేడు కలిసివచ్చే సమయం. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఒప్పందాలకు అనుకూలం. కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. ఆత్యీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. సన్మాన, సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోవటం ముఖ్యం. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉత్సాహపరుస్తుంది. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. వేడుకకు హాజరవుతారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లక్ష్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. ధైర్యంగా అడుగుముందుకేయండి. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తిచేస్తారు. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ధనప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. మిమ్ములను మోసగించేందుకు కొందరు యత్నిస్తారు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి పొందుతారు.

Watch More Videos

కేంద్రం మొత్తం బడ్జెట్ రూ.53.5 లక్షల కోట్లు : రక్షణ శాఖకు రూ.7.85 లక్షల కోట్లు

కేంద్రం మొత్తం బడ్జెట్ రూ.53.5 లక్షల కోట్లు : రక్షణ శాఖకు రూ.7.85 లక్షల కోట్లుకేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికిగాను వార్షిక బడ్జెట్‌ను ఆదివారం లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. యువశక్తిని చోదకశక్తిగా చేసుకుని పేదలు, అణగారిన వర్గాల ప్రగతి లక్ష్యంగా ఈ బడ్జెట్‌ను రూపొందించినట్టు ఆమె తెలిపారు. మొత్తం రూ.53.5 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో ప్రతిపాదించిన బడ్జెట్‌లో స్థిరమైన ఆర్థిక వృద్ధి, ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడం సబ్ కా సాత్, సబ్ కా వికాస్ దార్శనికతతో అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పించడం అనే మూడు ప్రధాన కర్తవ్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.

నిర్మలమ్మ పద్దుల చిట్టా... అమరావతికి నిధుల వరద

నిర్మలమ్మ పద్దుల చిట్టా... అమరావతికి నిధుల వరదకేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదివారం ప్రవేశపెట్టిన వార్షిక బడ్జెట్‌లో నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతికి నిధులను భారీగా కేటాయించారు. ఈ బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.1128.91 కోట్లు కేటాయించింది. అమరావతి సమ్మిళిత, సుస్థిరత అభివృద్ధి కోసం ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు నుంచి ఈ నిధులను సమకూర్చనున్నట్టు వెల్లడించింది.

అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా వస్తుందని తల్లీబిడ్డలపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన మహిళ

అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా వస్తుందని తల్లీబిడ్డలపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన మహిళఓ మహిళ భర్తతో మరో మహిళ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. అయితే, తమ వివాహేతర సంబంధానికి ఆ వ్యక్తి భార్య అడ్డుతగులుతోంది. దీంతో ఆగ్రహించిన మహిళ... ఆ వ్యక్తి భార్య, బిడ్డపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటింది. దీంతో మంటలు అంటుకుని ఆ మహిళ శరీరం పూర్తిగా కాలిపోవడంతో ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె చంటిబడ్డకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సంచలనంగా మారిన ఈ దారుణ ఘటన నల్గొండ జిల్లా కేతపల్లిలో జరిగింది.

నారా లోకేశ్‌పై జోగి రమేశ్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు.. రెచ్చిపోయిన టీడీపీ శ్రేణులు.. ఇంటికి నిప్పు

నారా లోకేశ్‌పై జోగి రమేశ్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు.. రెచ్చిపోయిన టీడీపీ శ్రేణులు.. ఇంటికి నిప్పుఏపీ మంత్రి, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్‌పై వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రేమేశ్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై టీడీపీ శ్రేణులు తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విజయవాడ ఇబ్రహీంపట్నంలోని జోగి రమేశ్ ఇంటిని ముట్టడించిన టీడీపీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో కొందరు వ్యక్తులు జోగి ఇంటికి నిప్పు అంటించారు. దీంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో పోలీసులను భారీగా మొహరించి, ఆందోళనకారులను అదుపులు చేస్తున్నారు.

వార్షిక బడ్జెట్ 2026 : రక్షణ శాఖకు రికార్డు స్థాయిలో కేటాయింపులు

వార్షిక బడ్జెట్ 2026 : రక్షణ శాఖకు రికార్డు స్థాయిలో కేటాయింపులుకేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్ 2026ను విత్తమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదివారం లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఇందులో రక్షణ శాఖకు రికార్డు స్థాయిలో బడ్జెట్‌ను కేటాయించారి. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. భారత్ శత్రుదేశాలైన పాకిస్థాన్, చైనా, బంగ్లాదేశ్‌లతో పోరాటం చేస్తోంది. ఈ దేశాలతో తీవ్ర విభేదాలు నెలకొనివున్నాయి. ముఖ్యంగా, ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌తో అత్యాధునిక యుద్ధతంత్రం అవసరాలను భారత్‌ గుర్తించింది. దీనికి తగ్గట్లే కేటాయింపులను చేసింది. గతేడాది అన్నింటికి కలుపుకొని.. రూ.6.81లక్షల కోట్లు కేటాయించగా.. ఈ సారి అది రూ.7.85 కోట్లకు చేరుకొంది. ఈ సారి మొత్తం బడ్జెట్‌ కేటాయింపుల్లో తమకు 14.68శాతం లభించినట్లు రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది.

