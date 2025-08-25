మంగళవారం, 26 ఆగస్టు 2025
Written By ఐవీఆర్
సోమవారం, 25 ఆగస్టు 2025 (18:19 IST)

ప్రతి కుటుంబం వీలునామా గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలి? మీ వద్ద వీలునామా లేకపోతే ఏమి జరుగుతుంది?

Gibin
జీవితం ఒక అవివేకి చెప్పిన కథ, ధ్వని మరియు ఆవేశంతో నిండి ఉంటుంది, కానీ దానికి అర్థం ఏమీ ఉండదు అని షేక్స్‌పియర్ అంటారు. ఏదో ఒక క్షణంలో, ప్రతిఒక్కరూ అలానే భావిస్తారు. అయోమయం వివేకాన్ని అధిగమించినప్పుడు, ఆ శబ్దంలో అర్థం అదృశ్యమైనట్లు అనిపించినప్పుడు. కానీ అది ఎల్లప్పుడూ అలా ఉండదు. గందరగోళంలో కూడా, స్పష్టత, ప్రేమ మరియు ప్రయోజనం యొక్క క్షణాలు ఉంటాయి. జీవితం ఎటువంటి హామీలను ఇవ్వదు, ప్రతిదీ ఒక్క క్షణంలో మారిపోవచ్చు. అందుకే బాధ్యతాయుతంగా జీవించడం, ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. జీవితంలోని చివరి దశలలో అత్యంత కీలకమైన బాధ్యతలలో ఒకటి, వీలునామా రాయడాన్ని, స్పష్టమైన వారసత్వ ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేయడాన్ని వాయిదా వేయకపోవడం.
 
సాధారణంగా, మన భారతీయ సంస్కృతిలో, మనం వీలునామా రాయడానికి అంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వము. మరణం- వారసత్వం చుట్టూ జరిగే చర్చలు తరచుగా అసౌకర్యంగా లేదా అశుభకరంగా కూడా చూడబడతాయి, దీనివల్ల చాలామంది ఈ అంశాన్ని పూర్తిగా తప్పించుకుంటారు. ఫలితంగా, ఆస్తి పంపిణీ, ఆర్థిక ఆస్తులు, సంరక్షకత్వం వంటి కీలకమైన విషయాలు పరిష్కరించబడకుండా మిగిలిపోతాయి, కొన్నిసార్లు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గందరగోళం, వివాదాలు, లేదా చట్టపరమైన పోరాటాలకు కూడా కారణమవుతాయి.
 
వీలునామా రాయడం చట్టపరమైన, భావోద్వేగ, ఆచరణాత్మకమైన అనేక ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
 
ఆస్తి పంపిణీలో స్పష్టత: మీ ఆస్తులు-భూమి, డబ్బు, నగలు, పెట్టుబడులు-మీ మరణం తర్వాత ఎలా పంపిణీ చేయాలో ఒక వీలునామా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. ఇది మీ ఆస్తులు మీరు శ్రద్ధ వహించే వ్యక్తులకు లేదా కారణాలకు వెళ్లేలా నిర్ధారిస్తుంది.
 
కుటుంబ వివాదాలను నివారించడం: వీలునామా లేకపోతే, కుటుంబాలు తరచుగా గందరగోళం, అపార్థాలు, లేదా అసమ్మతులను ఎదుర్కొంటాయి. సరిగ్గా రాసిన వీలునామా వారసుల మధ్య చట్టపరమైన వివాదాలు, భావోద్వేగ ఘర్షణల అవకాశాలను తగ్గిస్తుంది. వీలునామా లేనప్పుడు, వారసత్వ చట్టాల (ఉదా: హిందూ వారసత్వ చట్టం, భారతీయ వారసత్వ చట్టం) ప్రకారం ఆస్తులు విభజించబడతాయి.
 
మైనర్ పిల్లలకు సంరక్షకుడిని నియమించడం: మీ పిల్లలు మైనర్లు అయితే, వారిని చూసుకోవడానికి మీరు ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తిని నామినేట్ చేయవచ్చు. ఇది లేకపోతే, న్యాయస్థానం సంరక్షకత్వాన్ని నిర్ణయిస్తుంది, ఇది మీ ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా ఉండకపోవచ్చు.
 
ఆధారపడిన వారికి లేదా స్వచ్ఛంద సంస్థలకు మద్దతు: ఎక్కువ మద్దతు అవసరమయ్యే ఆధారపడిన వారికి మీరు నిర్దిష్ట మొత్తాలు లేదా ఆస్తులను కేటాయించవచ్చు. మీరు విలువ ఇచ్చే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థకు లేదా కారణానికి విరాళం ఇవ్వడం ద్వారా ఒక వారసత్వాన్ని వదిలివేయడానికి కూడా ఇది అనుమతిస్తుంది.
 
