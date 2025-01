భూ వివాదం పరిష్కరించమని అడిగితే ప్రైవేట్ గదికి తీసుకెళ్లి మహిళపై అనుచితంగా పోలీసు అధికారి

న్యాయం చేయాలంటూ ఆశ్రయించిన మహిళ పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించాడు పోలీసు అధికారి. కర్నాటక లోని మధుగిరి డివైఎస్పీ రామచంద్రప్పకు కంప్లైంట్ ఇచ్చేందుకు కార్యాలయానికి వచ్చిన ఓ మహిళ పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించారు. కర్నాటక పోలీసు డిపార్ట్‌మెంట్‌ను కుదిపేస్తూ సదరు అధికారి చర్యలకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్‌గా మారింది.

ఈ ఘటన కర్ణాటక హోంమంత్రి రామేశ్వర్ సొంత జిల్లా తుమకూరులో చోటుచేసుకుంది. భూమి వివాదానికి సంబంధించి ఆ మహిళ పావగడ నుంచి కార్యాలయానికి వచ్చింది. అధికారి ఆమెను ఓ ప్రైవేట్ గదికి తీసుకెళ్లి అనుచితంగా ప్రవర్తించాడని, ఆమెతో పాటు వచ్చిన అనిల్ అనే వ్యక్తి రికార్డు చేసిన వీడియో వాట్సాప్‌లో విస్తృతంగా షేర్ అవుతోంది.

