Jyoti Malhotra: పాకిస్థాన్ ఎంబసీలోకి కేక్ తీసుకెళ్లిన వ్యక్తితో జ్యోతి మల్హోత్రాకు ఏం పని?

పాకిస్తాన్ కార్యకర్తలకు సున్నితమైన సమాచారాన్ని చేరవేసినందుకు అధికారిక రహస్యాల చట్టం, భారతీయ న్యాయ సంహిత కింద కేసు నమోదు చేయబడిన హర్యానాకు చెందిన యూట్యూబర్ జ్యోతి మల్హోత్రాతో ఇప్పుడు అదే వ్యక్తి పాత వీడియోలో కనిపించాడు.

దర్యాప్తు ప్రకారం, 26 మంది ప్రాణాలను బలిగొన్న ఘోరమైన ఉగ్రవాద దాడికి కొన్ని నెలల ముందు, 2025 ప్రారంభంలో జ్యోతి మల్హోత్రా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్‌లోని పహల్గామ్‌ను సందర్శించారు. దాదాపు అదే సమయంలో, ఆమె పాకిస్తాన్‌కు కూడా వెళ్లింది. ఈ రెండు ప్రయాణాలకు సంబంధం ఉండవచ్చనే అనుమానాలను దర్యాప్తు సంస్థలు లేవనెత్తాయి. ఈ రెండు ప్రదేశాలకు ఆమె ప్రయాణానికి ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉందా అని ఏజెన్సీలు ఇప్పుడు పరిశీలిస్తున్నాయని తెలుస్తోంది.

ఆధునిక యుద్ధం సరిహద్దుల్లో మాత్రమే జరగదు. పాకిస్తాన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేటివ్‌లు (PIOలు) తమ కథనాలను ప్రచారం చేయడానికి సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌లను నియమించుకుంటున్నారని మేము కనుగొన్నాము. ఏజెన్సీల నుండి మాకు ఈ సమాచారం అందింది. వారు ఆమెను (జ్యోతి మల్హోత్రా) ఒక ఆస్తిగా పరిగణిస్తున్నారు. ఆమె పీఐఓలతో టచ్‌లో ఉంది. ఆమె పాకిస్తాన్‌కు వెళ్లేది. ఆమె చైనాను కూడా సందర్శించింది. పహల్గామ్ దాడికి ముందు ఆమె పాకిస్తాన్‌ను సందర్శించింది."

ఈ రెండు సందర్శనల మధ్య ఏవైనా సంబంధాలు ఉంటే, వాటిని నిర్ధారించడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఆమెతో ఇతర వ్యక్తులు కూడా ప్రమేయం ఉన్నట్లు మాకు ఆధారాలు లభించడంతో మేము కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నాము" అని ఎస్ఐ శశాంక్ కుమార్ శావన్ అన్నారు.

వీడియోలో 26 మంది ప్రాణాలను బలిగొన్న పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడి జరిగిన రెండు రోజుల తర్వాత న్యూఢిల్లీలోని పాకిస్తాన్ హైకమిషన్‌కు కేక్ తీసుకువస్తున్న వ్యక్తితో జ్యోతి మల్హోత్రా ఉన్నట్లుగా ఒక ఫోటో బయటకు వచ్చింది. పాకిస్తాన్ పర్యటన సందర్భంగా జ్యోతి తాను హాజరైన పార్టీకి సంబంధించిన వీడియోను రికార్డ్ చేసి, కేక్ తెచ్చిన వ్యక్తిని కలిసినట్లు అందులో చూడొచ్చు.

Do you remember this video?



When an employee of Pakistan High Commission brought a cake the next day of Pahalgam attack.



This is the same person who was seen with Pak spy Jyoti Malhotra.#JyotiMalhotra pic.twitter.com/lgnDBRBjGD