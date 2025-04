ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం నాడు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రపంచాన్ని నిర్మించాలనే మన నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిద్దాం. మన ప్రభుత్వం ఆరోగ్య సంరక్షణపై దృష్టి సారిస్తూనే ఉంటుంది. ప్రజల శ్రేయస్సు, వివిధ అంశాలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ప్రతి అభివృద్ధి చెందుతున్న సమాజానికి మంచి ఆరోగ్యం పునాది ప్రధాని మోదీ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

ఒక వీడియోను పంచుకుంటూ, ప్రధానమంత్రి ఊబకాయం సమస్యను ప్రస్తావించారు. వంట నూనె వినియోగాన్ని 10 శాతం తగ్గించుకోవాలని ప్రజలను కోరారు. 'ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం' అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

జీవనశైలి వ్యాధులు, ముఖ్యంగా స్థూలకాయం ఆరోగ్యానికి గణనీయమైన ముప్పుగా మారిందని, దీని గురించి ప్రధానమంత్రి ప్రస్తావించారు మరియు 2050 నాటికి 440 మిలియన్లకు పైగా భారతీయులు ఊబకాయంతో బాధపడతారని అంచనా వేసిన ఇటీవలి నివేదికను ప్రస్తావించారు.

మెరుగైన భవిష్యత్తును సృష్టించడానికి మెరుగైన ఆరోగ్యమే మార్గం. నేడు, మారుతున్న మన జీవనశైలి మన ఆరోగ్యానికి సవాలుగా ఉంది. ఇటీవల, ఊబకాయంపై ఒక నివేదిక వచ్చింది. ఇది 2050లో 44 కోట్లకు పైగా చేరుతుందని పేర్కొంది. ఈ సంఖ్యలు భయానకంగా ఉన్నాయి. మనం ఇప్పటి నుండి దానిపై పని చేయాలి. మన వంట నూనె వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలి. ఊబకాయాన్ని తగ్గించడంలో ఇది ఒక పెద్ద అడుగు అవుతుంది. మనల్ని మనం ఫిట్‌గా ఉంచుకోవడం విక్షిత్ భారత్‌కు భారీ సహకారం అవుతుంది.

2025 ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం నాడు, డబ్ల్యూహెచ్‌వో "ఆరోగ్యకరమైన ప్రారంభం, ఆశాజనక భవిష్యత్తు" అనే థీమ్‌తో, భారతదేశం ఆయుష్మాన్ భారత్, జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా తన ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేస్తూనే ఉంది. మాతాశిశు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో, డిజిటల్ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రాప్యతను విస్తరించడంలో, ప్రజారోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడంలో గణనీయమైన పురోగతిని నమోదు చేస్తోంది.

ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ 7న జరుపుకునే ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం, ప్రపంచ ఆరోగ్యం... ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి సమిష్టి చర్యకు పిలుపునిస్తుంది. 1950లో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రారంభించిన ఈ రోజును.. ప్రతి సంవత్సరం కీలకమైన ఆరోగ్య ప్రాధాన్యతలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వాలు, సంస్థలు, సంఘాలను ఏకం చేస్తుంది.

అధికారిక విడుదల ప్రకారం, ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ వివిధ కీలక కార్యక్రమాలు, కార్యక్రమాల ద్వారా భారతదేశ ప్రజారోగ్య ఫలితాలను మెరుగుపరచడంలో గణనీయమైన పురోగతిని సాధించింది. ఈ పురోగతిలో జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ (NHM) కీలక పాత్ర పోషించింది.

