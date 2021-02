అంగారక గ్రహంపై జీవం ఉండేదా? నాసా అద్భుత వీడియో

మూడు నిమిషాల ఇరవై ఐదు సెకన్ల నిడివిగల ఈ వీడియోలో 'పర్సెవరెన్స్‌' అరుణగ్రహ ఉపరితలంపై ల్యాండ్‌ అయిన క్షణాలు ఈ వీడియోలో రికార్డు అయ్యాయి. రోవర్‌ ల్యాండవుతున్న సమయంలో అంగారకుడిపై దుమ్ము లేచిపోవడం, తాళ్ల సాయంతో వ్యోమనౌక నుంచి రోవర్‌ కిందకి దిగడం, శాస్త్రవేత్తలు చప్పట్లతో హర్షించడం వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.



ఈరోవర్‌లో రికార్డు స్థాయిలో 25 కెమెరాలు, రెండు మైక్రోఫోన్లును ఇంజినీర్లు అమర్చారు. రోవర్‌ ల్యాండింగ్‌ సమయంలో రికార్డు చేయడానికి 7 కెమెరాలను ఇంజినీర్లు స్విచ్‌ ఆన్‌ చేశారు. రానున్న కొద్ది రోజుల్లో రోవర్‌ ల్యాండింగ్‌కు సంబంధించి మరిన్ని ఫొటోలు, వీడియో రికార్డింగ్‌లను వెలువరిస్తామని చెప్పిన మూడు రోజులకే నాసా తాజాగా ఈ వీడియో విడుదల చేసింది.







Your front-row seat to my landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