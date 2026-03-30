సోమవారం, 30 మార్చి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: సోమవారం, 30 మార్చి 2026 (18:45 IST)

టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమేమి తినకూడదు?

typhoid fever
సీజనల్ వ్యాధులు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆటలమ్మ వంటి పొంగు వ్యాధులతో పాటు టైఫాయిడ్ కూడా వ్యాపిస్తోంది. టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు జీర్ణవ్యవస్థ చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, జీర్ణం కావడానికి కష్టంగా ఉండే పదార్థాలను అస్సలు తీసుకోకూడదు. టైఫాయిడ్ సమయంలో తినకుండా ఉండాల్సిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
ఎక్కువ పీచు పదార్థాలున్న వాటిని తినకూడదు. ఎందుకంటే పీచు పదార్థాలు జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, ఇది పేగులపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. అలాగే ముడి బియ్యం, తృణధాన్యాలు వంటివి కాకుండా తెల్లటి అన్నం లేదా జావ తీసుకోవడం ఉత్తమం. పచ్చి కూరగాయలైనటువంటి క్యాబేజీ, క్యాప్సికమ్ వంటివి పచ్చిగా తినకూడదు. మొలకెత్తిన గింజలు అస్సలు తీసుకోవద్దు. కారం, మసాలాలతో వున్న పదార్థాలు తింటే టైఫాయిడ్ వల్ల పేగుల్లో వాపు లేదా చిన్న పుండ్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
 
గరం మసాలా, మిరియాలు, ఎక్కువ కారం ఉన్న కూరలు తినకూడదు. ఆవకాయ పచ్చళ్లలో కారం, ఉప్పు పేగులను మరింత ఇబ్బంది పెడతాయి. జంక్ ఫుడ్ అయినటువంటి సమోసాలు, బజ్జీలు, పకోడీలు, చిప్స్ వంటివి పూర్తిగా మానేయాలి. నెయ్యి మరియు వెన్న వంటివి కూడా తక్కువగా వాడటం మంచిది. తొక్క తీయకుండా పండ్లను తినకూడదు. ఆపిల్ వంటి పండ్లను తొక్క తీసి మెత్తగా చేసి తినాలి. పైనాపిల్, బొప్పాయి పండ్లలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి తగ్గించడం మంచిది.
 
కొంతమందికి టైఫాయిడ్ ఉన్నప్పుడు పాలు తాగితే కడుపు ఉబ్బరం వస్తుంది. అలాంటి సమస్య వుంటే పాలు, గడ్డ పెరుగును కొద్ది రోజులు పక్కన పెట్టేయాలి. ఐతే మజ్జిగ తీసుకోవచ్చు. ఎక్కువ చక్కెర ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో గ్యాస్‌ను పెంచుతాయి. కూల్ డ్రింక్స్, మిఠాయిలకు దూరంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా బయటి ఆహారాలు.. అంటే హోటల్ ఫుడ్, రోడ్డు పక్కన అమ్మే పదార్థాలను అస్సలు ముట్టుకోవద్దు. మంచినీరు కూడా కాచి చల్లార్చినవే తాగాలి. కాఫీ, టీలను తగ్గించి కొబ్బరి నీళ్లు లేదా పండ్ల రసాలు తీసుకోండి.
 
మెత్తగా ఉడికించిన అన్నం, ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు, పప్పు చారు(తక్కువ కారంతో), బ్రెడ్, అరటిపండు వంటి సులభంగా జీర్ణమయ్యే పదార్థాలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం. టైఫాయిడ్ జ్వరం మరింత ఎక్కువగా వుంటే వైద్యుడిని సంప్రదించడం ముఖ్యం.

