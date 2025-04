Ahmedabad: అక్రమ బంగ్లాదేశ్ నివాసితులపై కొరడా: అదుపులోకి వెయ్యి మంది (Video)

ఈ బంగ్లాదేశీయులలో ఎక్కువ మంది పశ్చిమ బెంగాల్‌లో సృష్టించబడిన నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి గుజరాత్, ఇతర భారతీయ రాష్ట్రాలలో స్థిరపడ్డారు. ఈ కేసులపై వివరణాత్మక దర్యాప్తు జాయింట్ ఇంటరాగేషన్ సెంటర్‌లో జరుగుతోంది.

బంగ్లాదేశీయులలో కొంతమందికి మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, మానవ అక్రమ రవాణా, ఇతర చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలతో సహా మునుపటి నేరాల రికార్డులు ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. అరెస్టు చేయబడిన నలుగురు బంగ్లాదేశీయులలో, ఇద్దరు అల్-ఖైదా స్లీపర్ సెల్స్‌కు చెందినవారిగా అనుమానించబడ్డారు. వారి కార్యకలాపాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.



అలాగే మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని పశ్చిమ బెంగాల్ గుండా అక్రమ బంగ్లాదేశీ చొరబాటుదారుల కేంద్రంగా మారిన అహ్మదాబాద్‌లోని చందోలా తలావ్ ప్రాంతంలో ఈరోజు, ఏప్రిల్ 29 (మంగళవారం) భారీ కూల్చివేత ఆపరేషన్ జరుగుతోంది.



అహ్మదాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (ఏఎంసీ), రాష్ట్ర పోలీసులు సంయుక్తంగా ఒక భారీ కసరత్తు ప్రారంభించారు. అహ్మదాబాద్‌లోని ఏడు జోన్‌ల నుండి ఎస్టేట్ అధికారుల సమక్షంలో జరుగుతున్న ఈ భారీ ఆపరేషన్ కోసం దాదాపు 80 జేసీబీ యంత్రాలు, 60 డంపర్లను మోహరించారు. కూల్చివేత డ్రైవ్‌కు ముందు, అక్రమ విద్యుత్ కనెక్షన్‌లను ఒక రోజు ముందుగానే నిలిపివేశారు.

పరిస్థితిని పర్యవేక్షించడానికి నగర పోలీసు కమిషనర్ ఒక రోజు ముందు చందోలా తలావ్ ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు. నగర పోలీసులు రాత్రిపూట నిర్వహించిన ఆపరేషన్ తర్వాత చాలా మంది అక్రమ బంగ్లాదేశ్ వలసదారులు తమ ఇళ్లను ఖాళీ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ సమయంలో 1,000 మందికి పైగా అనుమానిత అక్రమ బంగ్లాదేశ్ జాతీయులను గుర్తింపు ధృవీకరణ కోసం అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Massive crackdown on Notorious Mehmood Pathan aka Lala Bihari's illegal empire!



Ahmedabad Police seized 20 luxury cars, 200 auto rickshaws, horses & demolished his farm.



He Provided legal facilities to illegal Bangladeshi residents, helping them obtain stay facilities. pic.twitter.com/8nFX2s6BrX