భీష్మఏకాదశి రోజున ఏ కార్యాన్ని ప్రారంభించినా శుభమే-విష్ణు సహస్ర నామం, భగవద్గీతను?

భీష్మఏకాదశి రోజున ఏ కార్యాన్ని ప్రారంభించినా శుభమే-విష్ణు సహస్ర నామం, భగవద్గీతను?జనవరి 29, గురువారం భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా భీష్మ ఏకాదశి విశిష్టతను తెలుసుకుందాం. మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చిన అనంతరం భీష్ముడు విష్ణుమూర్తిని సహస్రనామాలతో స్తుతించి, విశ్వరూప దర్శనాన్ని పొంది తన ఇచ్ఛానుసారంగా తనువు చాలించారు. కురుక్షేత్ర యుద్ధ సమయంలో గాయపడిన భీష్ముడు ధర్మరాజుకి విష్ణు సహస్రనామాన్ని బోధించిన పరమ పవిత్రమైన రోజు ఈ భీష్మ ఏకాదశి.

Mega Medaram Maha Jathara: మేడారం మహా జాతరకు సుమారు మూడు కోట్ల మంది భక్తులు

Mega Medaram Maha Jathara: మేడారం మహా జాతరకు సుమారు మూడు కోట్ల మంది భక్తులుప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆదివాసీ ఆధ్యాత్మిక సమ్మేళనాలలో ఒకటిగా పేరొందిన గిరిజన దేవతలు సమ్మక్క, సారలమ్మల నాలుగు రోజుల మహా జాతర ఈ జిల్లాలోని మేడారంలో ప్రారంభమైంది. ఈ ఏడాది జరిగే ఈ రెండేళ్లకోసారి జరిగే మహా జాతరకు సుమారు మూడు కోట్ల మంది భక్తులు హాజరవుతారని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. సంప్రదాయాల ప్రకారం, గిరిజన పూజారులు బుధవారం రాత్రి సారలమ్మ, గోవిందరాజు, పగిడిద్దరాజు దేవతామూర్తులను గద్దెలపై ప్రతిష్టించారు. జనవరి 29న సమ్మక్క దేవతను గద్దెపై ప్రతిష్టిస్తారు. మేడారంలోని జంపన్న వాగులో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు చేశారు.

29-01-2026 రాశి ఫలితాలు, ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దు

29-01-2026 రాశి ఫలితాలు, ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నేడు అనుకూలదాయకమే. వ్యవహార జయం, కార్యసిద్ధి వున్నాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. వైద్యసేవలు అవసరమవుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు శ్రమించండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ఆదాయానికి తగ్గట్లు లెక్కలు వేసుకుంటారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.

28-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు...

28-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆత్మస్థైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. అవకాశం కలిసివస్తుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. పెద్దమొత్తం, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. కావలసిన వ్యక్తుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి.

జనవరి 28 నుండి 31 వరకు మేడారం జాతర.. భారీ స్థాయిలో భక్తులు

జనవరి 28 నుండి 31 వరకు మేడారం జాతర.. భారీ స్థాయిలో భక్తులుతెలంగాణ ప్రభుత్వం జనవరి 28 నుండి 31 వరకు ములుగు జిల్లాలోని తాడ్వాయి మండలంలోని మేడారంలో జరగనున్న సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర కోసం తన పూర్తి పరిపాలనా యంత్రాంగాన్ని మోహరించింది. లక్షలాది మంది యాత్రికులు ఇప్పటికే తరలిరావడం ప్రారంభించడంతో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన సమ్మేళనంగా భావిస్తున్న ఈ జాతర కోసం ప్రభుత్వం సర్వసన్నద్ధమవుతోంది. రెండేళ్లకోసారి జరిగే ఈ పండుగ చివరి సన్నాహక దశలోకి ప్రవేశించడంతో, ఆ మారుమూల అటవీ ప్రాంతం ఒక భారీ, నిరంతర పరిపాలనా కేంద్రంగా రూపాంతరం చెందింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com