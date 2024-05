ఫిట్‌నెస్ వుండాలి. కానీ అది పైశాచికత్వంలా మారకూడదు. కన్నతండ్రి తన కొడుకు లావుగా వున్నాడని ట్రెడ్ మిల్ పైన పరుగెత్తించి పరుగెత్తించి చనిపోయేవరకూ వదిలిపెట్టలేదు. అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన తాలూకు వీడియో చూస్తే ఎవరికైనా కన్నీళ్లు ఆగవు. వాస్తవానికి ఆ పిల్లవాడు అసలు బొద్దుగానే లేడు. ఐనా తండ్రి పైశాచికానికి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

న్యూజెర్సీ తండ్రి తన ఆరేళ్ల కొడుకు "చాలా లావుగా ఉన్నాడు" అని భావించి ట్రెడ్‌మిల్‌పై ఎలా పరుగెత్తేలా చేసాడో కలవరపరిచే వీడియో బయటకు వచ్చింది. ఈ హృదయ విదారక వీడియోలో వీడియో ప్లే అవుతుండగా పిల్లవాడి తల్లి కోర్టులో కన్నీరుమున్నీరైంది. చివరకు బాలుడు చనిపోయాడు.

బాలుడి తల్లి, బ్రె మిక్కియోలో, పిల్లవాడు చనిపోవడానికి కొన్ని రోజుల ముందు తన కొడుకు గాయాలను న్యూజెర్సీ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ పర్మనెన్స్ విభాగానికి నివేదించారు, ఏప్రిల్ 1న మిక్కియోలోను వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లమని ఆమె గ్రెగర్‌ను కోరింది. "అతను లావుగా ఉన్నందున" తన తండ్రి తనను పరిగెత్తించాడని అపాయింట్‌మెంట్ సమయంలో పిల్లవాడు వెల్లడించాడు.

ట్రెడ్ మిల్ పైన బాలుడు పరుగెత్తిన సమయంలో తండ్రి దాని వేగాన్ని పెంచి అతడి పైశాచికత్వాన్ని బయటపెట్టాడు. ఆ వేగాన్ని తట్టుకోలేని చిన్నారి పలుమార్లు కిందపడిపోయాడు. ఈ క్రమంలో అతడి గుండెకి, కాలేయానికి తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి. ఫలితంగా అతడు మరణించాడు. తండ్రి చేసిన దారుణానికి కుమారుడు బలయ్యాడు. కేసు విచారించిన కోర్టు బాలుడి తండ్రికి జైలు శిక్ష విధించింది.

