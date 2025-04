ఈ సంఘటనకు సంబంధించి మెట్రో అధికారులు ఇంకా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.1.25 నిమిషాల వీడియోలో వృద్ధులు, పిల్లల సహా ఇతర ప్రయాణీకులు చుట్టుముట్టబడి ఉండగా యువ జంట అసభ్యకరమైన చర్యకు పాల్పడుతున్నట్లు చూపిస్తుంది.

రైలు ఎక్కడానికి క్యూలో నిలబడి ఉన్న జంట, రొమాన్స్ చేస్తూ.. కనిపించాడు. కర్ణాటక పోర్ట్‌ఫోలియో ఎక్స్‌లో చేసిన ఈ పోస్ట్‌ను ఇప్పటివరకు ఒక లక్ష మందికి పైగా వీక్షించారు. బెంగళూరు మెట్రో కూడా ఢిల్లీ మెట్రో సంస్కృతి మార్గంలోనే ఉందంటూ కామెంట్ చేశాడు. మెజెస్టిక్ నమ్మ మెట్రో స్టేషన్‌లోని ప్లాట్‌ఫారమ్ 3పై జరిగిన ఈ సంఘటన ప్రజలను దిగ్భ్రాంతికి, ఇబ్బందికి గురిచేసింది.

మెట్రో స్టేషన్ వంటి బహిరంగ ప్రదేశంలో ఇటువంటి చర్యలు పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కాదనే విషయం తెలిసిందే. దీనిపై మెట్రో అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారనేది వేచి చూడాలి.

Is Bengaluru Heading Towards Delhi metro Culture???

Disturbing Public Behavior at Namma Metro Station Raises Questions About Decency in Bengaluru



It is extremely disappointing and concerning to witness the kind of behavior that some individuals are now displaying in public… pic.twitter.com/4hBAnK1R7p