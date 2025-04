ది గోల్కొండ బ్లూ- అరుదైన నీలి వజ్రం- మే 14న జెనీవాలో వేలానికి సిద్ధం (video)

23.24 క్యారెట్ల బరువున్న ఈ అసాధారణ రత్నాన్ని పారిస్‌కు చెందిన ప్రఖ్యాత ఆభరణాల వ్యాపారి JAR రూపొందించిన ఆధునిక ఉంగరంలో అమర్చారు. క్రిస్టీస్ దీని విలువ USD 35 మిలియన్ల నుండి USD 50 మిలియన్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా వేసింది. అంటే దాదాపు రూ.300 కోట్ల నుండి రూ.430 కోట్ల వరకు ఉంటుంది.

ఈ సందర్భంగా క్రిస్టీస్ ఇంటర్నేషనల్ జ్యువెలరీ హెడ్ రాహుల్ కడాకియా మాట్లాడుతూ, "ఇటువంటి అద్భుతమైన రాజ వంశపు ఆభరణాలు జీవితకాలంలో ఒకసారి మాత్రమే మార్కెట్‌లోకి వస్తాయి. దాని 259 సంవత్సరాల చరిత్రలో, ఆర్చ్‌డ్యూక్ జోసెఫ్, ది ప్రిన్సీ, విట్టెల్స్‌బాచ్‌తో సహా ప్రపంచంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన వజ్రాలను వేలం వేసిన గౌరవాన్ని క్రిస్టీస్ పొందింది. 'ది గోల్కొండ బ్లూ' ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన నీలి వజ్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

ఈ వజ్రం ప్రస్తుత భారతదేశంలోని తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ గోల్కొండ గనుల నుండి ఉద్భవించింది. 20వ శతాబ్దంలో, ఈ వజ్రం ఆధునిక భారతదేశంలోని ప్రముఖ రాజకుటుంబ వ్యక్తులలో ఒకరైన ఇండోర్ మహారాజు యశ్వంత్ రావు హోల్కర్ II సొంతం చేసుకున్నారు. 1923లో, దీనిని ఫ్రెంచ్ ఆభరణాల వ్యాపారి చౌమెట్ రూపొందించిన బ్రాస్లెట్‌లో అమర్చారు. 1930ల నాటికి, మహారాజు అధికారిక ఆభరణాల వ్యాపారి మౌబౌసిన్ దీనిని 'ఇండోర్ పియర్స్' అని పిలువబడే ఒక అద్భుతమైన హారంలో, మరో రెండు ప్రసిద్ధ గోల్కొండ వజ్రాలతో పాటు చేర్చారు.

1947లో, ఆ రత్నం ప్రముఖ అమెరికన్ ఆభరణాల వ్యాపారి హ్యారీ విన్స్టన్ ఆధీనంలోకి వచ్చింది. అతను దానిని అదే పరిమాణంలో ఉన్న మరొక తెల్ల వజ్రంతో జత చేసిన బ్రూచ్‌గా మార్చాడు. తరువాత ఇది బరోడా రాజకుటుంబ సేకరణలో భాగమైంది. చివరికి ప్రైవేట్ చేతుల్లోకి వెళ్ళింది.



ప్రస్తుతం, 'ది గోల్కొండ బ్లూ' జెనీవాలోని ఫోర్ సీజన్స్ హోటల్ డెస్ బెర్గ్యుస్‌లో జరగనున్న వేలంలో దాని తదుపరి యజమాని కోసం వేచి ఉంది. ఇప్పటివరకు వేలం వేయబడిన అతిపెద్ద నీలి వజ్రాలలో ఇది ఒకటి. వాషింగ్టన్, డి.సి.లోని స్మిత్సోనియన్ నేషనల్ మ్యూజియం ఆఫ్ నేచురల్ హిస్టరీలో ఉంచబడిన 45.52 క్యారెట్ల హోప్ డైమండ్ అతిపెద్ద నీలి వజ్రంగా మిగిలిపోయింది.

మే 2016లో క్రిస్టీస్ జెనీవా వేలంలో 57.5 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా పలికిన 14.62 క్యారెట్ల 'ఒపెన్‌హైమర్ బ్లూ' నీలి వజ్రానికి అత్యధిక వేలం ధర పలికిన రికార్డును కలిగి ఉంది.

