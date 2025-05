Selfi: ఎంత ధైర్యం.. ఆడ చిరుతలతో సెల్ఫీలు వీడియో తీసుకున్నాడా? (video)

వ్యవసాయ పొలం మధ్యలో ఆడ చిరుతలు వున్నప్పుడు, ఓ యువకుడు భయం లేకుండా అడవి జంతువు వద్దకు వెళ్లాడు. అతను ఒక వీడియోను తీసి ఫేస్‌బుక్‌లో పోస్ట్ చేశాడు.

ఈ వీడియోలో, ఆ వ్యక్తి చిరుతకు దగ్గరగా కూర్చుని, తన ప్రాణాలను లెక్కచేయకుండా ఫోటో దిగాడు.

అటవీ శాఖ అధికారులు గ్రామస్తులను అడవి జంతువుల నుండి సురక్షితమైన దూరం పాటించాలని పదేపదే హెచ్చరించారు. ఏదైనా వన్యప్రాణులను చూసిన వెంటనే వారికి తెలియజేయాలని వారు కోరుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిరుతతో సెల్ఫీ తీసుకున్న వ్యక్తి ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫోటోలపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందించారు.

Viral Video: Man takes selfie with female Cheetah Jwala and her cubs in MP's Sheopur#viralvideo #Cheetah #cubs #selfie #fpj #MadhyaPradesh pic.twitter.com/XZxQyXN9dU