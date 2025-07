అర్జెంటీనాకు చేరుకున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ.. 57 సంవత్సరాల తర్వాత..? (video)

అంతకుముందు, అర్జెంటీనాకు భారత రాయబారి అజనీష్ కుమార్, ప్రధానమంత్రి పర్యటన ప్రణాళికను వివరిస్తూ, అర్జెంటీనాకు చేరుకున్న తర్వాత, బ్యూనస్ ఎయిర్స్‌లోని భారతీయ సమాజం ప్రధాని మోదీని స్వీకరిస్తుందని తెలిపారు. మరుసటి రోజు, ప్రధానమంత్రి మోదీ బ్యూనస్ ఎయిర్స్‌లోని ప్లాజా డి శాన్ మార్టిన్‌లో అర్జెంటీనా జాతిపితగా విస్తృతంగా పరిగణించబడే జోస్ డి శాన్ మార్టిన్‌కు నివాళులర్పిస్తారు.

ప్రధానమంత్రి మోదీ అర్జెంటీనా అధ్యక్షుడు జేవియర్ మిలేతో ప్రతినిధి స్థాయి చర్చలు జరుపుతారు. కాగా 57 సంవత్సరాలలో ఒక భారత ప్రధానమంత్రి దక్షిణ అమెరికా దేశానికి చేసిన మొదటి ద్వైపాక్షిక పర్యటన ఇది. దీంతో ఈ పర్యటన చారిత్రాత్మకంగా నిలుస్తుంది.

