ప్రతి కుటుంబం వీలునామా గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలి? మీ వద్ద వీలునామా లేకపోతే ఏమి జరుగుతుంది?

జీవితం ఒక అవివేకి చెప్పిన కథ, ధ్వని మరియు ఆవేశంతో నిండి ఉంటుంది, కానీ దానికి అర్థం ఏమీ ఉండదు అని షేక్స్పియర్ అంటారు. ఏదో ఒక క్షణంలో, ప్రతిఒక్కరూ అలానే భావిస్తారు. అయోమయం వివేకాన్ని అధిగమించినప్పుడు, ఆ శబ్దంలో అర్థం అదృశ్యమైనట్లు అనిపించినప్పుడు. కానీ అది ఎల్లప్పుడూ అలా ఉండదు. గందరగోళంలో కూడా, స్పష్టత, ప్రేమ మరియు ప్రయోజనం యొక్క క్షణాలు ఉంటాయి. జీవితం ఎటువంటి హామీలను ఇవ్వదు, ప్రతిదీ ఒక్క క్షణంలో మారిపోవచ్చు. అందుకే బాధ్యతాయుతంగా జీవించడం, ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. జీవితంలోని చివరి దశలలో అత్యంత కీలకమైన బాధ్యతలలో ఒకటి, వీలునామా రాయడాన్ని, స్పష్టమైన వారసత్వ ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేయడాన్ని వాయిదా వేయకపోవడం.
సాధారణంగా, మన భారతీయ సంస్కృతిలో, మనం వీలునామా రాయడానికి అంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వము. మరణం- వారసత్వం చుట్టూ జరిగే చర్చలు తరచుగా అసౌకర్యంగా లేదా అశుభకరంగా కూడా చూడబడతాయి, దీనివల్ల చాలామంది ఈ అంశాన్ని పూర్తిగా తప్పించుకుంటారు. ఫలితంగా, ఆస్తి పంపిణీ, ఆర్థిక ఆస్తులు, సంరక్షకత్వం వంటి కీలకమైన విషయాలు పరిష్కరించబడకుండా మిగిలిపోతాయి, కొన్నిసార్లు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గందరగోళం, వివాదాలు, లేదా చట్టపరమైన పోరాటాలకు కూడా కారణమవుతాయి.
వీలునామా రాయడం చట్టపరమైన, భావోద్వేగ, ఆచరణాత్మకమైన అనేక ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఆస్తి పంపిణీలో స్పష్టత: మీ ఆస్తులు-భూమి, డబ్బు, నగలు, పెట్టుబడులు-మీ మరణం తర్వాత ఎలా పంపిణీ చేయాలో ఒక వీలునామా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. ఇది మీ ఆస్తులు మీరు శ్రద్ధ వహించే వ్యక్తులకు లేదా కారణాలకు వెళ్లేలా నిర్ధారిస్తుంది.
కుటుంబ వివాదాలను నివారించడం: వీలునామా లేకపోతే, కుటుంబాలు తరచుగా గందరగోళం, అపార్థాలు, లేదా అసమ్మతులను ఎదుర్కొంటాయి. సరిగ్గా రాసిన వీలునామా వారసుల మధ్య చట్టపరమైన వివాదాలు, భావోద్వేగ ఘర్షణల అవకాశాలను తగ్గిస్తుంది. వీలునామా లేనప్పుడు, వారసత్వ చట్టాల (ఉదా: హిందూ వారసత్వ చట్టం, భారతీయ వారసత్వ చట్టం) ప్రకారం ఆస్తులు విభజించబడతాయి.
మైనర్ పిల్లలకు సంరక్షకుడిని నియమించడం: మీ పిల్లలు మైనర్లు అయితే, వారిని చూసుకోవడానికి మీరు ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తిని నామినేట్ చేయవచ్చు. ఇది లేకపోతే, న్యాయస్థానం సంరక్షకత్వాన్ని నిర్ణయిస్తుంది, ఇది మీ ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా ఉండకపోవచ్చు.
ఆధారపడిన వారికి లేదా స్వచ్ఛంద సంస్థలకు మద్దతు: ఎక్కువ మద్దతు అవసరమయ్యే ఆధారపడిన వారికి మీరు నిర్దిష్ట మొత్తాలు లేదా ఆస్తులను కేటాయించవచ్చు. మీరు విలువ ఇచ్చే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థకు లేదా కారణానికి విరాళం ఇవ్వడం ద్వారా ఒక వారసత్వాన్ని వదిలివేయడానికి కూడా ఇది అనుమతిస్తుంది.
సంక్షిప్తంగా, వీలునామాను రూపొందించడం కేవలం ఒక చట్టపరమైన లాంఛనం మాత్రమే కాదు, ఇది మీ కోరికలు గౌరవించబడేలా- మీ ప్రియమైనవారు అనవసరమైన ఒత్తిడి, గందరగోళం నుండి రక్షించబడేలా చూసే ఒక బాధ్యత మరియు శ్రద్ధతో కూడిన చర్య. మీ వ్యవహారాలు క్రమబద్ధంగా ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం మీకు, మీ ప్రియమైనవారికి గొప్ప భావోద్వేగ ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇంకా, ఇది ఇప్పటికే కష్టకాలంలో ఉన్న మీ కుటుంబంపై అనిశ్చితిని మరియు భారాన్ని తగ్గిస్తుంది.
-గిబిన్ జాన్, సీనియర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్, జియోజిత్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్