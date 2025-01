రోడ్లపై తలకాయలు లేకుండా నడిపేవారు ఎక్కువయ్యారు: పోలీసులకు పెద్ద తలనొప్పి (Video)

Road Accidents రోడ్డు ప్రమాదాలు. రోడ్డు ప్రమాదాలు ఈమధ్య తలకాయలు లేనివారు వాహనాలను నడపడం వల్ల జరుగుతున్నాయని ఓ పక్కా పల్లెటూరి వ్యక్తి చెబుతున్నారు. తలకాయలు లేనివారు అంటే... రోడ్లపై వాహనాలను ఎలా నడపాలన్న కనీస జ్ఞానం లేకుండా నడిపే రోగ్ డ్రైవర్స్ ఎక్కువయ్యారన్నది ఆయన భావన. ఆయన మాటల్లో నిజం లేకపోలేదు. ఎందుకంటే ఇటీవలి కాలంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్న తీరును చూస్తే అత్యధికులు ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటిస్తున్నట్లు కనిపించరు. ద్విచక్ర వాహనం నడిపేవారు చాలామంది హెల్మెట్ ధరించరు, ఇంకొందరు నలుగుర్ని ఎక్కించుకుని నడుపుతారు, మరికొందరు సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ తలను పక్కకి వంచి వాహనాన్ని నడిపేస్తుంటారు.

ఇక మరీ జ్ఞానం లేనివారైతే వన్ వే అని తెలిసినా తమ వాహనాన్ని ఎదురుగా నడుపుకుంటూ వస్తారు. వీరిని మించినవారైతే రెడ్ సిగ్నల్ వేసినా దాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా దున్నపోతు మీద వాన కురిసినట్లు వెళ్తుంటారు. ఇలాంటి వారందరితో ప్రతిరోజూ ట్రాఫిక్ పోలీసులు పడుతున్న అవస్థలు అన్నీ ఇన్నీకావు. ఎన్నిసార్లు జరిమానాలు విధించినా కుక్క తోక వంకర మాదిరిగా మళ్లీ అలాగే వాహనాలను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుపుతుంటారు.

What's the lesson from this video clip?



Stay in your lane, move left, and slow down to give an exit route.



Once the distracted driver realizes that he's on the wrong side, he'll instinctively return to his lane.



This concept was discussed in a defensive driving video series… pic.twitter.com/VdFzjtr2kx