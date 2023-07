IDFC FIRST బ్యాంక్‌తో IDFC లిమిటెడ్‌ విలీనం: ఆమోదించిన IDFC FIRST బ్యాంక్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు

IDFC FIRST బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (“IDFC FIRST బ్యాంక్” లేదా “The Bank”) బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు జూలై 03, 2023న జరిగిన సమావేశంలో, IDFC FIRST బ్యాంక్‌తో IDFC లిమిటెడ్‌ విలీన పథకాన్ని ఆమోదించారు. IDFC FIRST బ్యాంక్‌తో IDFC లిమిటెడ్‌ను విలీనం చేయడం కోసం షేర్ ఎక్స్ఛేంజ్ రేషియో ఒక్కొక్కటి ₹10/- ముఖ విలువ కలిగిన ప్రతి 100 IDFC లిమిటెడ్ ఈక్విటీ షేర్లకు ₹10/- ముఖ విలువ కలిగిన IDFC FIRST బ్యాంక్ 155 ఈక్విటీ షేర్లను పూర్తిగా చెల్లిస్తారు. ప్రతిపాదిత విలీనం ఫలితంగా, మార్చి 31, 2023 నాటికి ఆడిట్ చేయబడిన ఆర్థికాంశాలపై లెక్కించిన ప్రకారం, బ్యాంక్ యొక్క ప్రతి షేరు యొక్క స్టాండలోన్ పుస్తక విలువ 4.9% పెరుగుతుంది.

హేతుబద్ధత:

1. ఈ విలీనం IDFC FHCL, IDFC లిమిటెడ్ మరియు IDFC FIRST బ్యాంక్‌లను ఒకే సంస్థగా ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా కార్పొరేట్ నిర్మాణాన్ని సరళీకృతం చేయడానికి దారి తీస్తుంది మరియు పైన పేర్కొన్న సంస్థల నియంత్రణ సమ్మతిని క్రమబద్ధీకరించడంలో సహాయపడుతుంది.

2. ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ లేకుండా ఇతర పెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకుల మాదిరిగా విభిన్నమైన ప్రభుత్వ మరియు సంస్థాగత వాటాదారులతో ఒక సంస్థను రూపొందించడంలో విలీనం సహాయపడుతుంది.

ఈ పథకం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ("RBI"), సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ("SEBI"), కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్, BSE లిమిటెడ్ మరియు ది నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (సమిష్టిగా, "స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు") మరియు ఇతర చట్టబద్ధమైన మరియు నియంత్రణ అధికారులు మరియు సంబంధిత వాటాదారులు, వర్తించే చట్టాల అనుమతులకు లోబడి ఉంటుంది.

ఈ విలీనం గురించి IDFC FIRST బ్యాంక్ MD & CEO శ్రీ V. వైద్యనాథన్ మాట్లాడుతూ, “ఈ విలీనంతో, IDFC లిమిటెడ్ యొక్క షేర్‌హోల్డర్లందరినీ IDFC FIRST బ్యాంక్‌లో ప్రత్యక్ష వాటాదారులుగా స్వాగతించటానికి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. బలమైన డిపాజిట్ ఫ్రాంచైజీ, డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్, కస్టమర్ ఫ్రెండ్లీ ఉత్పత్తులు, బలమైన మూలధన బఫర్, పెరుగుతున్న లాభదాయకత మరియు అధిక కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్‌తో సహా మేము మా బ్యాంక్‌కు బలమైన పునాదిని నిర్మించాము. ఇప్పటికే ఉన్న మరియు కొత్త షేర్‌హోల్డర్‌ల మద్దతుతో భారతదేశంలో ప్రపంచ స్థాయి బ్యాంక్‌ని సృష్టించే మా లక్ష్యం చేరుకోవటానికి మేము ఎదురుచూస్తున్నాము..." అని అన్నారు. “భారతదేశం వృద్ధికి అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది మరియు మేము మా వ్యాపార మార్గాలలో గణనీయమైన ప్రత్యేకతను నిర్మించాము. రాబోయే సంవత్సరాల్లో నాణ్యతతో కూడిన బలమైన వృద్ధిని మేము ఆశిస్తున్నాము..." అని అన్నారు.