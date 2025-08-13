Kerala man: భార్య ఉద్యోగం కోసం ఇంటిని వదిలి వెళ్లిపోయింది.. భర్త ఆత్మహత్య
కేరళ నుండి 45 కి.మీ దూరంలో ఉన్న కాయంకుళంలో ఒక వ్యక్తి తన భార్య ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఉద్యోగం కోసం ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయిన రెండు నెలల తర్వాత ఆమెకు భావోద్వేగ వీడియోను పోస్ట్ చేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అతని మరణం తర్వాత ఒక రోజు తర్వాత పోలీసులు ఆమెను కన్నూర్లోని 400 కి.మీ దూరంలో గుర్తించారు. అక్కడ ఆమె ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయినప్పటి నుండి హోమ్ నర్సుగా పనిచేస్తోంది.
కాయంకుళం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కన్నంపల్లిలోని విష్ణు భవనంకు చెందిన వినోద్ (49) సోమవారం తన ఇంట్లో చనిపోయి కనిపించాడు. తన భార్య తిరిగి రావాలని, వారి ఆర్థిక సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చని ఆమెకు హామీ ఇస్తూ సోషల్ మీడియాలో భావోద్వేగ వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు.
అతని భార్య రంజని జూన్ 11న బ్యాంకుకు వెళ్తున్నానని చెప్పి ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లి తిరిగి ఇంటికి రాలేదని తెలుస్తోంది. అయితే, పోలీసులు ఈ ఎపిసోడ్ గురించి వేరే వివరణ ఇచ్చారు. అతను తాగుబోతు అని, తనను శారీరకంగా వేధించాడని ఆమె వారికి చెప్పిందని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఆమె తన ఉద్యోగం లేదా పని ప్రదేశం గురించి అతనికి తెలియజేయలేదు. ఆమె దగ్గరి బంధువులలో కొంతమందికి మాత్రమే చెప్పింది.
ఆమె ఇంటి నుండి బయలుదేరిన వెంటనే అతను ఇలాంటి వీడియోనే పోస్ట్ చేశాడు. రజనీ పనికి వెళ్లే ముందు తన మొబైల్ ఫోన్ను ఇంట్లోనే వదిలేసిందని, తన భర్త పోస్ట్ చేసిన వీడియోను ఆమె చూడలేదని పోలీసులు తెలిపారు. అతనికి విష్ణు, దేవిక అనే పిల్లలున్నారు.