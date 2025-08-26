బుధవారం, 27 ఆగస్టు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 26 ఆగస్టు 2025 (23:26 IST)

భారతదేశంలో కొత్త ఉత్పత్తి, ఆర్-డి సౌకర్యానికి శంకుస్థాపన చేసిన ఎపిరాక్

నాసిక్: మైనింగ్- మౌలిక సదుపాయాల పరిశ్రమలకు ఒక ప్రముఖ ఉత్పాదకత- సుస్థిరత భాగస్వామి అయిన ఎపిరాక్ ఎబి, ఈరోజు భారతదేశంలోని నాసిక్‌లో ఒక కొత్త ఉత్పత్తి, R-D సౌకర్యానికి శంకుస్థాపన చేసింది. ఈ కొత్త సౌకర్యం, భద్రత- ఉత్పాదకతను బలోపేతం చేసే అత్యున్నత-నాణ్యత ఉత్పత్తులు, పరిష్కారాలతో భారతదేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు మద్దతు ఇవ్వాలనే ఎపిరాక్ నిబద్ధతలో భాగం.
 
ఈ కొత్త కేంద్రం మైనింగ్, నిర్మాణ రంగ వినియోగదారుల కోసం భూగర్భ, ఉపరితల పరికరాలను అభివృద్ధి చేస్తుంది, ఆవిష్కరిస్తుంది, ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ సౌకర్యంలో ఉత్పత్తి- ప్రోటోటైపింగ్ కోసం భవనాలు, ఒక R-D ల్యాబ్, కార్యాలయాలు, ఒక అవుట్‌డోర్ పరికరాల టెస్ట్ ట్రాక్ ఉంటాయి. ఇది 2026 మూడవ త్రైమాసికంలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించగలదని అంచనా, రాబోయే సంవత్సరాలలో దశలవారీగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఈ సౌకర్యం మొత్తం సుమారు 175,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది.
 
పెరుగుతున్న, అత్యంత ముఖ్యమైన భారతీయ మార్కెట్‌లో మా ఉనికిని మరింత విస్తరించడంలో నాసిక్‌లోని ఈ కొత్త సౌకర్యం ఒక కీలకమైన అడుగు, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మా వినియోగదారులకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది, అని ఎపిరాక్ ప్రెసిడెంట్ మరియు సీఈఓ, హెలెనా హెడ్‌బ్లోమ్ అన్నారు. ఎపిరాక్‌కు నాసిక్‌తో సహా అనేక భారతీయ ప్రదేశాలలో ఉత్పత్తి, ఆవిష్కరణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, దేశంలో సుమారు 1,750 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు, వీరిలో పెద్ద మరియు పెరుగుతున్న R-D బృందం కూడా ఉంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో, ఎపిరాక్ హైదరాబాద్‌లో రాక్ డ్రిల్లింగ్ టూల్స్ కోసం విస్తరించిన ఉత్పాదక సౌకర్యాన్ని ప్రారంభించింది, గత సంవత్సరం అదే నగరంలో ఒక కొత్త ఆవిష్కరణ, సాంకేతిక కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. 
 
నాసిక్‌లోని కొత్త కేంద్రం స్థానిక ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది, నాసిక్‌లోని ఎపిరాక్ యొక్క ప్రస్తుత 280 మంది ఉద్యోగులకు అదనంగా సుమారు 200 కొత్త ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలను జోడిస్తుంది. భారతదేశంలో ఈ తదుపరి విస్తరణ పట్ల మేము ఉత్సాహంగా ఉన్నాము, ఇక్కడ మేము గణనీయమైన వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని చూస్తున్నాము, అని ఎపిరాక్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్, అరుణ్‌కుమార్ గోవిందరాజన్ అన్నారు. ఈ పెట్టుబడి ద్వారా మా స్థానిక, ప్రపంచ వినియోగదారులకు ఉత్పాదకత, సుస్థిరత భాగస్వామిగా కొనసాగాలని మేము ఎదురుచూస్తున్నాము. ఈ కొత్త సౌకర్యం మా మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమాలకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

Kamal Haasan: హే రామ్ సినిమా.. కమల్ హాసన్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పేసిన శ్రుతి హాసన్

Kamal Haasan: హే రామ్ సినిమా.. కమల్ హాసన్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పేసిన శ్రుతి హాసన్సినీ లెజెండ్ కమల్ హాసన్ నటించిన హే రామ్ చిత్రంలో బెంగాలీ నటి అపర్ణ సేన్‌ నటించింది. ఇటీవల తన తాజా చిత్రం కూలీని ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు కమల్ కుమార్తె శ్రుతి హాసన్ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించింది. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో, శ్రుతి తన తండ్రి నటన పట్ల ఉన్న అంకితభావం గురించి మాట్లాడింది. 2000లో వచ్చిన తన చిత్రం హే రామ్ కోసం కమల్ బెంగాలీ కూడా నేర్చుకున్నాడని ఆమె పేర్కొంది.

