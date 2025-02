మహా కుంభమేళాలో మళ్లీ అగ్నిప్రమాదం.. అసలు కారణం ఏంటి? (video)

మంటలు వ్యాపించడంతో దట్టమైన పొగ కారణంగా వేలాది మంది భయాందోళనకు గురయ్యారు. కుంభ్ సమయంలో సాధువులు, వారి అనుచరులు నివసించే సమీపంలోని అఖాడాలు, దట్టమైన పొగ, వేడి కారణంగా చాలా మంది సురక్షితమైన ప్రదేశాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. మంటలు వేగంగా వ్యాపిస్తాయని భయపడి ప్రజలు తమ గుడారాలను ఖాళీ చేయడానికి పరిగెత్తారు.

విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ లేదా శిబిరంలోని వంట ప్రాంతం నుండి ప్రమాదవశాత్తు అగ్ని సంభవించి ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగనప్పటికీ, ఏవైనా గాయాలు, ఆస్తి నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి అధికారులు క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.

Fire breaks out again at Maha Kumbh in Prayagraj’s Sector 18



