పాకిస్థాన్తో ఆడటానికి నో చెప్పలేదు.. విమానం రెడీ కొలంబోకు పోతున్నాం.. సూర్యకుమార్
పొరుగు దేశం అయిన పాకిస్థాన్ తమతో ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించినప్పటికీ, తమ జట్టు ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్లో పాకిస్థాన్తో జరిగే మ్యాచ్ కోసం కొలంబోకు వెళ్తుందని భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ గురువారం తెలిపారు.
ఫిబ్రవరి 15న భారత్ తన చిరకాల ప్రత్యర్థితో తలపడాల్సి ఉంది. అయితే భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా భారతదేశంలో ఆడటానికి నిరాకరించిన బంగ్లాదేశ్ స్థానంలో స్కాట్లాండ్ను చేర్చిన తర్వాత, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టుకు తమ ప్రభుత్వం ఈ మ్యాచ్ను ఆడవద్దని ఆదేశించింది.
దీనిపై సూర్యకుమార్ స్పందించారు. "వారి నిర్ణయం నా నియంత్రణలో లేదని నేను భావిస్తున్నాను. వారి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం నాకు ఉంటే బాగుండేది, కానీ అది వారి ఇష్టం. మేము ఆసియా కప్లో కూడా ఆడాం, వారితో మూడుసార్లు తలపడ్డాం.." అని సూర్యకుమార్ కెప్టెన్ల పత్రికా సమావేశంలో అన్నారు.
ప్రపంచ కప్ శనివారం ప్రారంభమవుతుంది. అదే రోజు సాయంత్రం భారత్ తన తొలి మ్యాచ్లో అమెరికాతో తలపడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మా ఆలోచనా విధానం చాలా స్పష్టంగా ఉంది. మేము పాకిస్థాన్తో ఆడటానికి కాదని చెప్పలేదు. వారే చెప్పారు.
ఐసీసీ మ్యాచ్ల షెడ్యూల్ను ఇచ్చింది. మా విమానం బుక్ చేయబడింది. మేము కొలంబోకు వెళ్తున్నాము. జట్టులో చర్చ ఏమిటంటే, మేము మొదట ఫిబ్రవరి 7న ఆడుతున్నాం. ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్తాం.. అని సూర్యకుమార్ తెలిపారు.
"మేము వారితో కొన్ని మంచి క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఆడాం. మ్యాచ్ 15వ తేదీన ఉందని, మ్యాచ్ తటస్థ వేదికపై జరుగుతుందని, మాకు అవకాశం వస్తే ఆడతామని మాకు చెప్పారు. ఇది వారికి అంటే పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లకు కూడా ఒక కష్టమైన నిర్ణయం.." అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.