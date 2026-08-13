అవకాశం వస్తే శ్రీశాంత్తో రూమ్ షేర్ చేసుకుంటా : హర్భజన్ సింగ్
తనకు అవకాశం వస్తే మాత్రం మాజీ క్రికెటర్ శ్రీశాంత్తో కలిసి రూమ్ షేర్ చేసుకుంటానని మాజీ క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్ అన్నారు. భారత క్రికెట్ చరిత్రలో హర్భజన్ సింగ్ - శ్రీశాంత్ చెంపదెబ్బ వివాదం ఎవరూ మరిచిపోలేరు. పోలేనిది కూడా. ఐపీఎల్లో వేర్వేరు జట్లకు ఆడిన సమయంలో సంయమనం కోల్పోయిన హర్భజన్... శ్రీశాంత్ను చెంప దెబ్బ కొట్టాడు. ఆ తర్వాత వివాదం సద్దుమణిగినా అప్పుడపుడూ మాత్రం ఏదో ఒక రూపంలో వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. తాజాగా హర్భజన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి వైరల్గా మారాయి. అవకాశం వస్తే శ్రీశాంత్తో రూమ్ను పంచుకుంటానని.. అప్పుడు తమ మధ్య సమస్యలన్నీ పరిష్కారమవుతాయంటూ వ్యాఖ్యానించాడు.
'మాకు అవకాశం వచ్చి.. మేమిద్దరం ఒకే రూమ్లో ఉంటే మాత్రం గతంలోని ఎదురైన సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించుకోగలం. ఆ నమ్మకం మాకుంది. నేను ఇదే కోణంలో చూస్తా. నా రూమ్మేట్గా అతడినే ఎంపిక చేసుకుంటా. నాకు ఇందులో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు' అని హర్భజన్ తెలిపాడు. అంతకుముందు ఓ ఇంటర్వ్యూలో శ్రీశాంత్ మాత్రం హర్భజన్తో బాక్సింగ్ రింగ్లోనే సెటిల్ చేసుకుంటానని సవాల్ విసిరాడు. ఐపీఎల్ 2008 సీజన్కు హైలైట్గా నిలిచే ఘటన హర్భజన్ సింగ్ - శ్రీశాంత్ చెంపదెబ్బ వ్యవహారం. ఇది జరిగి ఇప్పటికి దాదాపు 18 ఏళ్లు దాటినా ఇంకా దానిపై అప్పుడప్పుడు చర్చ సాగుతూనే ఉండటం గమనార్హం.