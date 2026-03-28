Written By రామన్

29-03-2026 ఆదివారం ఫలితాలు- రుణ సమస్య నుంచి గట్టెక్కుతారు..

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
శుభసమయం ఆసన్నమైంది. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ధనసహాయం తగదు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య కలహం. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. వ్యవహారాలు స్వయంగా చూసుకోవాలి, 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఇతరులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఉభయులకూ చక్కని సలహాలిస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆత్మీయుల రాక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. వివాహసంబంధం కుదిరే సూచనలున్నాయి.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శ్రమాధిక్యత మినహా ఫలితం ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. మీ కష్టం వేరొకరికి కలిసివస్తుంది. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతం. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. చేపట్టిన పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆకస్మిక ఖర్చు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అన్యమనస్కంగా గడుపుతారు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదుర్కుంటారు. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. జూదాలు, బెట్టింగ్‌ల జోలికిపోవద్దు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
శుభవార్త వింటారు. యత్నం ఫలిస్తుంది. పదవులు స్వీకరిస్తారు. రుణ సమస్య నుంచి విముక్తులవుతారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. వస్తులాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. వేడుకల్లో అత్యుత్సాహం తగదు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. మీ శక్తిసామర్థ్యాలపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. పెద్దల ఆశీస్సులు అందుకుంటారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. ఖర్చులు సంతృప్తికరం. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. పనుల్లో చికాకులు అధికం. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. పత్రాలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి అమర్చుకునే దిశగా ఆలోచిస్తారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతికూలతలు అధికం. మీ కష్టం ఫలించదు. పట్టుదలతో శ్రమించండి. ఆత్మీయుల హితవు మీపై సత్ప్రభావం చూపుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. వివాదాలు కొత్త మలుపు తిరుగుతాయి. ప్రయాణం విరమించుకుంటారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సర్వత్రా అనుకూలమే. బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. గృహంలో సందడిగా ఉంటుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వివాదాలకు దిగవద్దు. మితంగా సంభాషించండి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు సంకల్ప బలం ముఖ్యం. మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోండి. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తధ్యం. స్వయంకృషితోనే అనుకున్నది సాధిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకున్నది సాధిస్తారు. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. పొగిడేవారితో జాగ్రత్త. ఖర్చులు విపరీతం. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. చేసిన పనులే చేయవలసి వస్తుంది. సంతానం పై చదువులపై దృష్టి పెడతారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. అనుకోని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. వేడుకల్లో అత్యుత్సాహం తగదు.

అనంతపూర్ జిల్లాలో నీటి లభ్యతను బలోపేతం చేస్తున్న అల్ట్రాటెక్

అనంతపూర్ జిల్లాలో నీటి లభ్యతను బలోపేతం చేస్తున్న అల్ట్రాటెక్అనంతపూర్ జిల్లాలో ఉన్న అల్ట్రాటెక్ యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సిమెంట్ వర్క్స్, ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం సందర్భంగా బాధ్యతాయుత నీటి నిర్వహణపై తన నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. సమర్థవంతమైన నీటి నిర్వహణ పద్ధతులు, పాలన వ్యవస్థలను అమలు చేస్తూ, ఈ యూనిట్ తన ప్రాంగణంలోనే కాకుండా, పనిచేస్తున్న కమ్యూనిటీల్లో కూడా నీటి సేకరణ, వినియోగ తగ్గింపు, పునర్వినియోగం మరియు రీసైక్లింగ్‌పై చురుకైన చర్యలు తీసుకుంటోంది.

మద్యం మత్తుతో తల్లిని, చెల్లిని వేధిస్తావా.. గొడ్డలితో నరికేసిన కుమారుడు

మద్యం మత్తుతో తల్లిని, చెల్లిని వేధిస్తావా.. గొడ్డలితో నరికేసిన కుమారుడుమద్యం మత్తులో కన్నతల్లిని, చెల్లిలిని వేధిస్తున్నాడనే ఆవేశంతో ఓ కుమారుడు కన్నతండ్రినే కడతేర్చాడు. పెద్దెముల్ మండల పరిధిలోని బామిమీది తండాలో.. రాథోడ్ లోక్య నాయక్ గత కొంతకాలంగా మద్యానికి బానిసై భార్య బిక్కి బాయిని, చిన్న కుమార్తెను మద్యం తాగి వేధిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో మార్చి 27వ తేదీ ఉదయం కూడా లోక్య నాయక్ వారిపై తీవ్రంగా దాడికి పాల్పడ్డాడు.

