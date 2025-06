Shukla: అంతరిక్షంలోకి శుభాన్షు శుక్లా.. 8 నిమిషాల తర్వాత భూమికి చేరిన ఫాల్కన్ 9 (video)

ఇప్పటికే ఆరుసార్లు ఆలస్యం అయిన ఈ ప్రయోగం, సాఫ్ట్‌వేర్ లోపం వల్ల వాతావరణ డేటాను అప్‌లోడ్ చేయడంలో ఆటంకం ఏర్పడటంతో ఏడవసారి ఆలస్యం అంచున ఉంది. అయితే, కొన్ని నిమిషాల ముందే ఆ సమస్య పరిష్కరించబడింది.

భారత సమయం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 12.01 గంటలకు, ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ శక్తివంతమైన మెర్లిన్ ఇంజన్లు ప్రాణం పోసుకున్నాయి. ఆ తర్వాత రాకెట్ నెమ్మదిగా, కానీ ఖచ్చితంగా, కెన్నెడీ స్పేస్ సెంటర్ యొక్క లాంచ్ కాంప్లెక్స్ 39A నుండి ఎగిరింది. 1969లో అపోలో 11లో నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ చంద్రుని వైపు బయలుదేరిన ప్రదేశం ఇది.

దానితో, ఆక్సియమ్ మిషన్ 4, లేదా AX-4 విజయవంతంగా ప్రయోగించబడింది. ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ అనేది పునర్వినియోగించదగిన, రెండు-దశల రాకెట్, ఇది స్పేస్‌ఎక్స్ రూపొందించింది. ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఆర్బిటల్-క్లాస్ పునర్వినియోగ రాకెట్. దీని అర్థం స్పేస్‌ఎక్స్ రాకెట్ అత్యంత ఖరీదైన భాగాలను తిరిగి ఉపయోగించుకోగలదు. తద్వారా అంతరిక్ష కార్యకలాపాల ఖర్చును తగ్గిస్తుంది.

Congratulations, India! ????????



Exact moment when SpaceX's Falcon-9 rocket lifts-off from NASA's Kennedy Space Centre at 12:01 pm IST towards the International Space Station.



Indian Air Force Officer Captain Shubhanshu Shukla’s Space Voyage begins. @NASA @isro @SpaceX @IAF_MCC pic.twitter.com/MWBGwP2lfW