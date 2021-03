ఈ నేథ్యంలో బుధవారం రాత్రి శ్రీలంకతో జరిగిన టీ20 మ్యాచ్‌లో పొలార్డ్ ఈ ఘనత సాధించాడు. శ్రీలంక స్పిన్నర్ అఖిల ధనంజయ వేసిన ఒక ఓవర్‌లో ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్సిలు బాది అతడికి పీడకలను మిగిల్చాడు.



పొలార్డ్ ధాటికి విండీస్ 131 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 13.1ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. సౌత్ ఆఫ్రికా మాజీ బ్యాట్స్‌మెన్ హర్షలీ గిబ్స్, భారత మాజీ ఆల్‌రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్ తర్వాత ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్సులు నమోదు చేసిన ఘనత కీరన్ పొలార్డ్ సాధించాడు.



ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 9 వికెట్లు కోల్పోయి 131 పరుగులు సాధించింది. అనంతరం విండీస్ ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి 13.1 ఓవరల్లో లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.



కాగా, గతంలో భారత మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్‌ ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్‌లో ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్స్‌లు బాదిన విషయం తెల్సిందే. ఇపుడు పొలార్డ్ ట్వంటీ-20 మ్యాచ్‌లో సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పాడు.









Pollard’s 6*6



How lucky are we to have @irbishi in the comm box