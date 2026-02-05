గురువారం, 5 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 5 ఫిబ్రవరి 2026 (20:06 IST)

పాకిస్థాన్‌తో ఆడటానికి నో చెప్పలేదు.. విమానం రెడీ కొలంబోకు పోతున్నాం.. సూర్యకుమార్

pak vs india teams
పొరుగు దేశం అయిన పాకిస్థాన్ తమతో ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించినప్పటికీ, తమ జట్టు ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో పాకిస్థాన్‌తో జరిగే మ్యాచ్ కోసం కొలంబోకు వెళ్తుందని భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ గురువారం తెలిపారు. 
 
ఫిబ్రవరి 15న భారత్ తన చిరకాల ప్రత్యర్థితో తలపడాల్సి ఉంది. అయితే భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా భారతదేశంలో ఆడటానికి నిరాకరించిన బంగ్లాదేశ్ స్థానంలో స్కాట్లాండ్‌ను చేర్చిన తర్వాత, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టుకు తమ ప్రభుత్వం ఈ మ్యాచ్‌ను ఆడవద్దని ఆదేశించింది. 
 
దీనిపై సూర్యకుమార్ స్పందించారు. "వారి నిర్ణయం నా నియంత్రణలో లేదని నేను భావిస్తున్నాను. వారి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం నాకు ఉంటే బాగుండేది, కానీ అది వారి ఇష్టం. మేము ఆసియా కప్‌లో కూడా ఆడాం, వారితో మూడుసార్లు తలపడ్డాం.." అని సూర్యకుమార్ కెప్టెన్ల పత్రికా సమావేశంలో అన్నారు. 
 
ప్రపంచ కప్ శనివారం ప్రారంభమవుతుంది. అదే రోజు సాయంత్రం భారత్ తన తొలి మ్యాచ్‌లో అమెరికాతో తలపడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మా ఆలోచనా విధానం చాలా స్పష్టంగా ఉంది. మేము పాకిస్థాన్‌తో ఆడటానికి కాదని చెప్పలేదు. వారే చెప్పారు. 
 
ఐసీసీ మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్‌ను ఇచ్చింది. మా విమానం బుక్ చేయబడింది. మేము కొలంబోకు వెళ్తున్నాము. జట్టులో చర్చ ఏమిటంటే, మేము మొదట ఫిబ్రవరి 7న ఆడుతున్నాం. ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్తాం.. అని సూర్యకుమార్ తెలిపారు. 
 
"మేము వారితో కొన్ని మంచి క్రికెట్ మ్యాచ్‌లు ఆడాం. మ్యాచ్ 15వ తేదీన ఉందని, మ్యాచ్ తటస్థ వేదికపై జరుగుతుందని, మాకు అవకాశం వస్తే ఆడతామని మాకు చెప్పారు. ఇది వారికి అంటే పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లకు కూడా ఒక కష్టమైన నిర్ణయం.." అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

Ambati Rambabu: సీఎం చంద్రబాబుపై వ్యాఖ్యలు.. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన చంద్రబాబు

Ambati Rambabu: సీఎం చంద్రబాబుపై వ్యాఖ్యలు.. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన చంద్రబాబుముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై అభ్యంతరకరమైన భాషను ఉపయోగించినందుకు సంబంధించి పెద్ద వివాదం చెలరేగిన నేపథ్యంలో అంబటి రాంబాబు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ విషయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృత రాజకీయ, ప్రజా ప్రతిస్పందనలకు దారితీసింది. అంబటి రాంబాబుపై ఏడు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష విధించే సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

Bird Flu alert in Chennai: 1,500కి పైగా చనిపోయిన కాకులు.. చెన్నైలో బర్డ్ ఫ్లూ అలెర్ట్

Bird Flu alert in Chennai: 1,500కి పైగా చనిపోయిన కాకులు.. చెన్నైలో బర్డ్ ఫ్లూ అలెర్ట్ఇటీవలి రోజుల్లో చెన్నైలోని అనేక పరిసర ప్రాంతాలలో 1,500కి పైగా కాకులు చనిపోవడంతో చెన్నై అప్రమత్తంగా ఉంది. బర్డ్ ఫ్లూ నిర్ధారణ అయిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం తమిళనాడు పరిపాలనను నిఘా, వ్యాధి నియంత్రణ చర్యలను బలోపేతం చేయాలని ఆదేశించింది. అడయార్, గాంధీ నగర్, పల్లికరణై, వేలచ్చేరి, తిరువాన్మియూర్, ఈసీఆర్, పాత మహాబలిపురం రోడ్డు, ఓమ్మార్‌తో సహా నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల నుండి ఆకస్మిక మరణాలు సంభవించాయి.

శ్రీశైలంలో కల్తీ నెయ్యి కలకలం - సేమ్ తిరుమల తరహాలోనే సాగిందా?

శ్రీశైలంలో కల్తీ నెయ్యి కలకలం - సేమ్ తిరుమల తరహాలోనే సాగిందా?ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీశైలంలో కూడా కల్తీ నెయ్యి కలకలం సృష్టించినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో తిరుమలతో పాటు శ్రీశైలానికి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసినట్టు అనుమానాల వ్యక్తమవుతున్నాయి. గత 2022 మే నుంచి 2023 మార్చి నెల వరకు శ్రీశైలం ఆలయానికి నెయ్యిని రాజేష్ కార్పొరేషన్ అనే సంస్థ కాంట్రాక్ట్ కింద సరఫరా చేసింది. అయితే, విజయ డైరీని కాదని రాజేష్ కార్పొరేషన్‌కు గత ప్రభుత్వం కాంట్రాక్టు కట్టబెట్టడం వెనుక ఏదో మతలబు ఉందనే సందేహం వ్యక్తమవుతోంది.

