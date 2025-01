Monalisa: మహా కుంభ మేళాలో నీలి కళ్ళు చిన్నది.. బ్రౌన్ బ్యూటీ.. వైరల్ గర్ల్ (video)

ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో జరుగుతున్న మహా కుంభమేళా సందర్భంగా బాగా పాపులర్ అయిన ‘మోనాలిసా’ అనే మారుపేరు గల యువతిని ఆమె తండ్రి ఇండోర్‌లోని తన ఇంటికి తిరిగి పంపించారు. ఇంటర్నెట్‌లో వేలాది మందిని ఆకర్షించిన అమాయక చిరునవ్వు, అద్భుతమైన నీలి కళ్ళు గల అమ్మాయి పేరు మోనాలిసా భోంస్లే. ఈ మోనాలిసాకు చెందిన వైరల్ అయిన వీడియో 15 మిలియన్లకు పైగా వీక్షణలను సంపాదించి రాత్రికి రాత్రే సంచలనంగా మారింది.

ఆమె రుద్రాక్షతో పాటు పలు దండలు అమ్మే వ్యాపారం చేస్తోంది. ఆమె గురించి సోషల్ మీడియా యూజర్ సచిన్ గుప్తా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, సందర్శకులు దండలు కొనడానికి కాకుండా ఆమెతో సెల్ఫీలు, వీడియోలు తీసుకోవడానికి మోనాలిసా వద్దకు రావడం ప్రారంభించారు. కొంతమంది కస్టమర్లు మాత్రమే తన దండలు కొనుగోలు చేస్తున్నారని, ఎక్కువ మంది ఆమెతో క్షణాలు తీయడానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. దీంతో, ఆమె తండ్రి ఆమెను ఇంటికి తీసుకురావడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చిందని గుప్తా పేర్కొన్నారు.

నెటిజన్లు 'బ్రౌన్ బ్యూటీ' అని ఆప్యాయంగా ప్రస్తావించిన మోనాలిసా అందానికి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. యూట్యూబర్లు, సందర్శకులు ప్రత్యేకంగా ఫోటోలు, వీడియోల కోసం ఆమెను వెతికారు. కానీ కుంభమేళాలో ఆమె వల్ల వ్యాపారం చెడుతుందని భావించిన ఆమె తండ్రి, ఆమె ఇకపై మేళాలో ఉండటం ప్రయోజనకరం కాదని నిర్ణయించుకుని, ఆమెను మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్‌లోని వారి ఇంటికి తిరిగి పంపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అంతే అక్కడికి పంపించేశాడు. ప్రస్తుతం మోనాలిసా ఫోటోలు వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.





A girl in Mahakumbh Mela is stealing the heart of the people????



The girl whose name is Monalisa Bhonsle, came to Mahakumbh Mela in Prayagraj (UP) from Indore (MP) to sell her handmade garlands (Mala), has become an internet sensation because of her natural beauty. People are… pic.twitter.com/wj5sNaW1da