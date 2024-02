ఇషా ఫౌండేషన్, సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్ హాలీవుడ్‌లో నటించనున్నారు. డేవ్ మేయర్స్ దర్శకత్వం వహించిన ఇటీవల విడుదలైన హాలీవుడ్ చిత్రం "దిస్ ఈజ్ మీ నౌ: ఎ లవ్ స్టోరీ"లో సద్గురు అతిధి పాత్రలో కనిపించారు.

హాలీవుడ్‌లో జగ్గీ వాసుదేవ్ ఎంట్రీ ఇవ్వడం ఆయన అనుచరులందరికీ పెద్ద ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ నెల 16న అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో ప్రీమియర్‌గా విడుదలైన ఈ సినిమా అటు ప్రేక్షకులు, ఇటు విమర్శకుల నుంచి కూడా పాజిటివ్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

ఈ చిత్రంలో ఊహించని విధంగా సద్గురు కనిపించడం క్యూరియాసిటీని రేకెత్తించింది. హాలీవుడ్ స్టార్ జెన్నిఫర్ లోపెజ్‌తో కలిసి సద్గురు స్క్రీన్ పంచుకున్నారు. సద్గురు కనిపించే సన్నివేశంలో, ఆమె తన సంబంధ సమస్యలను చర్చిస్తుంది.

ఈ రొమాంటిక్ చిత్రంలో బెన్ అఫ్లెక్, ట్రెవర్ నోహ్, సోఫియా వెర్గారా, కేకే పామర్, పోస్ట్ మలోన్, నీల్ డిగ్రాస్ టైసన్ కూడా ఉన్నారు.

See who is in Hollywood.



Sadhguru appeared in the Hollywood movie, 'This is Me... Now'. It's so exciting to see his role alongside other Hollywood stars.