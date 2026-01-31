ఆదివారం, 1 ఫిబ్రవరి 2026
01-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు.. మీ శ్రీమతి వద్ద ఏదీ దాచవద్దు.. నష్టపోతారు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ప్రయాణం సజావుగా సాగుతుంది.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాలు అందుకుంటారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శుభసమయం సమీపించింది. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. యత్నాలను అయిన వారు ప్రోత్సాహిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. పొదువుపై దృష్టి పెడతారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసిద్ధికి సంకల్ప బలం ప్రధానం. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. సన్నిహితుల హితవు మీపై పనిచేస్తుంది. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. కొత్తపనులు చేపడతారు. బెట్టింగ్ జోలికి పోవద్దు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మొండి ధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. ఎవరినీ తక్కువ అంచనా వేయొద్దు ఆదాయానికి తగినట్లు ప్రణాళికలు చేసుకుంటారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వేడుకకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లావాదేవీల్లో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. అనాలోచితంగా వ్యవహరిస్తే నష్టపోతారు. మీ శ్రీమతి వద్ద ఏదీ దాచవద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీదైన రంగంలో నిలదొక్కుకుంటారు. మీ కలుపుగోలుతనం అడట్టుకుంటుంది. ప్రముఖులు సన్నిహితులవుతారు. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. సర్వత్రా ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. ఖర్యులు సామాన్యం, బంధుమిత్రులతో సంభాషిస్తారు. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ఆలయాలకు విరాళాలు అందిస్తారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యవహారానుకూలత ఉంది, వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. ముఖ్యులతో చర్చలు జరుపుతారు. మీ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం ఆభిస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. పనులు ముందకొడిగా సాగుతాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారానుకూలత, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అవసరాలు నెరవేరుతాయి. పనులు అర్ధాంతంగా ముగిస్తారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. లావాదేవిల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఆవేశాలకు లోనుకావద్దు. అనాలోచిత నిర్ణయాలు నష్టాలను కలిగిస్తాయి. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు ముందుకు సాగవు. ఇతరులకు బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
తప్పటడుగు వేస్తారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. ఇతరుల తప్పిదాలకు మీరు బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది. ప్రముఖులను కలుసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ద్విచక్ర వాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు.

రికార్డు స్థాయిలో లోక్‌సభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన విత్తమంత్రి నిర్మలమ్మ

రికార్డు స్థాయిలో లోక్‌సభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన విత్తమంత్రి నిర్మలమ్మకేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రికార్డు స్థాయిలో తొమ్మిదోసారి ఆదివారం బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఇప్పటివరకూ మాజీ ప్రధాని మొరార్జీ దేశాయ్‌ అత్యధికంగా 10 సార్లు బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ఆయన వరుసగా ప్రవేశపెట్టలేదు. వేర్వేరు సమయాల్లో అందించారు. మాజీ ఆర్థిక మంత్రి పి.చిదంబరం మొత్తం 9 సార్లు బడ్జెట్‌ ప్రవేశ పెట్టారు. కానీ ఆయన వరుసగా చేయలేదు.

Himanshu post: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. సిట్ విచారణ.. అయినా రిలాక్స్‌గా కేసీఆర్

Himanshu post: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. సిట్ విచారణ.. అయినా రిలాక్స్‌గా కేసీఆర్ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు కొత్త మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసులో విచారణకు హాజరుకావాలని సిట్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను కోరుతోంది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇది పూర్తిగా రాజకీయ కక్ష సాధింపేనని విమర్శిస్తూ, మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ను ఈ విధంగా అగౌరవపరచడం సరికాదని ప్రశ్నించారు. దీనికి ప్రతిగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం స్పందిస్తూ, విచారణకు ఎవరూ మినహాయింపు కాదని స్పష్టం చేసింది. గోప్యతకు సంబంధించిన తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఉన్న ఈ కేసులో, మాజీ ముఖ్యమంత్రి అయినా సరే విచారణను ఎదుర్కోవాల్సిందేనని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

అంబటి రాంబాబు అరెస్టు - 24 గంటలు రక్షణ కల్పించాలంటూ కోర్టుకెక్కిన సతీమణి

అంబటి రాంబాబు అరెస్టు - 24 గంటలు రక్షణ కల్పించాలంటూ కోర్టుకెక్కిన సతీమణివైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబును గుంటూరు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దీంతో ఆయన సతీమణి విజయలక్ష్మి ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తనతో పాటు సుమారు 60 మందిని పోలీసులు అక్రమంగా నిర్బంధించారని ఆరోపిస్తూ ఆమె ఉన్నత న్యాయస్థానంలో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్ : కాంజీవరం చీర కట్టులో నిర్మలమ్మ

కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్ : కాంజీవరం చీర కట్టులో నిర్మలమ్మప్రతి యేటా కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్ వేళ ఆర్థిక కేటాయింపుల పైనే కాకుండా.. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ ధరించే చీరల పైనా అందరి దృష్టి ఉంటుంది. దేశ సంస్కృతీ సంప్రదాయాల్ని ప్రతిబింభించేలా ఆమె ఎంచుకునే చీరలు ఆకట్టుకుంటాయి. చేనేత చీరలంటే మక్కువ చూపించే నిర్మలమ్మ ఈసారి కూడా హ్యాండ్లూమ్‌ శారీనే ఎంచుకున్నారు.

