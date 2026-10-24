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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (13:08 IST)

ముంబై ఇండియన్స్ హెడ్ కోచ్‌గా కీరన్ పొలార్డ్‌ నియామకం

Kieron Pollard
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (13:10 IST)
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ముంబై: క్రికెట్‌లో అత్యంత సుదీర్ఘమైన ప్లేయర్-కోచ్ అనుబంధాలలో ఒకదానిని మరింత విస్తరిస్తూ, కీరన్ పొలార్డ్‌ను హెడ్ కోచ్‌గా నియమించినట్లు ముంబై ఇండియన్స్ సంతోషంగా ప్రకటిస్తోంది. ముంబై ఇండియన్స్ సహ యజమాని శ్రీమతి నీతా ఎం. అంబానీ మాట్లాడుతూ, “పోలార్డ్ 22 ఏళ్ల యువకుడిగా ముంబై ఇండియన్స్‌లో చేరి, గత పదహారేళ్లుగా మా కుటుంబంలో ఒక అంతర్భాగంగా మారిపోయాడు. ఒక ఆటగాడిగా అతను మాకు ఎన్నో మరపురాని క్షణాలను అందించాడు. 
 
ఒక కోచ్‌గా, అతను తన అనుభవాన్ని, అభిరుచిని, ఆటపై తనకున్న లోతైన అవగాహనను పంచుకుంటూనే ఉన్నాడు. అతను హెడ్ కోచ్‌గా ఈ కొత్త బాధ్యతను స్వీకరించడం చూసి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. ఎంఐ జెర్సీ ధరించడం అంటే ఏమిటో, పల్టాన్ కోసం ఆడటానికి ఏమి అవసరమో పోలికి బాగా తెలుసు. అతను ఈ పాత్రకు కూడా అదే నిబద్ధత, నమ్మకం, పట్టుదలను తీసుకువస్తాడని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. జట్టును దాని తదుపరి అధ్యాయంలోకి నడిపిస్తున్న అతనికి నేను అన్ని విజయాలు కలగాలని కోరుకుంటున్నాను.
 
పోలార్డ్‌కు ముంబై ఇండియన్స్, దాని సంస్కృతి, అత్యున్నత స్థాయిలో పోటీ పడటానికి అవసరమైన వాటిపై అసాధారణమైన అవగాహన ఉంది. టీ20 క్రికెట్ పరిణామంలో భాగమైనందున, అతను ఆట యొక్క మారుతున్న డైనమిక్స్, వ్యూహాత్మక అవసరాలు, పెరుగుతున్న పోటీతత్వంపై విలువైన అంతర్దృష్టిని అందిస్తాడు. MI జట్టులో ఆటగాడిగా, ఇటీవలే బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా అతని ప్రయాణం, ఫ్రాంచైజీ విజయంపై అతనికి ఒక ప్రత్యేకమైన దృక్పథాన్ని మరియు జట్టును దాని తదుపరి దశలోకి నడిపించడానికి ఒక బలమైన పునాదిని అందిస్తుంది.
 
ముంబై ఇండియన్స్ హెడ్ కోచ్ కీరన్ పొలార్డ్ మాట్లాడుతూ, ముంబై ఇండియన్స్ హెడ్ కోచ్ బాధ్యతలు స్వీకరించడం నాకు దక్కిన గౌరవం. ఎంఐ నా జీవితంలో, కెరీర్‌లో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఈ జట్టుతో, ఆటగాళ్లతో, పల్టాన్‌తో నాకు ఉన్న బంధం నాకు చాలా విలువైనది. ఒక ఆటగాడిగా, ఆ తర్వాత కోచ్‌గా ఈ ప్రయాణాన్ని అనుభవించినందున, ముంబై ఇండియన్స్ దేనికి ప్రతీకగా నిలుస్తుందో, నీలం-బంగారు రంగు జెర్సీకి ప్రాతినిధ్యం వహించడంతో వచ్చే బాధ్యత ఏమిటో నాకు బాగా తెలుసు. నాపై నమ్మకం ఉంచిన శ్రీమతి నీతా అంబానీ, ఆకాష్ అంబానీ, యావత్ ఎంఐ కుటుంబానికి నేను కృతజ్ఞుడను. ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బందితో కలిసి పనిచేయడానికి, జట్టు వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి, మన ప్రతిభను పెంచడంలో సహాయపడటానికి, పల్టాన్‌కు మరెన్నో సంబరాలకు కారణాలు అందించడానికి నేను ఎదురుచూస్తున్నాను.
 
పొలార్డ్ నియామకం, జట్టు వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూనే ప్రతిభను అభివృద్ధి చేయడం, దాని సంస్కృతిని బలోపేతం చేయడం, మైదానంలో, మైదానం వెలుపల శ్రేష్ఠతను సాధించడం పట్ల ముంబై ఇండియన్స్ యొక్క నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఎంఐ యొక్క అత్యంత విజయవంతమైన సంవత్సరాలలో భాగమైన అనుభవంతో పాటు, జట్టు యొక్క తదుపరి అధ్యాయాన్ని తీర్చిదిద్దాలనే ఆశయం అతని నాయకత్వంలో పాతుకుపోయి ఉంటుంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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