వేగంగా వెళ్తున్న డోర్ లేని బస్సు నుంచి కిందపడి వృద్ధురాలు మృతి

వేగంగా వెళ్తున్న డోర్ లేని బస్సు నుంచి కిందపడి వృద్ధురాలు మృతిపల్లెవెలుగు టైపు బస్సులకు డోర్లు వుండవు. తలుపులు లేకుండానే గ్రామాలకు అవి పరుగులు తీస్తుంటాయి. ఇలాంటి బస్సులు తమిళనాడు గ్రామాల్లో మరీ ఎక్కువ. ఈ బస్సుల్లో ప్రయాణించేవారు కొన్నిసార్లు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో ఇలాంటి విషాదకర ఘటన జరిగింది. కోయంబత్తూరులోని కొవైపుదూరం ప్రాంతంలో రోడ్డుపై బస్సు అతివేగంగా వెళ్తోంది. తను దిగాల్సిన స్టేజి వస్తుందని ఓ వృద్ధురాలు తన సీటు నుంచి లేచి ముందుకు వచ్చింది. ఐతే బస్సు వేగంగా నడుస్తుండటంతో ఆ కుదుపుకి వృద్ధురాలు బస్సు నుంచి కింద జారిపడి మృత్యువాత పడింది. డ్రైవర్ ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేయడంపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అనకాపల్లిలో ఏసీ పేలి వ్యక్తి మృతి, ఏసీలు ఎందుకు పేలతాయి? కారణాలు

అనకాపల్లిలో ఏసీ పేలి వ్యక్తి మృతి, ఏసీలు ఎందుకు పేలతాయి? కారణాలుఅనకాపల్లి లక్ష్మీదేవిపేటలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. రేబాక రామారావు అనే విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇంట్లో ఏసీ పేలి అతడు మృత్యువాత పడ్డాడు. మిగిలిన కుటుంబసభ్యులు తృటిలో తప్పించుకున్నారు. అసలు ఎండాకాలంలో ఏసీలు బాంబుల్లా ఎందుకు పేలతాయి? దీని వెనుక ఉన్న ప్రధాన సాంకేతిక కారణాలు, మనం చేయకూడని పొరపాట్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఏసీల్లో వాడే గ్యాస్, ముఖ్యంగా పాత మోడల్స్‌లో వాడే R-22 లేదా కొత్త వాటిలో వాడే R-32 గ్యాస్ చాలా ప్రమాదకరమైనవి.

ప్రియురాలి మొండెం ఫ్రిడ్జిలో... తలను తీసుకెళ్లి నిప్పు పెట్టాడు...

ప్రియురాలి మొండెం ఫ్రిడ్జిలో... తలను తీసుకెళ్లి నిప్పు పెట్టాడు...విశాఖపట్టణంలో వెలుగు చూసిన మౌనిక హత్య కేసులో మరో విషయం బైటపడింది. మౌనిక తనకు డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయమైందని నిందితుడు పోలీసులకు తెలిపాడు. తొలుత ఆమెకి రూ. 3.50 లక్షలు ఇచ్చాననీ, ఐతే ఆ తర్వాత కూడా డబ్బు కావాలంటూ వేధించడంతో చంపేసినట్లు నిందితుడు రవీంద్ర చెప్పినట్లు సమాచారం. విశాఖపట్టణంలోని ఎల్వీ నగరులో విజయనగరం రాజాంకు చెందిన 35 ఏళ్ల రవీంద్ర నేవీలో టెక్నీషియన్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఇతడికి కొన్ని నెలల క్రితం పెళ్లయ్యింది. ఐతే అంతకుముందే మౌనిక అనే యువతితో సన్నిహిత సంబంధం వుంది.

సీట్లు లేవని రైలు డోరు వద్ద వేలాడుతూ ప్రయాణం, కిందపడకుండా టవల్‌తో కట్టేసుకున్నారు

