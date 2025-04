అనంత్ అంబానీ 141 కిలోమీటర్లు కాలినడకన ద్వారక చేరుకుంటారా?

వీడియోలో, కొంతమంది అనంత్ అంబానీతో పాటు రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. వీడియో క్యాప్షన్‌లో, అనంత్ అంబానీ తన కోరిక తీర్చుకోవడానికి కాలినడకన ద్వారకాధీశ ఆలయానికి చేరుకుని నమస్కరిస్తారని చెబుతున్నారు. తన తల్లి, తండ్రిలాగే అనంత్ అంబానీకి కూడా దేవునిపై లోతైన విశ్వాసం ఉంది.

అంతకుముందు, ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో జరిగిన మహా కుంభమేళాలో స్నానం చేయడానికి అనంత్ తన కుటుంబంతో కలిసి వచ్చాడు. ఇక్కడ అనంత్ అంబానీ మొత్తం కుటుంబంతో ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ప్రయాగ్‌రాజ్ తర్వాత, అనంత్ అంబానీ మరొక ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాన్ని సందర్శించుకునేందుకు కాలినడకన చేరుకోనున్నారు. అనంత్ అంబానీ ద్వారకకు చేరుకుని శ్రీ కృష్ణుడిని పూజిస్తారు. కాగా గత ఏడాది అనంత్ అంబానీ అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ వివాహానికి ప్రపంచం నలుమూలల నుండి ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

అనంత్ అంబానీ 141 కిలోమీటర్లు కాలినడకన ప్రయాణిస్తారా?

అనంత్ అంబానీకి సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలలో, అనంత్ అంబానీ జామ్‌నగర్ నుండి ద్వారకకు కాలినడకన చేరుకుంటారు. అనంత్ అంబానీ దాదాపు 141 కి.మీ నడిచిన తర్వాత ద్వారక చేరుకుని కృష్ణుడిని పూజిస్తారు. ఈ ప్రయాణం ప్రతిరోజూ 15-20 కి.మీ ప్రయాణించడం ద్వారా దాదాపు 12 రోజుల్లో ముగుస్తుంది. అయితే, అంబానీ కుటుంబం ఇంకా అధికారిక సమాచారం ఇవ్వలేదు.

Choosing devotion over luxury, Anant Ambani’s padyatra is truly inspiring. pic.twitter.com/dqyf7mODQ7