చెన్నైలో బర్డ్ ఫ్లూ కలకలం.. చనిపోయిన కాకులను తాకొద్దంటూ హెచ్చరిక

చెన్నైలో బర్డ్ ఫ్లూ కలకలం.. చనిపోయిన కాకులను తాకొద్దంటూ హెచ్చరికచెన్నైలో బర్డ్ ఫ్లూ కలకలం సృష్టించింది. దీంతో వందలాది కాకులు చనిపోతున్నాయి. ఇలా చనిపోయిన కాకులు రోడ్లు, వీధుల్లో పడుతున్నాయి. వీటిని తాకొద్దంటూ చెన్నై కార్పొరేషన్ అధికారులు చెన్నై వాసులను హెచ్చరిస్తున్నారు. మరణించిన కాకుల్లో ఏవియన్ ఇన్‌ ఫ్లుయెంజా వైరస్ ఉన్నట్టు ప్రయోగశాలలు నిర్ధారించాయి. అలాగే, తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా కేంద్రం అప్రమత్తం చేసింది. ఇప్పటికే కేరళ, బీహార్ రాష్ట్రాల్లో బర్డ్ ఫ్లూ కేసులు నమోదైవున్నాయని పేర్కొంది.

సరిహద్దు వెంబడి కంచె నిర్మాణానికి భూమి ఇస్తాం : మమతా బెనర్జీ

సరిహద్దు వెంబడి కంచె నిర్మాణానికి భూమి ఇస్తాం : మమతా బెనర్జీవెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు వెంబడి కంచె నిర్మాణానికి కేంద్రానికి భూమి ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ అన్నారు. అయితే రాష్ట్రంలో బీఎస్‌ఎఫ్‌ అధికార పరిధిని పెంచుతూ గతంలో ఏకపక్షంగా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కేంద్రం ముందుగా వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

సంగీత్ శోభన్ హీరోగా నిహారిక కొణిదె నిర్మిస్తోన్న రాకాస డేట్ ఫిక్స్

సంగీత్ శోభన్ హీరోగా నిహారిక కొణిదె నిర్మిస్తోన్న రాకాస డేట్ ఫిక్స్కమిటీ కుర్రోళ్లు’ వైవిధ్య‌మైన కంటెంట్ బేస్డ్ మూవీని నిర్మించి తొలి చిత్రంతో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపును సంపాదించుకుని స‌క్సెస్‌ఫుల్ ప్రొడ్యూస‌ర్‌గా అంద‌రి దృష్టిని ఆకర్షించారు నిహారిక కొణిదెల‌. ఇప్పుడు నిహారిక జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్‌తో నిర్మిస్తోన్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘రాకాస’.

మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి అరుదైన భగీరథ ప్రయత్నం

మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి అరుదైన భగీరథ ప్రయత్నంసీనియర్ జర్నలిస్ట్ రచించిన "మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి" పుస్తక పరిచయ కార్యక్రమం గురువారం ఫిలింనగర్ కల్చరల్ సెంటర్లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిగా వచ్చిన గోపాల కృష్ణ మాట్లాడుతూ.. ఎన్. టి. రామారావు గారిని తెలుగు సినిమా రంగానికి పరిచయం చేసిన కృష్ణవేణమ్మ అంటే నాకు ఎంతో గౌరవం, అలాంటి కృష్ణవేణమ్మ జీవిత చరిత్రను వెలువరించిన భగీరధను, నిర్మాత అనురాధాదేవిని నేను మనసారా అభినందిస్తున్నా అని చెప్పారు గోపాలకృష్ణ .

375 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు

375 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి మన శంకరవర ప్రసాద్ గారుసంక్రాంతి పండుగ కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' బాక్సాఫీస్ సంచలనంగా మారింది. ఈ చిత్రం థియేటర్లలో విజయవంతంగా 25 రోజులు పూర్తి చేసుకుని, అన్ని ప్రాంతాలలోనూ అద్భుతంగా కొనసాగుతోంది. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఎన్నో రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.

యుఫోరియా చూసిన తరువాత రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోలేకపోయాను : భూమిక

యుఫోరియా చూసిన తరువాత రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోలేకపోయాను : భూమికభూమిక ప్రధాన పాత్రలో సారా అర్జున్, నాజర్, రోహిత్, విఘ్నేశ్ గవిరెడ్డి కీలక పాత్రలు పోషించిన చిత్రం ‘యుఫోరియా’. రాగిణి గుణ సమర్పణలో నీలిమ గుణ, యుక్తా గుణ నిర్మాతలుగా సెన్సేష‌న‌ల్ డైరెక్ట‌ర్‌ గుణ శేఖర్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 6న విడుదల చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

జియో స్టార్‌లో ప్ర‌భాస్ .. ది రాజా సాబ్ ఎక్స్‌టెండెడ్ క‌ట్‌తో స్ట్రీమింగ్‌

జియో స్టార్‌లో ప్ర‌భాస్ .. ది రాజా సాబ్ ఎక్స్‌టెండెడ్ క‌ట్‌తో స్ట్రీమింగ్‌ప్ర‌భాస్ .. ది రాజా సాబ్ చిత్రం విడుదల తర్వాత నెగెటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ప్రీమియర్లు పడకపోవడంతో పాటు దర్శకుడు మారుతీ తీసిన విధానం ఆకట్టుకోలేకపోయింది. పైగా అందులో వ్రుద్ధుని గెటప్ లో ప్రభాస్ ను ట్రైలర్ లో చూపించినది కూడా వెండితెరపై చూపలేకపోయాడు. తర్వాత కొద్దిరోజులకు మరలా యాడ్ చేశారు. ఇక ఇప్పుడు ఓటీటీలో ప్రదర్శించబడుతోంది.
