ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అయింది. స్క్వాట్‌ప్రెస్ కోసం విక్కీ 210 కేజీల బ‌రువున్న‌ బార్బెల్‌ను ఎత్తి త‌న భుజాల‌పై పెట్టుకున్నాడు.

అయితే, అంత బ‌రువును కాయడంలో బ్యాలెన్స్ కోల్పోయి వెనక్కి పడడంతో, బార్బెల్ అత‌డి మెడ‌పై ప‌డింది. దీంతో మెడ విరిగి తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డాడు. అత్య‌వ‌స‌ర ఆప‌రేష‌న్ నిర్వ‌హించారు. అయితే, ఆ త‌ర్వాత కాసేప‌టికే అత‌డు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

Bodybuilder Justyn Vicky dead at 33 after 400-pound weight breaks neck. Vicky was working out at Paradise Gym when he was squatting around 180 kg nearly 400 pounds



He fell forward, cascading the weight bar off his shoulders and snapping his neck and head forward #LiftResponsibly pic.twitter.com/ntIs9Qqjku