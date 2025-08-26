భారతదేశంలో కొత్త ఉత్పత్తి, ఆర్-డి సౌకర్యానికి శంకుస్థాపన చేసిన ఎపిరాక్
నాసిక్: మైనింగ్- మౌలిక సదుపాయాల పరిశ్రమలకు ఒక ప్రముఖ ఉత్పాదకత- సుస్థిరత భాగస్వామి అయిన ఎపిరాక్ ఎబి, ఈరోజు భారతదేశంలోని నాసిక్లో ఒక కొత్త ఉత్పత్తి, R-D సౌకర్యానికి శంకుస్థాపన చేసింది. ఈ కొత్త సౌకర్యం, భద్రత- ఉత్పాదకతను బలోపేతం చేసే అత్యున్నత-నాణ్యత ఉత్పత్తులు, పరిష్కారాలతో భారతదేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు మద్దతు ఇవ్వాలనే ఎపిరాక్ నిబద్ధతలో భాగం.
ఈ కొత్త కేంద్రం మైనింగ్, నిర్మాణ రంగ వినియోగదారుల కోసం భూగర్భ, ఉపరితల పరికరాలను అభివృద్ధి చేస్తుంది, ఆవిష్కరిస్తుంది, ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ సౌకర్యంలో ఉత్పత్తి- ప్రోటోటైపింగ్ కోసం భవనాలు, ఒక R-D ల్యాబ్, కార్యాలయాలు, ఒక అవుట్డోర్ పరికరాల టెస్ట్ ట్రాక్ ఉంటాయి. ఇది 2026 మూడవ త్రైమాసికంలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించగలదని అంచనా, రాబోయే సంవత్సరాలలో దశలవారీగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఈ సౌకర్యం మొత్తం సుమారు 175,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది.
పెరుగుతున్న, అత్యంత ముఖ్యమైన భారతీయ మార్కెట్లో మా ఉనికిని మరింత విస్తరించడంలో నాసిక్లోని ఈ కొత్త సౌకర్యం ఒక కీలకమైన అడుగు, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మా వినియోగదారులకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది, అని ఎపిరాక్ ప్రెసిడెంట్ మరియు సీఈఓ, హెలెనా హెడ్బ్లోమ్ అన్నారు. ఎపిరాక్కు నాసిక్తో సహా అనేక భారతీయ ప్రదేశాలలో ఉత్పత్తి, ఆవిష్కరణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, దేశంలో సుమారు 1,750 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు, వీరిలో పెద్ద మరియు పెరుగుతున్న R-D బృందం కూడా ఉంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో, ఎపిరాక్ హైదరాబాద్లో రాక్ డ్రిల్లింగ్ టూల్స్ కోసం విస్తరించిన ఉత్పాదక సౌకర్యాన్ని ప్రారంభించింది, గత సంవత్సరం అదే నగరంలో ఒక కొత్త ఆవిష్కరణ, సాంకేతిక కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది.
నాసిక్లోని కొత్త కేంద్రం స్థానిక ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది, నాసిక్లోని ఎపిరాక్ యొక్క ప్రస్తుత 280 మంది ఉద్యోగులకు అదనంగా సుమారు 200 కొత్త ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలను జోడిస్తుంది. భారతదేశంలో ఈ తదుపరి విస్తరణ పట్ల మేము ఉత్సాహంగా ఉన్నాము, ఇక్కడ మేము గణనీయమైన వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని చూస్తున్నాము, అని ఎపిరాక్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్, అరుణ్కుమార్ గోవిందరాజన్ అన్నారు. ఈ పెట్టుబడి ద్వారా మా స్థానిక, ప్రపంచ వినియోగదారులకు ఉత్పాదకత, సుస్థిరత భాగస్వామిగా కొనసాగాలని మేము ఎదురుచూస్తున్నాము. ఈ కొత్త సౌకర్యం మా మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమాలకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.