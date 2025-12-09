మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025 (14:48 IST)

Yuvraj Singh: సముద్రపు నడిబొడ్డున మోడల్స్ మధ్యలో యువీ.. భజ్జీ ఫన్నీ కామెంట్

yuvraj
yuvraj
టీమిండియా మాజీ స్టార్ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలిచారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో యువరాజ్ సింగ్ కెనడాకు చెందిన విదేశీ మోడల్‌‌తో కలిసి దిగిన ఫోటోషూట్ సంచలనం సృష్టిస్తోంది. సముద్రం మధ్యలో తీసిన ఈ ఫోటోలు ఇంటర్నెట్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. 
Yuvraj Singh
Yuvraj Singh
 
బీచ్ వాతావరణంలో, సముద్రపు ఒడ్డున బీచ్ వేర్‌లో యువరాజ్ సింగ్ ఎంతో స్టైలిష్‌గా కనిపించారు. ఈ ఫోటోషూట్‌లో పలువురు అంతర్జాతీయ మహిళా మోడల్స్ పాల్గొనగా.. వారిలో ఓ మహిళా మోడల్ ఫోటో నెటిజన్లను పెద్ద ఎత్తున ఆకర్షించింది. యువరాజ్ సింగ్‌తో ఉన్న ఆ ప్రత్యేక మహిళా మోడల్ పేరు అనాలియా ఫ్రేజర్. 
 
యువరాజ్ సింగ్, అనాలియా ఫ్రేజర్ కలిసి కనిపించిన ఈ ఫోటోలు ఏ వ్యక్తిగత బంధానికి సంబంధించినవి కావు. అవి ఫైనో టెకీలా అనే అంతర్జాతీయ కంపెనీ యాడ్ క్యాంపెయిన్‌లో భాగమని తెలుస్తోంది. యువరాజ్ ఫోటోషూట్‌ను చూసిన ఆయన చిరకాల మిత్రుడు, భారత మాజీ స్పిన్నర్ హర్భజన్ సింగ్ స్పందించిన తీరు నవ్వులు పూయించింది. తన స్నేహితుడిని ఆటపట్టిస్తూ హర్భజన్ ఇలా కామెంట్ చేశారు. 
yuvraj
yuvraj
 
పాజీ ఇంటికి పోవాలా వద్దా.. ఇంత మంది మహిళలను కూడబెట్టారు. మంచి మనిషిగా మారిపోండని భజ్జీ సరదాగా యువరాజ్‌ను ఆటపట్టించారు. భార్య హేజల్ కీచ్ ఉన్నా కూడా యువరాజ్ ఇలా మోడల్స్‌తో ఫోటోలు దిగడంపై హర్భజన్ వేసిన ఈ సెటైర్ నెటిజన్లను మరింత ఆకర్షించింది.

ఆధార్ కార్డులో సవరణలు.. ఇకపై సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లనక్కర్లేదు.. ఇంటి నుంచే మార్పులు

ఆధార్ కార్డులో సవరణలు.. ఇకపై సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లనక్కర్లేదు.. ఇంటి నుంచే మార్పులుఆధార్ కార్డు వినియోగదారులకు శుభవార్త. ఆధార్ కార్డులోని వివరాలను సవరించుకోవడానికి ఇకపై సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లే అవసరం లేకుండా, ఇంట్లో నుంచే మార్పులు చేసుకునేందుకు వీలుగా ఒక కొత్త మొబైల్ యాప్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఫేస్ అథెంటికేషన్ టెక్నాలజీతో పనిచేసే ఈ యాప్ ద్వారా కీలకమైన వివరాలను సులభంగా అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు.

మైనర్ దళిత బాలికపై ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ అఘాయిత్యం.. ఇంటికి తీసుకెళ్లి..?

మైనర్ దళిత బాలికపై ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ అఘాయిత్యం.. ఇంటికి తీసుకెళ్లి..?ఒక మైనర్ దళిత బాలికను తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి, ఆమెను వేరే చోటికి సురక్షితంగా తీసుకెళ్తేందుకు సహాయం చేస్తానని చెప్పి, ఆటోరిక్షా డ్రైవర్ అత్యాచారం చేశాడని పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. డిసెంబర్ 3న ఆ బాలిక ఒక హాస్టల్ నుండి మరొక హాస్టల్‌కు మారుతుండగా, ఆమె గతంలో కలిసిన డ్రైవర్ నుండి సహాయం కోరినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆ డ్రైవర్‌ను సాయి కుమార్‌గా గుర్తించారు.

శానిటైజర్ తాగించి, తుపాకీతో బెదిరించి లైంగికంగా వేధించారు.. మహిళా కానిస్టేబుల్‌కే ఈ పరిస్థితి

శానిటైజర్ తాగించి, తుపాకీతో బెదిరించి లైంగికంగా వేధించారు.. మహిళా కానిస్టేబుల్‌కే ఈ పరిస్థితియూపీలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కట్టుకున్న భర్తే ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ పాలిట కాలయముయ్యాడు. వరకట్నం కింద ఎస్‌యూవీ కారు తీసుకురాలేదన్న కారణంతో భర్త, అతడి కుటుంబ సభ్యులు ఏడుగురు కలిసి ఆమెను శారీరకంగా, మానసికంగా చిత్రహింసలకు గురిచేశారు. ఈ క్రమంలో బలవంతంగా శానిటైజర్ తాగించి, తుపాకీతో బెదిరించి లైంగికంగా వేధించారని బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తుపాకితో బెదిరించి మహిళా కానిస్టేబుల్‌పై భర్త సోదరుడు లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడని విచారణలో తేలింది.

