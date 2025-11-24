భజ్జీ కొట్టినా సైలెంట్గా వుండిపోవడానికి కారణం అదే.. శ్రీశాంత్ వెల్లడి
పేస్ బౌలర్ శ్రీశాంత్ను మాజీ ఆటగాడు హర్భజన్ సింగ్ తనను కొట్టిన తర్వాత కూడా తాను తిరిగి ఎందుకు ప్రతిదాడి చేయలేదో శ్రీశాంత్ వెల్లడించాడు. ఆ రోజు మైదానలో అందరిముందు తనను హర్భజన్ చెంపదెబ్బ కొట్టినా శ్రీశాంత్ ఎదురుదాడి చేయలేదు. ఒకవేళ అలా చేసి ఉంటే ఏం జరిగి ఉండేదో కూడా తెలిపాడు.
ఇంతకీ ఆ రోజు ఎందుకు హర్భజన్ను తిరిగి కొట్టలేదంటే.. "ఆ రోజు నేను అలా చేసి ఉంటే నన్ను జీవిత కాలం క్రికెట్ నుంచి నిషేధించేవారు. అప్పట్లో కేరళ క్రికెట్ బోర్డకు ఎక్కువ అధికారాలు ఉండేవి కాదు.
అంతేకాకుండా ఆ సమయంలో కేరళ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడుతున్న ఏకైక క్రికెటర్ను నేనే. అందుకే ఎలాంటి కాంట్రవర్సీలకు పోకూడని అనుకున్నాను" అని శ్రీశాంత్ వెల్లడించాడు.