Suchitra: షణ్ముగరాజ్‌పై ఆరోపణలు చేసిన సుచిత్ర.. అన్నీ లాగేసుకున్నాడు.. ఇన్‌స్టాలో వీడియో (video)

Suchitra: షణ్ముగరాజ్‌పై ఆరోపణలు చేసిన సుచిత్ర.. అన్నీ లాగేసుకున్నాడు.. ఇన్‌స్టాలో వీడియో (video)గాయని సుచిత్ర తన కాబోయే భర్త, చెన్నై హైకోర్టు న్యాయవాది అయిన షుణ్ముగరాజ్‌పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. గృహ హింస, ఆర్థిక మోసం ఆరోపణలు చేసింది. ఇటీవలి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియోలో, అతను తనను మోసగించాడని, తన చెన్నై ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకున్నాడని, తన ఆర్థిక వనరులను హరించాడని ఆమె పేర్కొంది. అతనితో తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించాడని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని కూడా ఆమె వివరించింది.

Lakshmi Menon: బార్‌లో గొడవ- ఐటీ ఉద్యోగినిపై దాడి, కిడ్నాప్.. అజ్ఞాతంలో లక్ష్మీ మీనన్ (video)

Lakshmi Menon: బార్‌లో గొడవ- ఐటీ ఉద్యోగినిపై దాడి, కిడ్నాప్.. అజ్ఞాతంలో లక్ష్మీ మీనన్ (video)లిక్కర్ బార్‌లో జరిగిన వాగ్వాదం తర్వాత ఐటీ ఉద్యోగిని కిడ్నాప్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న లక్ష్మీ మీనన్ పరారీలో ఉన్నట్లు కోలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. తమిళంలో కుమ్కీ, సుందర పాండియన్ వంటి చిత్రాలలో నటించిన ప్రముఖ నటి లక్ష్మీ మీనన్ ఇటీవల తన స్నేహితులతో కలిసి ఒక బార్‌లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఐటీ ఉద్యోగితో గొడవకు దిగినట్లు చెబుతున్నారు.

Suvvi Suvvi: ట్రెండింగ్‌లో పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ రొమాంటిక్ సాంగ్ సువ్వి సువ్వి (video)

Suvvi Suvvi: ట్రెండింగ్‌లో పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ రొమాంటిక్ సాంగ్ సువ్వి సువ్వి (video)ఓజీ నుంచి వచ్చిన రొమాంటిక్ సువ్వి సువ్వి సాంగ్ ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. ప్రఖ్యాత సంగీతకారుడు థమన్ స్వరపరిచిన ఈ ట్రాక్ అద్భుతమైన శ్రావ్యమైన బాణీకి ప్రశంసలు అందుకుంది. గాయని శృతి రంజని తన మనోహరమైన గాత్రంతో ఈ పాటకు ప్రాణం పోసింది. ఈ పాటకు సాహిత్యాన్ని కళ్యాణ్ చక్రవర్తి రాశారు. పవన్ కళ్యాణ్, నటి ప్రియాంక మోహన్‌లపై చిత్రీకరించబడిన ఈ పాటను దాదాపు రెండు సంవత్సరాల క్రితం చిత్రీకరించారు. ప్రియాంక ఎక్స్‌లో ఈ ట్రాక్ పట్ల తనకున్న చిరకాల ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ, "నేను గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ పాటకు బానిసయ్యాను, ఇప్పుడు అది చివరకు విడుదలైనందున, మీరందరూ నాలాగే దీన్ని ఇష్టపడతారని నేను ఆశిస్తున్నాను" అని రాసింది.

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్లోకహ్ చాప్టర్ 1 కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు ట్రైలర్: చంద్ర సోషల్ మీడియాను ఉత్సాహంతో నింపుతోంది. దుల్కర్ సల్మాన్ వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించి, డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించారు. భారతదేశంలోని ట్రైల్ బ్లేజింగ్ సూపర్ హీరోయిన్ చంద్రగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన ఈ చిత్రం భారతీయ సంస్కృతి, జానపద కథలు మరియు పురాణాలలో పాతుకుపోయిన ఒక బోల్డ్ కొత్త సినిమాటిక్ విశ్వం యొక్క ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది.

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులెమన్ గ్రాస్ టీ. లెమన్ గ్రాస్ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది కనుక రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అపానవాయువు ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో మేలు చేస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీర నొప్పులను వదిలించుకోవడానికి దీనిని తరచుగా తీసుకుంటారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.