సాంబారు పాత్రలో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి.. పుట్టినరోజుకు ఒక్క రోజు ముందే?

సాంబారు పాత్రలో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి.. పుట్టినరోజుకు ఒక్క రోజు ముందే?సాంబారు పాత్రలో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన తెలంగాణ, పెద్దపల్లి జిల్లా మల్లాపూర్‌ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లికి చెందిన మొగిలి మధుకర్‌ మల్లాపూర్ గురుకుల హాస్టల్‌లో వంట మనిషిగా పనిచేస్తున్నాడు. భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి హాస్టల్ లోని సిబ్బంది కోసం కేటాయించిన క్వార్టర్స్‌లో ఉంటున్నాడు. ఆదివారం సాయంత్రం హాస్టల్‌లో విద్యార్థుల కోసం సాంబారు సిద్ధం చేసి.. మిగతా వంటకాలు సిద్ధం చేస్తుండగా.. అక్కడే ఆడుకుంటున్న మధుకర్ కొడుకు మోక్షిత్ (4).. ప్రమాదవశాత్తూ సాంబారు పాత్రలో పడిపోయాడు.

ఏపీలో ఎనిమిది ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలు

ఏపీలో ఎనిమిది ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలుఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎనిమిది ప్రదేశాలలో ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలను ప్లాన్ చేస్తోంది. ఓడరేవులకు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు వస్తాయి. దీని అర్థం వేగవంతమైన అభివృద్ధి, మరిన్ని ఉద్యోగాలు, సముద్ర వాణిజ్యానికి నేరుగా అనుసంధానించబడిన బలమైన ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఏర్పాటు కానున్నాయి.

Watch More Videos

Akhanda 2 అఖండ 2 సినిమా విడుదల తనకు బ్యాడ్ లక్ అంటున్న దర్శకుడు

Akhanda 2 అఖండ 2 సినిమా విడుదల తనకు బ్యాడ్ లక్ అంటున్న దర్శకుడునందమూరి బాలకృష్ణ చిత్రం ‘అఖండ 2 డిసెంబర్ 5న విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది వాయిదా పడి, అవుతుందని ఫాన్స్ సోషల్ మీడియాలో చెప్పారు. నేడు కోర్ట్ క్లియర్ అవ్వగానే అన్ని చానల్స్ డిసెంబర్ 12న రిలీజ్ అని ప్రచారం చేస్తున్నాయి. అయితే డిసెంబర్ 12న దాదాపు 16 సినిమాలు చిన్నవి విడుదల కాబోతున్నాయి. దీనిపై ‘కలర్ ఫోటో’ సినిమాతో నేషనల్ అవార్డు అందుకున్న డైరెక్టర్ సందీప్ రాజ్ తన ఆవేదన సోషల్ మీడియాలో తెలిపారు.

Ravi Teja: అద్దం ముందు.. పాటలో రవితేజ, డింపుల్ హయతి

Ravi Teja: అద్దం ముందు.. పాటలో రవితేజ, డింపుల్ హయతిమాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహిస్తున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'తో అలరించబోతున్నారు . SLV సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని హై ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తో నిర్మిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. ఇందులో రవితేజ సరసన ఆషికా రంగనాథ్‌ , డింపుల్ హయతి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.

Japan Earthquake: డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఎక్కడ..? మారుతి ఏమన్నారు?

Japan Earthquake: డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఎక్కడ..? మారుతి ఏమన్నారు?జపాన్ ఈశాన్య తీరంలో 7.5 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చింది. అమోరి, ఇవాటే, హొక్కైడో ప్రిఫెక్చర్లకు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి. నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ ప్రస్తుతం బాహుబలి: ది ఎపిక్ ప్రత్యేక ప్రీమియర్ ప్రదర్శనల కోసం జపాన్‌లో ఉన్నందున, ప్రభాస్ అభిమానులు అతని భద్రత గురించి ఆందోళన చెందారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభాస్ అభిమానులతో సంభాషిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇందులో చాలా మంది అభిమానులు ప్రభాస్ భద్రత కోసం అడుగుతున్నారు.

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలే.. ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు?

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలే.. ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు?బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలేకు ఒక వారమే మిగిలివుంది. మేకర్స్ తెరలు తెరవడానికి కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, 14వ వారానికి నామినేట్ చేయబడిన పోటీదారులు డెమన్ పవన్, సంజన గల్రానీ, ఇమ్మాన్యుయేల్, సుమన్ శెట్టి, తనుజ, భరణిలు వున్నారు. నామినేట్ చేయబడిన పోటీదారుల కోసం ఓటింగ్ లైన్లు తెరవబడ్డాయి. షో అభిమానులు తమ అభిమాన పోటీదారులకు ఓటు వేయడం ప్రారంభించారు.

షూటింగులో ప్రమాదం... హీరో రాజశేఖర్‌ కాలికి గాయాలు

షూటింగులో ప్రమాదం... హీరో రాజశేఖర్‌ కాలికి గాయాలుఓ సినిమా షూటింగులో ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో హీరో డాక్టర్ రాజశేఖర్‌ కాలికి గాయమైంది. దీంతో వైద్యులు ఆపరేషన్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడంగా ఉందని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com