సీట్లు లేవని రైలు డోరు వద్ద వేలాడుతూ ప్రయాణం, కిందపడకుండా టవల్‌తో కట్టేసుకున్నారుదేశంలో ఎన్ని రైళ్లు వేసినా ప్రయాణికుల రద్దీ మాత్రం తగ్గటం లేదు. ఏ రైలు బండి చూసినా కిటకిటలాడుతూనే వుంటున్నాయి. దీనికితోడు రైలులో వుండే జనరల్ బోగీల సంఖ్య నామమాత్రంగా వుండటంతో సామాన్య ప్రయాణికుల పరిస్థితి హీనంగా వుంటోంది. జనరల్ బోగీల్లో కూర్చోవడం అటుంచి కనీసం నిలబడటానికి కూడా ఖాళీ దొరకడంలేదు. దీనితో పలువురు ప్రయాణికులు ప్రమాదకర రీతిలో ప్రయాణిస్తున్నారు. తాజాగా ఓ రైలు బోగీకి వుండే ఫుట్ బోర్డుపై నిలబడి కింద జారిపడకుండా వుండేందుకు టవల్ కట్టుకుని ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రయాణం సాగించారు. పక్క స్టేషనులో ఈ వ్యక్తుల్ని గమనించిన రైల్వే పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

మాతంగి పూనకంలో అమ్మవారు, కల్లు తాగి భక్తులపై ఉమ్మేస్తుంది, వీడియో

మాతంగి పూనకంలో అమ్మవారు, కల్లు తాగి భక్తులపై ఉమ్మేస్తుంది, వీడియోవేసవి కాలం రాగానే అంటువ్యాధులు ప్రబలుతుంటాయి. ఆటలమ్మ, చికెన్ పాక్స్ ఇత్యాది వైరల్ వ్యాధులు వస్తుంటాయి. ఇలాంటివి రాకుండా వుండేందుకు పూర్వకాలం నుంచి శక్తిస్వరూపిణి అయిన దుర్గమ్మ జాతరలు, గ్రామ దేవతల జాతరలు చేస్తూ వస్తున్నారు. జాతరలో మాతంగి (అమ్మవారు) పూనకంలో ఉన్నప్పుడు కల్లు తాగి భక్తులపై ఉమ్మేయడం అనేది తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా జాతరలు (బోనాలు, ఎల్లమ్మ జాతర వంటివి) జరిగినప్పుడు కనిపించే ఒక విభిన్నమైన జానపద ఆచారం.

Watch More Videos

హనీ మేడమ్ సెల్ఫీ ప్లీజ్ అంటూ నటి నడుమును అసభ్యంగా తాకిన వ్యక్తి, వీడియో వైరల్

హనీ మేడమ్ సెల్ఫీ ప్లీజ్ అంటూ నటి నడుమును అసభ్యంగా తాకిన వ్యక్తి, వీడియో వైరల్సెలబ్రిటీలు బైటకొస్తే వారికి అభిమానులతో ఇబ్బంది కలుగుతున్న సందర్భాలు ఎక్కువవుతున్నాయి. మరీముఖ్యంగా హీరోయిన్లకు కలిగే అసౌకర్యం అంతాఇంతా కాదు. తాజాగా మలయాళీ నటి హనీరోజ్ పట్ల ఇద్దరు వ్యక్తులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. కేరళలో ఓ సిటీలోని షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సవానికి హనీరోజ్ రాగా ఆమెతో సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు అభిమానులు ఎగబడ్డారు. హనీరోజ్ వారితో సెల్ఫీలు దిగుతుండగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆమె నడుముపైనా, వెనుకభాగం పైనా అసభ్యంగా తాకారు. దీనితో ఆమె తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఐతే వారిపై ఎలాంటి ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేయకుండా అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయారు.

Salman Khan: సల్మాన్ ఖాన్, వంశీ పైడిపల్లి, దిల్ రాజు కాంబినేషన్ లో చిత్రం ప్రకటన

Salman Khan: సల్మాన్ ఖాన్, వంశీ పైడిపల్లి, దిల్ రాజు కాంబినేషన్ లో చిత్రం ప్రకటనబాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ తన తదుపరి పెద్ద సినిమా ప్రాజెక్ట్‌పై పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ‘మాతృభూమి: మై వార్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్’ షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్న ఆయన, తాజాగా తన కొత్త సినిమాను ప్రకటించారు. ఇది యాక్షన్-థ్రిల్లర్ మూవీగా ఉండగా, దీనికి వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. దర్శకుడితో తీసుకున్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ, ఈ సినిమా ఇంకా టైటిల్ నిర్ణయించలేదని తెలిపారు. ఈ చిత్రం 2027 ఈద్ సందర్భంగా విడుదల కావచ్చని సమాచారం. ఈ సినిమా భారీ స్థాయిలో నిర్మించబడుతుందని, 2026 ఏప్రిల్‌లో షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు.

