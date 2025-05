మెటల్ ధరలు 9 నుంచి 10,200 డాలర్ల మధ్య హెచ్చుతగ్గులకు లోహ ధరలు అంచనా

ముంబై: మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నివేదిక ప్రకారం, చాలా లోహాలకు సరఫరా మిగులు అంచనాలు, బలహీనపడే PMI గణాంకాలు, US-చైనా మధ్య చర్చలపై స్థిరమైన నవీకరణల మధ్య బేస్ మెటల్స్ చిక్కుకున్నాయి, ఇది మార్కెట్ పాల్గొనేవారిని అంచున ఉంచుతుంది, భవిష్యత్తు మార్గం గురించి అనిశ్చితంగా ఉంటుంది.

అమెరికా తన వాణిజ్య భాగస్వాములపై నిరంతరం సుంకాలను విధిస్తూనే, చైనా దిగుమతులపై రేట్లను ఎక్కువగా ఉంచుతోంది. కొన్ని వస్తువులపై సుంకాలు 245% వరకు ఉన్నాయి. అయితే, చైనా తన దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడంలో ముందంజలో ఉంది. అమెరికా నిరంతరం 'ఏకీకృతం' కావడానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతోంది. UKతో పురోగతి సాధించిన తర్వాత, ట్రంప్ పరిపాలన రెండు దేశాలు అనుభవించడం ప్రారంభించిన ఆర్థిక ఇబ్బందులను తగ్గించడానికి చైనాతో గణనీయమైన తగ్గింపు చర్యలను కూడా తీసుకుంది.

రాగి ధరలో హెచ్చుతగ్గులు పెరుగుతున్నాయి. మార్చిలో $10,000 కంటే ఎక్కువ స్థాయిలను క్లుప్తంగా తాకింది, ఆ తర్వాత వారంలోనే దాదాపు $8,000కి పడిపోయింది, తిరిగి $9,500కి చేరుకుంది. రాగి దిగుమతులు జాతీయ భద్రతకు ముప్పు కలిగిస్తాయా లేదా అనేది దర్యాప్తు చేయాలని వాణిజ్య శాఖను ఆదేశిస్తూ ట్రంప్ కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుపై సంతకం చేసిన వార్తల తర్వాత, ఈ దిగుమతులపై 25% సుంకం విధించే అవకాశం ఉందా, LME మరియు COMEX ధరల మధ్య ధర వ్యత్యాసం ఏర్పడింది. ఇది ఆర్బిట్రేజ్ అవకాశాలను సృష్టించింది, సంభావ్య సుంకాలను నివారించడానికి ఊహాజనిత షిప్‌మెంట్‌లు మరియు ప్రణాళికాబద్ధమైన డెలివరీలను ఫ్రంట్‌లోడింగ్ చేయడానికి దారితీసింది.

సరఫరా అంచనాలు

ఇటీవలి ICSG అంచనాల ప్రకారం, ప్రపంచ రాగి మార్కెట్ రాబోయే రెండు సంవత్సరాలలో గణనీయమైన మిగులును చూస్తుందని అంచనా. 2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 289,000 టన్నుల రాగి మిగులు ఉంటుందని గ్రూప్ అంచనా వేస్తోంది - గత సంవత్సరం నమోదైన 138,000 టన్నుల కంటే రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ, మునుపటి అంచనాలైన 194,000 టన్నుల కంటే గణనీయంగా ఎక్కువ. పెరుగుతున్న మిగులుకు గని సరఫరా మరియు కరిగించే సామర్థ్యం పెరుగుదల కారణమని చెప్పవచ్చు.

అంతర్జాతీయ వాణిజ్య విధానం చుట్టూ ఉన్న అనిశ్చితులు ప్రపంచ ఆర్థిక దృక్పథాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని, రాగి డిమాండ్‌ను తగ్గిస్తాయని భావిస్తున్నారు. శుద్ధి చేసిన రాగి వినియోగం ఈ సంవత్సరం కేవలం 2.4% మాత్రమే పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది (మునుపటి అంచనాలు 2024లో 2.7% మరియు 2.8% నుండి తగ్గింది), 2026లో 1.8%కి మరింత నెమ్మదిస్తుంది - ఇది ఎక్కువగా చైనా వినియోగంలో తగ్గుదల కారణంగా, ఈ సంవత్సరం 2% నుండి వచ్చే ఏడాది కేవలం 0.8%కి పెరిగింది.