Polavaram: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి పోలవరం సాగునీటి ప్రాజెక్టు

Polavaram: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి పోలవరం సాగునీటి ప్రాజెక్టుపోలవరం సాగునీటి ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయడానికి, అలాగే ఆర్థిక, పరిపాలనా జాప్యాలను పరిష్కరించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును తన ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయంతో పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయని, సమన్వయం మరింత మెరుగ్గా జరుగుతుందని కేంద్రం భావిస్తోంది. ప్రాజెక్టును త్వరగా పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ఇకపై పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిర్వహించనుంది. ప్రస్తుతం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం కేంద్ర సహకారంతో నిర్మాణ పనులను కొనసాగిస్తోంది.

Mega Medaram Maha Jathara: మేడారం మహా జాతరకు సుమారు మూడు కోట్ల మంది భక్తులు

Mega Medaram Maha Jathara: మేడారం మహా జాతరకు సుమారు మూడు కోట్ల మంది భక్తులుప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆదివాసీ ఆధ్యాత్మిక సమ్మేళనాలలో ఒకటిగా పేరొందిన గిరిజన దేవతలు సమ్మక్క, సారలమ్మల నాలుగు రోజుల మహా జాతర ఈ జిల్లాలోని మేడారంలో ప్రారంభమైంది. ఈ ఏడాది జరిగే ఈ రెండేళ్లకోసారి జరిగే మహా జాతరకు సుమారు మూడు కోట్ల మంది భక్తులు హాజరవుతారని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. సంప్రదాయాల ప్రకారం, గిరిజన పూజారులు బుధవారం రాత్రి సారలమ్మ, గోవిందరాజు, పగిడిద్దరాజు దేవతామూర్తులను గద్దెలపై ప్రతిష్టించారు. జనవరి 29న సమ్మక్క దేవతను గద్దెపై ప్రతిష్టిస్తారు. మేడారంలోని జంపన్న వాగులో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు చేశారు.

29-01-2026 రాశి ఫలితాలు, ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దు

29-01-2026 రాశి ఫలితాలు, ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నేడు అనుకూలదాయకమే. వ్యవహార జయం, కార్యసిద్ధి వున్నాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. వైద్యసేవలు అవసరమవుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు శ్రమించండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ఆదాయానికి తగ్గట్లు లెక్కలు వేసుకుంటారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.

28-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు...

28-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆత్మస్థైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. అవకాశం కలిసివస్తుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. పెద్దమొత్తం, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. కావలసిన వ్యక్తుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి.

జనవరి 28 నుండి 31 వరకు మేడారం జాతర.. భారీ స్థాయిలో భక్తులు

జనవరి 28 నుండి 31 వరకు మేడారం జాతర.. భారీ స్థాయిలో భక్తులుతెలంగాణ ప్రభుత్వం జనవరి 28 నుండి 31 వరకు ములుగు జిల్లాలోని తాడ్వాయి మండలంలోని మేడారంలో జరగనున్న సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర కోసం తన పూర్తి పరిపాలనా యంత్రాంగాన్ని మోహరించింది. లక్షలాది మంది యాత్రికులు ఇప్పటికే తరలిరావడం ప్రారంభించడంతో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన సమ్మేళనంగా భావిస్తున్న ఈ జాతర కోసం ప్రభుత్వం సర్వసన్నద్ధమవుతోంది. రెండేళ్లకోసారి జరిగే ఈ పండుగ చివరి సన్నాహక దశలోకి ప్రవేశించడంతో, ఆ మారుమూల అటవీ ప్రాంతం ఒక భారీ, నిరంతర పరిపాలనా కేంద్రంగా రూపాంతరం చెందింది.

ఇంటి గుమ్మం ముందు నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలు కడితే దిష్టి పోతుందా?

ఇంటి గుమ్మం ముందు నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలు కడితే దిష్టి పోతుందా?భారతీయ సంస్కృతి అనేక విశ్వాసాలతో కూడి వుంది. వీటిలో ఇంటి గుమ్మం ముందు నిమ్మకాయ, మిరపకాయలను కట్టడం వెనుక అలక్ష్మి అనే పురాణ గాథ ఉంది. లక్ష్మీదేవికి సోదరి అయిన అలక్ష్మికి పులుపు, కారం అంటే చాలా ఇష్టమని, ఆమె ఇంటి లోపలికి రాకుండా గుమ్మం దగ్గరే ఆ పదార్థాలను తిని తృప్తి చెంది వెనుతిరుగుతుందని ఒక నమ్మకం. దీనివల్ల ఇంట్లోకి ప్రతికూల శక్తి రాదని భావిస్తారు. ఐతే దీని వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన సైన్స్ కూడా ఉంది. అదేమిటంటే... నిమ్మకాయలో ఉండే సిట్రిక్ యాసిడ్, మిరపకాయలోని ఘాటు గాలిని శుద్ధి చేస్తాయి.