నోయిడా వెళితే పదవి పోతుందని భయపెట్టారు : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ

నోయిడా వెళితే పదవి పోతుందని భయపెట్టారు : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ'మోడీ గారూ.. నోయిడాకు వెళ్లొద్దు.. మీరు ఈ మధ్యే ప్రధాని అయ్యారు.. అక్కడకు వెళితే పదవి పొతుందని భయపెట్టారు' అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. నోయిడాలో ఆయన శనివారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడుతూ, సమాజ్ వాదీ పార్టీ నేతలు మూఢ నమ్మకాలు పిరికితనంతో నోయిడాను గాలికి వదిలేశారని విమర్శించారు.

తెలంగాణ: బడుల్లో ఇక రకరకాలైన టిఫిన్లు.. పాలు, రాగి జావ.. మెనూ ఇదే

తెలంగాణ: బడుల్లో ఇక రకరకాలైన టిఫిన్లు.. పాలు, రాగి జావ.. మెనూ ఇదేతెలంగాణ సర్కారు బడుల్లో ఇక చిన్నారులకు పౌష్టికాహారం లభించనుంది. ఎలాంటి అల్పాహారం తీసుకోకుండా చాలామంది విద్యార్థులు బడులకు వస్తున్నారని తద్వారా వారు చదువులపై శ్రద్ధ వహించలేకోపోతున్నారని సర్వేలో తేలింది. దీంతో ప్రభుత్వ స్కూల్స్, కాలేజీల్లో సీఎం బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్ ద్వారా పిల్లలకు అల్పాహారం అందించాలని నిర్ణయించింది. వచ్చే ఏడాది నూతన విద్యాసంవత్సరం ఆరంభమైన తర్వాత జూన్ 12 నుంచి దీన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

విజయవాడలో ఘోరం.. యువతిపై ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారం.. ఎవరూ లేని ప్రదేశానికి?

విజయవాడలో ఘోరం.. యువతిపై ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారం.. ఎవరూ లేని ప్రదేశానికి?కామాంధుల దుశ్చర్యలకు కఠినమైన చట్టాలు కళ్లెం వేయలేకపోతున్నాయి. విజయవాడలో ఓ యువతిపై ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఒంటరిగా వచ్చిన ఆ యువతిని వెళ్లాల్సిన గమ్యానికి తీసుకెళ్లకుండా బలవంతంగా కృష్ణలంక వైపునకు తీసుకెళ్లిన ఆటో డ్రైవర్‌ ఆమెను భయబ్రాంతులకు గురి చేసి ఎవరూ లేని ప్రదేశానికి లాక్కెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు. ఆపై అక్కడే వదిలేసి ఆటోతో పాటు పారిపోయాడు.

శ్రీరామనవమి రోజున సుందరకాండను చదివితే..?

శ్రీరామనవమి రోజున సుందరకాండను చదివితే..?శ్రీరామనవమి ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర శుక్ల పక్షంలో నవమి తిథి రోజున వస్తుంది. 2026లో ఈ పవిత్ర పండుగ మార్చి 27, శుక్రవారం రోజు వచ్చింది. ఈ తిధి మార్చి 26 ఉదయం 11:50 గంటలకు ప్రారంభమై, మార్చి 27 ఉదయం 10:08 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఆ రోజున ఉపవాసం, పూజలు నిర్వహించడం ద్వారా జీవితంలో శాంతి, సంతోషం, శ్రేయస్సు లభిస్తాయని భక్తులు నమ్ముతారు.

26-03-2026 గురువారం ఫలితాలు - పొగడ్తలకు పొంగిపోవద్దు

26-03-2026 గురువారం ఫలితాలు - పొగడ్తలకు పొంగిపోవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహాల సంచారం బాగుంది. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం, పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. సంతానం చదువులపై దృష్టిపెడతారు. వేడుకలో అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఉత్సాహంగా అడుగులేయండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఖర్చులు సంతృప్తికరం. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. బందువుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. గృహ మరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త

25-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు-దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం

25-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు-దంపతుల మధ్య అకారణ కలహంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్థిక లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. ప్రబోభాలకు లొంగవద్దు. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. పెద్ద ఖర్చు తగులుతుంది. బంధువుల రాక బ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు ముందుకు సాగవు దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. అవకాశం చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. నోటీసులు అందుకుంటారు. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త.

24-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు

24-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగు ముందుకేస్తారు. సన్నిహితులు ప్రోత్సాహం ఉంటుంది, రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. ఒక సమాచారం తీవ్రంగా ఆలోచింపచేస్తుంది. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. బంధువులతో సంభాషిస్తారు. పత్రాల రెన్యువల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

23-03-2026 సోమవారం దినఫలాలు : సమర్ధతపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుంది...

23-03-2026 సోమవారం దినఫలాలు : సమర్ధతపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుంది...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే సమయం. కార్యం సిద్ధిస్తుంది. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. కొత్తపరిచయాలేర్పడతాయి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. మితంగా సంభాషించండి. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి.