సంక్షిప్తంగా, వీలునామాను రూపొందించడం కేవలం ఒక చట్టపరమైన లాంఛనం మాత్రమే కాదు, ఇది మీ కోరికలు గౌరవించబడేలా- మీ ప్రియమైనవారు అనవసరమైన ఒత్తిడి, గందరగోళం నుండి రక్షించబడేలా చూసే ఒక బాధ్యత మరియు శ్రద్ధతో కూడిన చర్య. మీ వ్యవహారాలు క్రమబద్ధంగా ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం మీకు, మీ ప్రియమైనవారికి గొప్ప భావోద్వేగ ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇంకా, ఇది ఇప్పటికే కష్టకాలంలో ఉన్న మీ కుటుంబంపై అనిశ్చితిని మరియు భారాన్ని తగ్గిస్తుంది.
-గిబిన్ జాన్, సీనియర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్, జియోజిత్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్లోకహ్ చాప్టర్ 1 కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు ట్రైలర్: చంద్ర సోషల్ మీడియాను ఉత్సాహంతో నింపుతోంది. దుల్కర్ సల్మాన్ వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించి, డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించారు. భారతదేశంలోని ట్రైల్ బ్లేజింగ్ సూపర్ హీరోయిన్ చంద్రగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన ఈ చిత్రం భారతీయ సంస్కృతి, జానపద కథలు మరియు పురాణాలలో పాతుకుపోయిన ఒక బోల్డ్ కొత్త సినిమాటిక్ విశ్వం యొక్క ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది.

Sreeleela: జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ను చూసి ముచ్చటపడిన శ్రీలీల తల్లి స్వర్ణలత

Sreeleela: జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ను చూసి ముచ్చటపడిన శ్రీలీల తల్లి స్వర్ణలతకథానాయిక శ్రీలీల గురించి తెలియందికాదు. ఇప్పుడు పెద్ద హీరోలతో సినిమాలు చేస్తుంది. నాయిక అవుతానని అనుకోలేదట. తనకు బిడ్డ పుడితే డాన్సర్ చేయాలని ఆమె తల్లి స్వర్ణలత కోరుకుందట. ఈ విషయాన్ని శ్రీలీల ఇటీవలే టీవీ షోలో తెలియజేసింది. తాజాగా జగపతి బాబు హోస్ట్ చేస్తున్న జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా అనే టీవీ షోలో శ్రీలీల పాల్గొంది. ఆమెతోపాటు ఆమె తల్లి స్వర్ణలత కూడా వచ్చింది.

Amani: ఒగ్గు కళాకారుల నేపథ్యం లో తెరకెక్కిన బ్రహ్మాండ చిత్రం

Amani: ఒగ్గు కళాకారుల నేపథ్యం లో తెరకెక్కిన బ్రహ్మాండ చిత్రంప్రస్తుతం తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వినూత్నమైన కథలలో రాబోతున్న సినిమాలలో బ్రహ్మాండ సినిమా ఒకటి. ఈ సినిమా శుక్రవారం రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ సినిమాలో నటి ఆమని ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు.

బార్బరిక్ షూటింగ్‌లో ప్రతీ రోజూ ఛాలెంజింగ్‌గా అనిపించేది : వశిష్ట ఎన్ సింహా

బార్బరిక్ షూటింగ్‌లో ప్రతీ రోజూ ఛాలెంజింగ్‌గా అనిపించేది : వశిష్ట ఎన్ సింహాత్రిబాణధారి బార్బరిక్ కథ ఓ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ వల్ల మోహన్ నాకు ఈ కథను వినిపించారు. ఏవమ్ షూటింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు మోహన్, నరేంద్ర ఈ పాయింట్‌ను చెప్పారు. సోషియో, థ్రిల్లర్ అని చెప్పి ఈ టైటిల్‌ను చెప్పారు. త్రిబాణధారి బార్బరిక్ అనే టైటిల్ చెప్పినప్పుడు చాలా కొత్తగా అనిపించింది. ఈ పాత్ర గురించి బయట చాలా మందికి తెలియదు. టైటిల్ చెప్పిన వెంటనే కథను వినాలని అనిపించింది. నెరేషన్ చేసిన దాని కంటే విజువల్‌గా అద్భుతంగా వచ్చింది అని కీలక పాత్రధారి వశిష్ట ఎన్ సింహా తెలిపారు.

హర హర శంకర పాటలో సమాజంలో ఘోరాల్ని చూపించారు : తనికెళ్ళ భరణి

హర హర శంకర పాటలో సమాజంలో ఘోరాల్ని చూపించారు : తనికెళ్ళ భరణిరమణ్, వర్షా విశ్వనాథ్ హీరో హీరోయిన్లుగా రామచంద్ర వట్టికూటి తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘మటన్ సూప్’. ‘విట్‌నెస్ ది రియ‌ల్ క్రైమ్‌’ ట్యాగ్ లైన్‌. మల్లిఖార్జున ఎలికా (గోపాల్), అరుణ్ చంద్ర వట్టికూటి, రామకృష్ణ సనపల నిర్మాతలు. మంగళవారం నాడు మటన్ సూప్ నుంచి హర హర శంకర సాంగ్‌ను ప్రముఖ నటుడు తనికెళ్ళ భరణి విడుదల చేశారు.

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులెమన్ గ్రాస్ టీ. లెమన్ గ్రాస్ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది కనుక రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అపానవాయువు ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో మేలు చేస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీర నొప్పులను వదిలించుకోవడానికి దీనిని తరచుగా తీసుకుంటారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.