సెంట్రల్ బ్యాంక్ చర్యలు

అమెరికా-చైనా సమావేశానికి అనుగుణంగా చైనా తన ద్రవ్య సడలింపు చక్రం రాకను సంకేతమిచ్చింది. పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా ఏడు రోజుల రివర్స్ రీపర్చేజ్ రేటును 1.5% నుండి 1.4%కి తగ్గించింది, రిజర్వ్ అవసరాల నిష్పత్తిని 50 బేసిస్ తగ్గించింది. మే 15 నుండి 9% పాయింట్లు అమలులోకి వస్తాయి. ఈ చర్య దాదాపు 1 ట్రిలియన్ యువాన్ ($139 బిలియన్) దీర్ఘకాలిక లిక్విడిటీని విడుదల చేస్తుందని అంచనా వేయబడింది - ప్రారంభ COVID కాలం తర్వాత అత్యంత దూకుడుగా సడలించడం ఇదే.

అదనంగా, PBOC వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి మరియు సాంకేతిక రంగానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి చర్యలను ప్రవేశపెట్టింది, వీటిలో వినియోగం మరియు సీనియర్ కేర్ కోసం RMB బిలియన్ రుణ కార్యక్రమం మరియు ఇప్పటికే ఉన్న టెక్ లెండింగ్ ఫండ్‌లో 300 బిలియన్ యువాన్ల పెరుగుదల ఉన్నాయి. హౌసింగ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ లోన్ రేటు తగ్గింపు వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కూడా ప్రయోజనం పొందింది.

అమెరికా-చైనా చర్చలు

సుదీర్ఘ ఉద్రిక్తతల తర్వాత, అమెరికా, చైనా అధికారుల మధ్య మొదటి వ్యక్తిగత సమావేశం స్విట్జర్లాండ్‌లోని జెనీవాలో జరిగింది. చర్చలు నిర్మాణాత్మకంగా జరిగాయని రెండు పార్టీలు అభివర్ణించాయి. ఒక ఉమ్మడి ప్రకటన గణనీయమైన సుంకాల తగ్గింపులను ధృవీకరించింది. చైనా US వస్తువులపై సుంకాలను 125% నుండి 10%కి తగ్గిస్తుంది. US చైనీస్ వస్తువులపై సుంకాలను 145% నుండి 30%కి తగ్గిస్తుంది - రెండూ 90 రోజుల కాలానికి. US సుంకాలలో 10% బేస్ + 20% ఫెంటానిల్ లెవీ కూడా ఉంటుంది.

ముగింపు

ఈ చర్చలు అమెరికా-చైనా వాణిజ్య సంబంధాలలో సానుకూల మార్పును సూచిస్తాయి. బేస్ మెటల్ ధరలకు తాత్కాలిక ఉపశమనం అందిస్తాయి. జాగ్రత్త అవసరం. సుంకాల ఒప్పందం చుట్టూ ఉన్న ఆశావాదం ద్వారా డాలర్ బలోపేతం కావడం వల్ల మెటల్ ధరలకు ఎదురుగాలులు రావచ్చు. కొత్తగా ప్రకటించిన సుంకాల రేట్లు ఊహించిన దానికంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అవి ఇప్పటికీ ప్రపంచ వాణిజ్యానికి గణనీయమైన అడ్డంకిని సూచిస్తాయి, ముడి పదార్థాల డిమాండ్‌ను తగ్గించే అవకాశం ఉంది. LMEలో రాగి ధరలు $9,000 మరియు $10,200 మధ్య హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతాయని అంచనా, నిరంతర అస్థిరత అంచనా వేయబడింది. మార్కెట్ పాల్గొనేవారికి జాగ్రత్తగా, బాగా సమాచారం ఉన్న విధానాన్ని సూచించబడింది.