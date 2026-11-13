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Written By జయ
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (23:47 IST)

శక్తినిచ్చే 8 ఆహార పదార్థాలు, ఏంటవి?

Oranges
Written By: జయ
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (23:49 IST)
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శరీరానికి సహజసిద్దంగా శక్తిని అందించే ఆహార పదార్థాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిని తింటుంటే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము.
 
అరటిపండులోని కార్బోహైడ్రేట్లు, సహజ చక్కెరలు, పొటాషియంలు శీఘ్రమైన-స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి.
క్వినోవాలో పూర్తి ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్- మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలను కలిగి ఉంటుంది.
చియా విత్తనాలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో సహా పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి.
బాదంపప్పులు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ యొక్క గొప్ప మూలం. అవి స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి.
బచ్చలికూరలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, అవసరమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.
బీట్‌రూట్‌లో నైట్రేట్‌లు ఎక్కువ, ఇది రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది, వ్యాయామ పనితీరును శక్తిని పెంచుతుంది.
నారింజలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, సహజ చక్కెరలు ఉంటాయి. అవి శక్తి స్థాయిలను మెరుగుపరుస్తాయి.
గ్రీన్ టీలో కెఫిన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి జీవక్రియను పెంచి శక్తిని అందిస్తాయి.
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