వేలాది కాకులు అకస్మాత్తుగా గుమిగూడాయి: భూకంపానికి సంకేతమా?

ఆ ప్రాంతంలోని భవనాలు, వాహనాల్లో ఎక్కడ చూసినా కాకులు కనిపించడంతో ప్రజలు అవాక్కయ్యారు. దీనికి కారణం స్పష్టంగా తెలియనప్పటికీ, భూకంపాలు సహా ప్రకృతి వైపరీత్యాల సంకేతాలు జంతువులు, పక్షులకు తెలుసు కాబట్టి ఒకే చోట గుమికూడాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

Flocks of Crows arrive in areas of Kyoto, Honshu, Japan. (07.02.2023).