Hema: ఆ టైంలో మా ఇంటికి పనిమనిషి కూడా రానంది : హేమ ఆవేదన

Hema: ఆ టైంలో మా ఇంటికి పనిమనిషి కూడా రానంది : హేమ ఆవేదనగతంలో బెంగుళూరులో జరిగిన డ్రగ్స్ కేసులో నటి హేమ వుందని కొన్ని మీడియా సంస్థలు, సోషల్ మీడియా ప్రచారం చేయడంతో తాను తీవ్రంగా మానసికంగా క్రుంగిపోయాననీ, తన తప్పు ఏమీలేకుండానే నేను మానసిక క్షోభను అనుభవించాననీ, ఇది తెలిసిన తర్వాత మా ఇంటి పనిమనిషి కూడా ఇంటికి రానంది, ఆ క్షణం చనిపోవాలనుకున్న అని నటి హేమ ఆవేదన వ్యక్తంచేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె చేసిన న్యాయపోరాటంలో కోర్టు కూడా క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది. నేడు హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో మీట్ ది ప్రెస్ ఏర్పాటు చేసింది.

Dhurandhar sequel collections:: ధురందర్ ది రివెంజ్ 11 రోజుల్లోనే ₹1365 కోట్లను వసూలు చేసింది

Dhurandhar sequel collections:: ధురందర్ ది రివెంజ్ 11 రోజుల్లోనే ₹1365 కోట్లను వసూలు చేసిందిరెండవ వారాంతంలో కూడా రికార్డుల పరంపరను కొనసాగిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా ₹1365 కోట్ల రూపాయలను ధురందర్ ది రివెంజ్ వసూలు చేసిందని చిత్ర టీమ్ ఓ పోస్టర్ ను విడుదల చేసింది.జియో స్టూడియోస్ & బి62 స్టూడియోస్ వారి ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ధురందర్ ది రివెంజ్ తన చారిత్రాత్మక బాక్సాఫీస్ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అద్భుతమైన ₹1365 కోట్లు మరియు భారతదేశంలో ₹867 కోట్ల నికర వసూళ్లతో, సర్వకాలిక తిరుగులేని హిందీ చిత్రంగా నిలిచింది. కేవలం 11 రోజుల్లోనే ధురందర్ (పార్ట్ 1) వసూళ్లను అధిగమించడం, దాని అసాధారణమైన ప్రపంచవ్యాప్త ఆదరణకు మరియు అన్ని మార్కెట్లలో దాని ఆధిపత్యానికి నిదర్శనం.

Sesh Adavi: డెకాయిట్‌ చిచ్చుబుడ్డి ఫుల్ సాంగ్ లో మెరిసిన అడివి శేష్, జోనితా గాంధీ, పవన్ సింగ్

Sesh Adavi: డెకాయిట్‌ చిచ్చుబుడ్డి ఫుల్ సాంగ్ లో మెరిసిన అడివి శేష్, జోనితా గాంధీ, పవన్ సింగ్డెకాయిట్‌ లో అడివి శేష్ డాన్స్ చేసిన చిచ్చుబుడ్డి ఫుల్ సాంగ్ నేడు రిలీజ్ అయింది. రామ్ మిరియాలా, జోనిత గాంధీ ఆలపించారు. భాస్కరభట్ల రవికుమార్ సాహిత్యం అందించారు. భీమ్స్ సిరిలియో సంగీతం సమకూర్చారు. ఏప్రిల్ 10న థియేటర్లలోకి రాబోతున్న పాన్-ఇండియా యాక్షన్-రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ 'డెకాయిట్‌'తో అడవి శేష్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో శేష్ తొలిసారిగా మాస్, రగ్గడ్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రోమోలు, ఫస్ట్ సింగిల్ 'రుబారూ' ఒక రగ్గడ్ హీరోని ప్రజెంట్ చేశాయి.
